تعرف على عقوبات «التخلف والغياب والهروب» من التجنيد

نص القانون العسكري على أن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية هى الحبس والغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م

القوات المسلحة - صورة أرشيفية

يعتبر تخلف الشاب المطلوب للتجنيد الإجباري جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره، بينما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعرف القانون التخلف عن التجنيد بامتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها. و«التحرير» بدوره يعرض نصوص القوانين الموضحة لتلك الجريمة.

يجب التفرقة بين قضايا «التخلف» و«الهروب» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، فلكل حالة قانون ينظمها بشكل محدد، لا ينطبق على الحالة الأخرى. التخلف هو أن يتخلف طالب التجنيد الإجباري عن الخدمة العسكرية، فلا يجوز أن يُطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف