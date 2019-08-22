نقل وتسكين 546 أسرة بمشروع «الأسمرات 3»

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

حي الأسمرات - صورة أرشيفية

قال محافظ القاهرة خالد عبد العال، إنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع (الأسمرات 3) بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة، مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم إخلائهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة، جاء ذلك خلال جولته، اليوم الخميس، لمتابعة بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ، والتي تقوم بها المحافظة في إطار خططها للقضاء على المناطق العشوائية، ونقل سكانها إلى مدينة الأسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم.

وأضاف عبد العال: "تم هدم 274 عقارا حتى الآن، وهدم 196 مدبغة ومتبقي 18 مدبغة سيتم إزالتها خلال الأيام المقبلة، كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة"، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها، سيتم إعادة تخطيطها طبقا للمخطط العمراني، والذي قامت بتصميمه الهيئة العامة