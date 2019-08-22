وزير التعليم العالي يعلن عن منح ومكافآت لناشئي اليد

تحرير:أ ش أ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

وزير التعليم العالي

هنأ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين لحصولهم على بطولة كأس العالم، وأدائهم البطولي، ورفع اسم مصر بين دول العالم، وأصدر قرارا بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين (جامعتا عين شمس وحلوان ) من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة. وأكد بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزير أعلن عن توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق.

ووجه عبد الغفار بمنح الطلاب خريجي الثانوية العامة لهذا العام منحا للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية في الكليات التى يختارونها، شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات، وتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن. وأعلن التنسيق مع الدكتور اسماعيل