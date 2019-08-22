مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.

وينص مشروع القانون على أن ينشأ الصندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذى له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ووزير التعليم