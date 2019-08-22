«عايز تشتغل لوحدك».. قصة إعدام تاجر مخدرات بالرصاص

خلاف على تجارة المخدرات انتهى بجريمة.. القاتل أمطر الضحية بوابل من الرصاص وألقى جثته فى حقل ذرة.. أهل القتيل أشعلوا النار في منزل المتهم وأسرته
فصل جديد من «سلسال الدم» وقع على مرأى ومسمع أهالي قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، الذين يعانون ويلات الثأر تارة ومشاجرات خارجين عن القانون خاصة تجار المواد المخدرة تارة أخرى، ولعل آخرها ما وقع أول من أمس الثلاثاء، حيث أقدم مسجل خطر على قتل عاطل بسبب خلاف بينهما على تجارة المواد المخدرة، أمطره بوابل من الرصاص في وضح النهار وسط حالة من الرعب والفزع الشديدين اللذين سيطرا على أرجاء القرية البسيطة في مشهد اعتاد عليه الأهالي طوال السنوات الماضية.
مشادة وقتيل
لم يدر "محمد.أ.ج" أن قراره بالمضي قدما في الاتجار بالمواد المخدرة سيكتب الفصل الأخير من حياته على يد ابن قريته "فتحي.ح.ط" صاحب السجل الإجرامي الحافل بالقضايا، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على تجارة المخدرات وفرض الهيمنة على تجارة تلك السموم بمحل إقامتهما،
مشادة وقتيل
لم يدر "محمد.أ.ج" أن قراره بالمضي قدما في الاتجار بالمواد المخدرة سيكتب الفصل الأخير من حياته على يد ابن قريته "فتحي.ح.ط" صاحب السجل الإجرامي الحافل بالقضايا، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على تجارة المخدرات وفرض الهيمنة على تجارة تلك السموم بمحل إقامتهما، ليمطره الأخير بوابل من الرصاص فأرداه قتيلا غارقا في دمائه، وفر هاربا.
لحظات الرعب
عقارب الساعة كانت تشير إلى الواحدة ظهرا، هدوء يطبق الطريق الواصل بين قريتي "طلحة" و"ميت العطار" وتحديدا منطقة الشياخة، الأجواء بدت مألوفة حتى قرر "فتحي" إنهاء خلافه مع غريمه التقليدي "محمد" لكن بطريقة مأساوية تحمل طابع الانتقام، انتظر مروره مستقلا دراجته النارية، فاستوقفه لمعاتبته على "سرقته" عملاءه من متعاطي المخدرات.
"إنت بتقفل عليا وده ماينفعش كده غلط.. عايز تشتغل لوحدك وتاخد كل الزباين" عبارات لوم وعتاب تلاها لحظات صمت كالتي تسبق العاصفة، أشهر مسجل الخطر سلاحه الناري وأمطر خصمه بوابل من الأعيرة النارية على مرأى ومسمع من المارة، وألقى جثته فى حقل ذرة مجاور للطريق.
ابنكم اتقتل
انتشر خبر مقتل "محمد" كالنار في الهشيم حتى وصل أسرته التي هرول أفرادها إلى مسرح الجريمة، وعثروا على نجلهم داخل حقل الذرة ملقى على ظهره داخل بركة من الدماء، حاولوا إسعافه لكنه كان قد فارق الحياة متأثرا بطلقات اخترقت جسده.
توجهت أسرة القتيل إلى منزل القاتل وأسرته "غير مأهول بالسكان" بمنطقة الجزيرة، يقضي البعض عقوبة الحبس على ذمة قضايا، وهجر آخرون المنزل بسبب كثرة المشكلات مع أهالي القرية، وأطلقوا أعيرة نارية بشكل عشوائي وأشعلوا النار فى المنزل؛ انتقاما من القاتل.
فرض سيطرة
فور ورود البلاغ دفعت أجهزة الأمن بالقليوبية بإشراف اللواء طارق عجيز مدير الأمن بتعزيزات أمنية، وانتشر رجال الشرطة فى ربوع القرية؛ للسيطرة على الموقف ومراقبة الحالة الأمنية ومنع تجدد الخلافات، وكشف ملابسات الحادث للوصول إلى الحقيقة، وتكثيف البحث لضبط الجانى والسلاح المستخدم فى الواقعة، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
حملات مكبرة
عقب الحادث شنَّ رجال مباحث مركز بنها بقيادة المقدم أحمد كمال رئيس المباحث حملة مكثفة لضبط مروجى المخدرات والخارجين على القانون أسفرت عن ضبط عدد كبير من العناصر الإجرامية والمسجلين وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وكميات من المخدرات وسط عمليات تمشيط على نطاق واسع شملت الزراعات المحيطة بها لضبط القاتل.
وشهدت الحملة مشاركة مسؤولي مجلس مدينة بنها برئاسة المهندس حمدى سلامة؛ لإزالة حالات التعدي، وعشرات المنازل المخالفة والعشوائية بالقرية وهدم "عشش" وأوكار يستخدمها الخارجون على القانون في الاختباء وترويج المخدرات على عملائهم.
من جانبها باشرت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وسرعة ضبط وإحضار المتهم.
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