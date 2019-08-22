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بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أهمية علاقة التعاون مع فرنسا في العديد من المجالات ومنها المجال الأمني، قائلًا: إن "بلاده تتعاون وتنسق مع فرنسا لحفظ الأمن في الساحل الإفريقي وتتعاون معها في مناطق أخرى مثل سوريا". وطمأن جونسون الرئيس الفرنسي بأن المملكة المتحدة لن تضع نقاط تفتيش على حدودها ومنها الحدود
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لتضامنهم مع الأكراد.. تركيا تعتقل 26 محاميا في إزمير

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بوريس-جونسون

شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
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صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.
بوريس جونسون

الدواعي الأمنية تهدد خروج بريطانيا من أوروبا بلا اتفاق

على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت حكومة تيريزا ماي في بريطانيا الابتعاد عن أي اتجاه قد يقودها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي يعرف عالميا بالبريكست، دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجلس العموم البريطاني.. الخروج بلا اتفاق، وإن لم يكن خيارًا مطروحًا لدى الحكومة البريطانية السابقة، بات الآن شبحا يهدد العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بريطانيا، خاصة أن بوريس جونسون رئيس الحكومة الجديدة يُصر على الخروج في الموعد النهائي للبريكست بنهاية أكتوبر المقبل.
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بوريس جونسون يصطدم بأولى أزمات البريكست في بريطانيا

يعي رئيس الحكومة البريطانية الجديد بوريس جونسون، مدى صعوبة ملف الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي المعروف عالميًا بـ"البريكست"، الذي كان السبب الرئيسي في رحيل تيريزا ماي عن رئاسة حزب المحافظين خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم من الصعوبات التي يدركها بوريس جونسون، فإنه راهن بشكل رئيسي على الخطوات الجادة والفعالة لإتمام الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، حتى وإن تم ذلك دون اتفاق واضح ومسبق مع بروكسل بشأن الأوضاع فيما بعد الانفصال نهاية أكتوبر المقبل.
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