تعرف على عقوبات «التخلف والغياب والهروب» من التجنيد
نص القانون العسكري على أن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة الإلزامية هى الحبس والغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين
تحرير:تهامى البندارى
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠١ م
القوات المسلحة - صورة أرشيفية
يعتبر تخلف الشاب المطلوب للتجنيد الإجباري جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة 48 من القانون رقم 127 لسنة 1980 والتي تنص على اختصاص القضاء العسكري دون غيره، بينما يقع بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، وعرف القانون التخلف عن التجنيد بامتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الامتناع عن أدائها.
و«التحرير» بدوره يعرض نصوص القوانين الموضحة لتلك الجريمة.
يجب التفرقة بين قضايا «التخلف» و«الهروب» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، فلكل حالة قانون ينظمها بشكل محدد، لا ينطبق على الحالة الأخرى.
التخلف
هو أن يتخلف طالب التجنيد الإجباري عن الخدمة العسكرية، فلا يجوز أن يُطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف
يجب التفرقة بين قضايا «التخلف» و«الهروب» و«الغياب» عن الخدمة العسكرية، فلكل حالة قانون ينظمها بشكل محدد، لا ينطبق على الحالة الأخرى.
التخلف
هو أن يتخلف طالب التجنيد الإجباري عن الخدمة العسكرية، فلا يجوز أن يُطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد تجاوز سنه الثلاثين بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه أو بهاتين العقوبتين.
الهروب
هو خروج طالب التجنيد الإجباري من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر بقصد التخلص من الخدمة العسكرية، ونصت المادة 154 من القانون العسكري رقم 25 لسنة 1966، على أن «كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان، سواء هروبه أو شروعه في الهروب من الخدمة، يعاقب بالإعدام أو بجزء أقل»، وخدمة الميدان هنا هي خضوع الفرد للقوات المسلحة وقت الحرب في الداخل والخارج.
والهروب من الخدمة العسكرية هو خروج الشخص من وضع يكون فيه تحت سيطرة وتصرف القوات المسلحة إلى وضع آخر لا يكون في مكنة السلطات العسكرية السيطرة عليه وإخضاعه لأحكامها بقصد التخلص من الخدمة العسكرية سواء كانت نية التخلص من الخدمة العسكرية مؤبدا أو مؤقتا.
الغياب
هو التغيب عن الوحدة أيا كان في حال إجازة بتصريح من وحدته إلا أنه لم يعد بعد انتهاء المدة المحددة، والفرق واضح بين الغياب والهروب، إما أن يكون بتصريح أو الفرار من الخدمة العسكرية، ويعاقب بالغياب بالحبس أو جزء أقل منه كالغرامة، فالمعيار هنا زمني بين الهروب والغياب، فهي تبدأ بجريمة التغيب ثم تحول إلى جريمة الهروب، فإذا طالت المدة أصبح هروبا وإذا قصرت أصبح غيابا.
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
يفرق القانون بين التقدم لعمل إجراءات المحاكمة وطلب إنهاء الواقعة كما يتراءى للمحكمة وطلب سقوط الجريمة وفي الدعوى الجنائية والمحاكمة عسكرية غالبا ما تقضى المحكمة بالغرامة، ولا تسقط عنه تلك الجريمة، ولكن في حالة واحدة وبعد مضى ثلاث سنوات بعد بلوغ سن 42 عاما تكون بدون غرامة أو عقوبة لسقوط الجريمة.
نص القانون العسكري على أن عقوبة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقًا للمادة 49 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بأنه يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إنهاء الموقف التجنيدي
كما حدد القانون كيفية إجراءات إنهاء الموقف التجنيدي للمواطنين المتخلفين عن التجنيد لمن بلغوا سن الامتناع عن التجنيد وهو 30 عامًا، وأول تلك الإجراءات التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية: فيش جنائي، شهادة ميلاد، بطاقة رقم قومي سارية بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة استخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها.
في حال سابقة الحصول على إعفاء -باستثناء مؤقت- يتم تقديم ما يفيد زوال السبب.
وفور تقدم الطالب المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابع لها بالمستندات المشار إليها، يتم التحقيق معه ثم إحالته برفقة كل أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شئونها (التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح).
عقب انتهاء الإجراءات القانونية يتقدم المواطن إلى المنطقة مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذي يجوز الاعتداد به أمام كل الوزارات والجهات المعنية بالدولة.