جريمة

الفرح تحول لمأتم..طلقة طائشة تودي بحياة طفل بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م
إطلاق نار
إطلاق نار
لقي طفل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وذلك في أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك نتيجة إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالعرس، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تلقى اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، إخطارًا من العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، بورود بلاغ من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول أشرف صلاح إبراهيم 11 سنة، مُقيم قرية كفر أكياد بدائرة مركز شرطة بلبيس، مصابًا بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وتوفي فور وصوله متأثرًا بإصابته. جهود البحث والتحري
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ضبط اب ونجليه لإدارتهم «ورشة سلاح» في الشرقية

عائلة محترمة.. أب ونجلاه يديرون ورشة سلاح في منزلهم

اتخذ أب منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمساعدة نجليه -جميعهم عاطلين- ظنا أن فعلته لن تنكشف خباياها إلا أن قوات الشرطة كانت له بالمرصاد، وتمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد متولي رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط المتهمين، حيث جرى التحفظ عليهم ومحتويات الورشة من أسلحة وطلقات وذخيرة وأدوات تصنيع، تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ضرب-معاق

ما مصير قضية ضرب «معاق الشرقية» في حالة التصالح؟

داخل صالون حلاقة في مركز مشتول السوق بالشرقية، ظهر «مصطفى» شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مذعورا في الوقت الذي ينهال عليه 6 شباب معدومي الضمير والإنسانية بالضرب، انتشر فيديو ضرب «مصطفى» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشاب المعاق باكيا، ما أثار غضب كل من شاهده، وطالب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة ضبط الشباب، وسريعا تحركت مباحث مشتول السوق برئاسة الرائد أحمد بنديري، وضباط المركز وألقى القبض على المتهمين البالغ عددهم 6 وهم من ظهروا في الفيديو المسيء.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

محافظ المنيا يحيل مسؤولين بإدارتين تعليميتين للنيابة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مسئولين بقسم شئون العاملين وقسم الإجازات في إدارتي ديرمواس وأبوقرقاص التعليمية، للنيابة العامة؛ لاتهامهم بالتواطؤ مع بعض العاملين المحالين للمعاش، وإصدار شهادات برصيد إجازات بمدد تزيد على المدة الفعلية لهؤلاء العاملين، وبالمخالفة للحقيقة، وبما ترتب عليه حصولهم على أحكام نهائية بصرف المقابل النقدي عن تلك المدد بدون وجه حق، وحصولهم على مبالغ مالية تقدر بنحو 386 ألف جنيه، وذلك وفق مذكرة أدتها إحدى الجهات الرقابية بشأن تلك المخالفات.
تزوير-مستندات (3)

حادث سرقة كشف المستور.. صاحب شركة مقاولات بدرجة مزور

أمر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة، تحت إشراف أحمد البلتاجى مدير النياية، بضبط وإحضار صاحب شركة مقاولات؛ لاتهامه بالتزوير وذلك عقب ضبط محاسب متهم بسرقة مبلغ مالي من صاحب الشركة بشبرا، مرتديا النقاب وبحوزته خاتم شعار الجمهورية لكلية الهندسة بشبرا ومبلغ 265 ألف جنيه، وتبين من تحقيقات النيابة أن صاحب الشركة يستخدم الختم في تزوير التقارير الهندسية خلال عمله، وأمرت النيابة أيضا بحبس المحاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمتي السرقة والتزوير.
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اختناق- من -الغاز

تسمم 35 مواطن «كلوا لحمة» في حفل زفاف بالشرقية

أصيب أكثر خمسة وثلاثون مواطنًا، أغلبهم من أهالي قرية «غزالة» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال واشتباه في الإصابة بتسمم غذائي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ إثر تناول وجبات غذائية عبارة «لحوم» في حفل زفاف بالقرية، فيما جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبدالسلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
محكمة-ارشفية

حجز 14 متهما في واقعة مقتل شاب وإحراق منزل بالشرقية

?أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحجز أربعة عشر شخصًا لحين ورود تحريات المباحث الجنائية، على خلفية اتهام ستة منهمين، من أبناء عائلة «ابو العيش» بقرية «أنشاص الرمل» بقتل شاب يُدعى «تامر حلمي»، وقيام الثمانية الآخرين، من أقارب المجني عليه، بإشعال النيران في منزل القاتل انتقامًا لمقتل نجلهم، قبل حضور قوات الأمن إلى القرية لتطويق المكان وإخماد النيران والسيطرة على الأوضاع، وضبط جميع المتورطين من الطرفين.
زجاجات-مولوتوف

حبس عامل حرق ابنة شقيقه بمولوتوف في مشاجرة مع والدها

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الإثنين، قرارا بحبس عامل، في منتصف العقد الرابع من العمر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لإصابة طفلة شقيقه، البالغة أربع سنوات، بحروق بأنحاء مختلفة بالجسد، بعدما ألقى عليها زجاجة «مولوتوف» على أثر نشوب مشاجرة بينه وبين شقيقه (والد الطفلة) بسبب خلافات بينهما على «شجرة» في منزل ميراث مشترك بينهما بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

تفاصيل مصرع سيدة ونجلها أثناء السفر لآداء الحج بالشرقية

ليلة حزينة عاشتها قرية «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز ومدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين؛ إثر وقوع حادث مأساوي أودى بحياة ربة منزل في منتصف العقد السادس ونجلها، وذلك حال توجههم إلى مطار القاهرة الدولي، في طريقهم لتوصيل السيدة لآداء فريضة الحج بالأراضي السعودية، فيما تسبب الحادث في إصابة ثلاثة آخرين، بينهم قائد السيارة، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة هو الآخر فور نقله إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.
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