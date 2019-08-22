رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

تحرير:أحمد بركات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

الزمالك

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفة رسمية، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على ترك لاعبي الفريقين الصاعدين للنهائي للمشاركة مع فرقهما ثم العودة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر المقبل، وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن نهائي الكأس سيقام في برج العرب بالإسكندرية.

وقال عامر لـ«التحرير»، إن الأمن وافق على إقامة نهائي الكأس في برج العرب، وجار الاتفاق على عدد الحضور الجماهيري. وقررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة

وقال عامر لـ«التحرير»، إن الأمن وافق على إقامة نهائي الكأس في برج العرب، وجار الاتفاق على عدد الحضور الجماهيري.



وقررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءً بدلًا من التاسعة والنصف مساءً.



وكان فريق نادي الزمالك تأهل لدور الثمانية بكأس مصر بعدما تغلب على نظيره الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في مباراة دور الـ16 التي جمعت بينهما أكتوبر الماضي على استاد الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.



بينما تأهل فريق مصر للمقاصة إلى دور الثمانية بعدما تغلب على نظيره فريق وادي دجلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ16 بالكأس أكتوبر الماضي.

