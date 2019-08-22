مدير الصحة العالمية: نشكر السيسي على «100 مليون صحة»

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن ـبرز عوامل نجاح حملة 100 مليون صحة هو شعور الدولة بالمسؤولية القصوى نحو مواطنيها، معربا عن شكره وتقديره للرئيس على تحمله المسؤولية، كما أن المنظمة تدرس كيفية الاستغلال الأمثل لحملة 100 مليون صحة خارجيا، وستناقش المنظمة الحملة، وتتعرف على التقدم الذي أحرزته مصر، ومستقبل الحملة وما يمكن تعلمه منها، إذ أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى.

ومن جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر جان جابورا، في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، دعم المنظمة لإطلاق البرامج الصحية، مشددا على ضرورة استمرار تلك البرامج وتعزيزها بما يسهم في تحسين صحة المواطن المصري.وقال جابورا إن المنظمة شهدت تحولا نوعيا في تطبيق برامج الصحة العامة في مصر، إذ