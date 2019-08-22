جريمة

تعرف على عقوبات «التخلف والغياب والهروب» من التجنيد

نص القانون العسكري على أن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية هى الحبس والغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين
تحرير:تهامى البندارى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
القوات المسلحة - صورة أرشيفية
القوات المسلحة - صورة أرشيفية
يعتبر تخلف الشاب المطلوب للتجنيد الإجباري جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره، بينما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعرف القانون التخلف عن التجنيد بامتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها. و«التحرير» بدوره يعرض نصوص القوانين الموضحة لتلك الجريمة.
يجب التفرقة بين قضايا «التخلف» و«الهروب» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، فلكل حالة قانون ينظمها بشكل محدد، لا ينطبق على الحالة الأخرى. التخلف هو أن يتخلف طالب التجنيد الإجباري عن الخدمة العسكرية، فلا يجوز أن يُطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
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حبس المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أمر المستشار محمد سليمان رئيس نيابة مشتول السوق العامة، اليوم الخميس، بحبس خمسة شباب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ميكانيكي يُدعى "حسام.م"؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب متحدي الإعاقة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بعد وساطة سعى لها أهل المتهمين وكبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، وأخلت النيابة سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات.
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إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.
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