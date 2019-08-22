قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

قطع المياه - صورة تعبيرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مناطق: مساكن الضباط، الرماية، إسكان الشباب، عزبة جبريل، كوم بكار، كفر نصار، كفر غطاطي، الوفاء والأمل، بالإضافة إلى ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم: شارع ترعة المريوطية، الكوم الأخضر، الثلاث طوابق، التعاون، المطبعة، حسن محمد، وذلك من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السادسة صباح بعد غد السبت، وذلك بسبب القيام بأعمال ربط خط 800 مم على خط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم، للاستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في أواخر شهر يوليو 2018، بأنه تم الاتفاق