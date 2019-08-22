رياضة

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

تحرير:أحمد بركات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
الزمالك
الزمالك
أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفة رسمية، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على ترك لاعبي الفريقين الصاعدين للنهائي للمشاركة مع فرقهما ثم العودة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر المقبل، وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن نهائي الكأس سيقام في برج العرب بالإسكندرية.
وقال عامر لـ«التحرير»، إن الأمن وافق على إقامة نهائي الكأس في برج العرب، وجار الاتفاق على عدد الحضور الجماهيري. وقررت لجنة المسابقات تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر إقامتها يوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في استاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة
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تييرى-هنرى

هنري: لا أفكر بالألم والفشل ولا أحب الأمور السهلة

يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري أن يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو، وذلك حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية. ويقول هنري: "بإمكانكم أن تقولوا عني أني مجنون، ولكني أعشق كرة القدم وأنا مؤمن أنني سأكون مدربا ناجحا، وأنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل. لا أحب الأمور السهلة.. وأحب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك. الأمر نفسه عندما انضممت إلى أرسنال كلاعب، وتكرر الأمر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا إلى جانب روبرتو (مارتينيز). إنه تطور".
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
رونالدو - ميسي

كيف تحولت خصومة رونالدو وميسي إلى التألق المبهر؟

أقرّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، بإعجابه بمسيرة قائد برشلونة ليونيل ميسي، مشيرًا إلى أن الأرجنتيني جعل منه لاعبا أفضل والعكس صحيح. وقال رونالدو: "أنا معجب كثيرا بمسيرته حتى الآن، ومن ناحيته كان قد صرح سابقا بأنه تأثر بعد مغادرتي الدوري الإسباني لأنه كان يقدر المنافسة التي كانت تجمعنا، وأنها خصومة جيدة موجودة في كرة القدم ولكنها ليست استثنائية. مايكل جوردان كان لديه منافسون في كرة السلة، آيرتون سينا وألان بروست جمعتهما منافسة كبيرة في الفورمولا 1. القاسم المشترك بين الخصومة الكبيرة في الرياضة هي أنها صحيّة".
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المنتخب-الأولمبي-المصرى

المنتخب الأولمبي يواجه السعودية مرتين في سبتمبر

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، برنامج إعداد المنتخب الأولمبي لشهر سبتمبر المقبل خلال الاجتماع الذي عقده ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مع كابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق. وصرح أسامة إسماعيل، مدير الإعلام بالاتحاد، بأن المنتخب الأولمبي سوف يواجه نظيره السعودي يومي 7 و10 سبتمبر في مباراتين تم اعتمادهما دوليًّا وتقامان داخل مصر، ويتم المفاضلة حاليًّا في إقامة كل منهما خارج القاهرة بين ملاعب الإسماعيلية، والسويس، والإسكندرية.
جماهير-النادى-الاهلى

10 آلاف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لكل من مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، قال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاتفاق على مواعيد طرح التذاكر وأماكن طرحها خلال الاجتماع الأمني لكل مباراة، كما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردًا في مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

جلسة بين عامر حسين وشوقي غريب لحسم موعد نهائي الكأس

يعقد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، جلسة مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، غدًا أو بعد غدٍ؛ لحسم موعد نهائي كأس مصر، ويسعى عامر لإقناع غريب بترك لاعبي المنتخب الأوليمبي المنضمين من الفريقين الصاعدين لنهائي الكأس، وفي حال موافقة غريب، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، أنه في حالة موافقة غريب فسيكون الاتجاه الأقرب إقامة النهائي يوم 4 أو 5 سبتمبر، وفي حال رفض مدرب المنتخب فأن النهائي قد يقام يوم 11 أو 12 من الشهر المقبل.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
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