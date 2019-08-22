الفرح تحول لمأتم..طلقة طائشة تودي بحياة طفل بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

إطلاق نار

لقي طفل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وذلك في أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك نتيجة إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالعرس، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول أشرف صلاح إبراهيم 11 سنة، مُقيم قرية كفر أكياد بدائرة مركز شرطة بلبيس، مصابًا بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته. جهود البحث والتحري