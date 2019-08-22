جريمة

«عايز تشتغل لوحدك».. قصة إعدام تاجر مخدرات بالرصاص

خلاف على تجارة المخدرات انتهى بجريمة.. القاتل أمطر الضحية بوابل من الرصاص وألقى جثته فى حقل ذرة.. أهل القتيل أشعلوا النار في منزل المتهم وأسرته
تحرير:هيثم بطاح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
مسرح الجريمة
مسرح الجريمة
فصل جديد من «سلسال الدم» وقع على مرأى ومسمع أهالي قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها في محافظة القليوبية، الذين يعانون ويلات الثأر تارة ومشاجرات خارجين عن القانون خاصة تجار المواد المخدرة تارة أخرى، ولعل آخرها ما وقع أول من أمس الثلاثاء، حيث أقدم مسجل خطر على قتل عاطل بسبب خلاف بينهما على تجارة المواد المخدرة، أمطره بوابل من الرصاص في وضح النهار وسط حالة من الرعب والفزع الشديدين اللذين سيطرا على أرجاء القرية البسيطة في مشهد اعتاد عليه الأهالي طوال السنوات الماضية.
مشادة وقتيل لم يدر "محمد.أ.ج" أن قراره بالمضي قدما في الاتجار بالمواد المخدرة سيكتب الفصل الأخير من حياته على يد ابن قريته "فتحي.ح.ط" صاحب السجل الإجرامي الحافل بالقضايا، إذ نشبت مشادة كلامية حادة بينهما، تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على تجارة المخدرات وفرض الهيمنة على تجارة تلك السموم بمحل إقامتهما،
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احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
المشاجرة -بين -الاهلى-بوسط البلد

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
المتهمين (1)

حبس المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أمر المستشار محمد سليمان رئيس نيابة مشتول السوق العامة، اليوم الخميس، بحبس خمسة شباب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ميكانيكي يُدعى "حسام.م"؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب متحدي الإعاقة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بعد وساطة سعى لها أهل المتهمين وكبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، وأخلت النيابة سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات.
كلب-يهاجم-الناس (1)

إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.
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حملة-أمنية-في-العبور (4)

«كنت واخدها مشوار» سقوط عاطل بسيارة مسروقة

لعبت الصدفة دورها في ضبط سيارة مبلغ بسرقتها منذ فترة، إذ تمكنت دورية أمنية بالقليوبية من ضبط "عمر.م. غ" 17 سنة، عاطل، حال قيادته سيارة ماركة «سوزوكي فان» بطريق ترعة الإسماعيلية، تبين أنه لا يحمل ثمة أوراق أو تراخيص للسيارة أو تحقيق شخصية، وبفحص السيارة التى تم استيقافها مصادفة اتضح أنه مبلغ بسرقتها، وأن مالكها يقيم بمدينة الخانكة فى القليوبية، لكن سيارته تمت سرقتها من منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، فيما تبين أن قائد السيارة تحصل عليها من صديق له لقضاء مشوار بها، وتبين أن هذا الصديق هو السارق.
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مسجل خطر يقتل عاطلا في بنها.. والأهالي يحرقون منزله

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شهدت قرية ميت العطار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أحداثا مؤسفة، حيث لقى عاطل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة مع مسجل خطر بسبب الخلافات وتجارة المخدرات، ما دفع أهالي المجني عليهما وأعوانهما لإشعال النيران في منزل الجاني انتقاما منه. وتمكنت قوات الأمن والحماية المدنية من السيطرة على الموقف وإخماد النيران والدفع بتشكيلات أمنية والسيطرة على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
هيروين

ضبط مسجل خطر بنصف كيلو هيروين في القناطر

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر وبحوزته سلاح ناري وكمية من مخدر الهيروين الخام قبل توزيعه على عملائه بدائرة القناطر الخيرية. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط المدعو "منصور س م - 52 عاما - مسجل خطر - مقيم أبو الغيط - سبق اتهامه في 12 قضية مخدرات – سرقة بالإكراه وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين تزن حوالى نصف كيلو جرام و40 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 520 جنيها وهاتف محمول"
رصاصة-الضغط العالي

رصاصة ورأس مهشم.. لعنة نقوط الفرح تقتل شابا بالجيزة

حفل زفاف شعبي بحضور الأهل والأحباب، يتمايل الجميع على أنغام الموسيقى والأغاني بينما تتصاعد أدخنة السجائر والشيشة مكونة سحابة تغطي المنطقة في الوقت الذي يتبارى فيه البعض لدفع قيمة "نقوط" أعلى من الآخر كعادة الأفراح الشعبية، إلا أن الأمر تحول إلى مشاجرة عنيفة بدأت شرارتها الأولى بمشادة كلامية ورغبة أفراد الطرفين في فرض الهيمنة لتشتعل وتيرة الأحداث مع نغمات الموسيقى الصاخبة ذات "الرتم السريع" إلا أنه في اليوم التالي تجددت الخصومة بإطلاق أعيرة نارية نتج عنها سقوط قتيل ومصابين اثنين.
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