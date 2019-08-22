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نقل وتسكين 546 أسرة بمشروع «الأسمرات 3»

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م
حي الأسمرات - صورة أرشيفية
حي الأسمرات - صورة أرشيفية
قال محافظ القاهرة خالد عبد العال، إنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع (الأسمرات 3) بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة، مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم إخلائهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة، جاء ذلك خلال جولته، اليوم الخميس، لمتابعة بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود والمدابغ، والتي تقوم بها المحافظة في إطار خططها للقضاء على المناطق العشوائية، ونقل سكانها إلى مدينة الأسمرات وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم.
وأضاف عبد العال: "تم هدم 274 عقارا حتى الآن، وهدم 196 مدبغة ومتبقي 18 مدبغة سيتم إزالتها خلال الأيام المقبلة، كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غرة"، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها، سيتم إعادة تخطيطها طبقا للمخطط العمراني، والذي قامت بتصميمه الهيئة العامة
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مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
السيسي (5)

تعيين الدكتور محمد عفيفي رئيسا لوكالة الفضاء المصرية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان له، اليوم الخميس، عن صدور قرار جمهوري رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام. وقالت الوزارة، إن القوصي أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية والتي جرى التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.
الرئيس-السيسى

مدير الصحة العالمية: نشكر السيسي على «100 مليون صحة»

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن ـبرز عوامل نجاح حملة 100 مليون صحة هو شعور الدولة بالمسؤولية القصوى نحو مواطنيها، معربا عن شكره وتقديره للرئيس على تحمله المسؤولية، كما أن المنظمة تدرس كيفية الاستغلال الأمثل لحملة 100 مليون صحة خارجيا، وستناقش المنظمة الحملة، وتتعرف على التقدم الذي أحرزته مصر، ومستقبل الحملة وما يمكن تعلمه منها، إذ أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى.
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دباغة جلود الأضاحي-3

وقف تصدير جلود الأضاحي يهدد بكارثة بيئية

ظاهرة غريبة طفت على السطح خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فجلود الأضاحي التى كانت تشهد عملية الاستحواذ عليها، صراعا كبيرا بين الجزارين، وتجار الجلود، وحتى المساجد، والجمعيات الشرعية، والجمعيات الخيرية، لم يعد أحد يهتم بجمعها. الخطير فى الأمر أن عددا هائلا من الأهالي، تخلص من هذه الجلود، في المصارف والمجاري المائية والترع، وفي مقالب القمامة، بعد أن وصل سعر جلد الأضحية لأرقام غير منطقية، بسبب وقف عملية التصدير، ونقل السوق الأشهر لجمعها ودباغتها، وهو ما يهدد بكارثة بيئية خلال المرحلة المقبلة.
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