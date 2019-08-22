هنري: لا أفكر بالألم والفشل ولا أحب الأمور السهلة

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ م

تييري هنري

يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري أن يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو، وذلك حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية. ويقول هنري: "بإمكانكم أن تقولوا عني أني مجنون، ولكني أعشق كرة القدم وأنا مؤمن أنني سأكون مدربا ناجحا، وأنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل. لا أحب الأمور السهلة.. وأحب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك. الأمر نفسه عندما انضممت إلى أرسنال كلاعب، وتكرر الأمر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا إلى جانب روبرتو (مارتينيز). إنه تطور".

وأكد هنري أنه رفض بعض العروض بسبب التزامه بطاقمه التدريبي وأن هاتفه لم يرن لفترة أربعة أشهر بعد مغادرتي موناكو، ولكن فجأة تلقى 5 عروض. وتابع: "البعض منها لم يكن ما كنت أتطلع إليه، والبعض الآخر كان لشغل مركز مساعد المدرب.. وعروض مهمة، ولكن لا يمكنني أن أتخلى عن طاقمي التدريبي، وهناك أشخاص توقفوا عن

وأكد هنري أنه رفض بعض العروض بسبب التزامه بطاقمه التدريبي وأن هاتفه لم يرن لفترة أربعة أشهر بعد مغادرتي موناكو، ولكن فجأة تلقى 5 عروض.



وتابع: "البعض منها لم يكن ما كنت أتطلع إليه، والبعض الآخر كان لشغل مركز مساعد المدرب.. وعروض مهمة، ولكن لا يمكنني أن أتخلى عن طاقمي التدريبي، وهناك أشخاص توقفوا عن العمل معي، فماذا أقول لهم؟".



وواصل تيري: "قابلت العديد من مدربيّ السابقين بعد مغادرتي لموناكو وقالوا لي الآن بإمكانك أن تقول بأنك تحولت إلى مدرب لأنه تمت إقالتك. الآن أنت مدرب تيري.. ولا يسعني سوى قول شكرا للجميع، ولكن لكي تبني إرثا وشيئا للمستقبل، فالأمر يحتاج للوقت".



وأتم: "التواصل والصدق منذ البداية هما المفتاح... لكن كيف وما هو النجاح؟ هل النجاح يطور اللاعبين؟ في نهاية المطاف النتائج هي الأهم، ولكني أريد تطوير اللاعبين أيضا".

