«عايز تشتغل لوحدك».. قصة إعدام تاجر مخدرات بالرصاص

خلاف على تجارة المخدرات انتهى بجريمة.. القاتل أمطر الضحية بوابل من الرصاص وألقى جثته فى حقل ذرة.. أهل القتيل أشعلوا النار في منزل المتهم وأسرته

تحرير:هيثم بطاح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

مسرح الجريمة

فصل جديد من «سلسال الدم» وقع على مرأى ومسمع أهالي قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، الذين يعانون ويلات الثأر تارة ومشاجرات خارجين عن القانون خاصة تجار المواد المخدرة تارة أخرى، ولعل آخرها ما وقع أول من أمس الثلاثاء، حيث أقدم مسجل خطر على قتل عاطل بسبب خلاف بينهما على تجارة المواد المخدرة، أمطره بوابل من الرصاص في وضح النهار وسط حالة من الرعب والفزع الشديدين اللذين سيطرا على أرجاء القرية البسيطة في مشهد اعتاد عليه الأهالي طوال السنوات الماضية.

مشادة وقتيل لم يدر "محمد.أ.ج" أن قراره بالمضي قدما في الاتجار بالمواد المخدرة سيكتب الفصل الأخير من حياته على يد ابن قريته "فتحي.ح.ط" صاحب السجل الإجرامي الحافل بالقضايا، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على تجارة المخدرات وفرض الهيمنة على تجارة تلك السموم بمحل إقامتهما،