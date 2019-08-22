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مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.
وينص مشروع القانون على أن ينشأ الصندوق وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذى له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزى المصرى، ووزير التعليم
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مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
السيسي (5)

تعيين الدكتور محمد عفيفي رئيسا لوكالة الفضاء المصرية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان له، اليوم الخميس، عن صدور قرار جمهوري رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام. وقالت الوزارة، إن القوصي أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية والتي جرى التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.
الرئيس-السيسى

مدير الصحة العالمية: نشكر السيسي على «100 مليون صحة»

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن ـبرز عوامل نجاح حملة 100 مليون صحة هو شعور الدولة بالمسؤولية القصوى نحو مواطنيها، معربا عن شكره وتقديره للرئيس على تحمله المسؤولية، كما أن المنظمة تدرس كيفية الاستغلال الأمثل لحملة 100 مليون صحة خارجيا، وستناقش المنظمة الحملة، وتتعرف على التقدم الذي أحرزته مصر، ومستقبل الحملة وما يمكن تعلمه منها، إذ أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى.
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قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكة الحديد، التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة، نظرا لما تنفذه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.وذكرت الهيئة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة/ الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة/ أسيوط 30 دقيقة، وأسيوط/ أسوان 30 دقيقة، وعلى خط بنها/ بورسعيد 30 دقيقة، وخط طنطا/ المنصورة/ دمياط مدة 25 دقيقة.وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك.
أعمال ترميم معهد الأورام 2

حقيقة توجيه تبرعات معهد الأورام لتنفيذ مشروعات بالدولة

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول توجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع. وأكدت الوزراة، أنه لا نية على الإطلاق لتوجيه تبرعات ترميم معهد الأورام لتنفيذ مشروعات أخرى بالدولة، مُشددةً على أن أموال التبرعات ستوجه بالكامل إلى أعمال الترميم بالمعهد وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى، تحت إشراف ورقابة كلٍ من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مُشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
وسط-البلد (2)

الحكومة تكشف حقيقة بيع منطقة وسط البلد لمستثمرين أجانب

ردّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن إخلاء منطقة وسط البلد (القاهرة الخديوية) من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامنا مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إخلاء منطقة وسط البلد - القاهرة الخديوية - من السكان وبيعها لمستثمرين أجانب تزامناً مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
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