رياضة

هنري: لا أفكر بالألم والفشل ولا أحب الأمور السهلة

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م
تييري هنري
تييري هنري
يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري أن يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو، وذلك حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية. ويقول هنري: "بإمكانكم أن تقولوا عني أني مجنون، ولكني أعشق كرة القدم وأنا مؤمن أنني سأكون مدربا ناجحا، وأنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل. لا أحب الأمور السهلة.. وأحب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك. الأمر نفسه عندما انضممت إلى أرسنال كلاعب، وتكرر الأمر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا إلى جانب روبرتو (مارتينيز). إنه تطور".
وأكد هنري أنه رفض بعض العروض بسبب التزامه بطاقمه التدريبي وأن هاتفه لم يرن لفترة أربعة أشهر بعد مغادرتي موناكو، ولكن فجأة تلقى 5 عروض. وتابع: "البعض منها لم يكن ما كنت أتطلع إليه، والبعض الآخر كان لشغل مركز مساعد المدرب.. وعروض مهمة، ولكن لا يمكنني أن أتخلى عن طاقمي التدريبي، وهناك أشخاص توقفوا عن
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رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

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الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
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كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
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إنيستا يرغب في استمرار مسيرته الكروية إلى الأبد

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إسلام -سليمانى

نجم منتخب الجزائر على أعتاب موناكو

اقترب نادي موناكو الفرنسي من الحصول على خدمات إسلام سليمانى مهاجم فريق ليستر سيتى الإنجليزى والمنتخب الجزائري، وذلك قبل أيام من إغلاق باب القيد في الانتقالات الصيفية الحالية، والذى من المقرر إغلاقه يوم 2 سبتمبر فى فرنسا. وكشفت مجلة فرانس فوتبول، عبر موقعها الإلكتروني عن أن سليمانى قد اجتاز الفحص الطبي لنادى موناكو، ظهر اليوم الثلاثاء، قبل الانضمام للفريق على سبيل الإعارة من نادي ليستر سيتى إلى الفريق الفرنسى. وتأتى تلك الصفقة بعد تألق منتخب الجزائر وحصده لبطولة أمم إفريقيا والتى شارك خلالها سليمانى مع منتخب محاربى الصحراء فى عدة مبارايات.
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في مثل هذا اليوم.. ولد اللاعب الفرنسي تييري هنري

في مثل هذا اليوم 17 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1977: ولد لاعب كرة القدم الفرنسي تييري هنري. وفي عام 1945: إعلان استقلال إندونيسيا عن الاحتلال الياباني، ومع عودة الأطماع الاستعمارية الهولندية لم تمنح إندونيسيا الاستقلال الفعلي إلا سنة 1949. وفي عام 1960: استقلال الجابون عن فرنسا. وفي عام 1988: مقتل الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق والسفير الأمريكي في حادث تحطم طائرة.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (3)

سان جيرمان بطلًا للسوبر الفرنسي للمرة التاسعة

توج باريس سان جيرمان اليوم السبت بلقب النسخة رقم 24 من السوبر الفرنسي والتي أقيمت على ملعب شينزن بالصين، وذلك بعد تغلبه على نظيره رين بنتيجة 2-1، وإفتتح رين التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر اللاعب أدريان هونو، وعدل النجم الفرنسي كيليان مبابي النتيجة في الدقيقة 57، قبل أن يسجل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 73، لينتقم سان جيرمان بالتالي من خسارته الموسم الماضي أمام رين في نهائي كأس فرنسا بركلات الترجيح في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2.
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