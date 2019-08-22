بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

بوريس جونسون

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".

وأكد رئيس الوزراء البريطاني على أهمية علاقة التعاون مع فرنسا في العديد من المجالات ومنها المجال الأمني، قائلًا: إن "بلاده تتعاون وتنسق مع فرنسا لحفظ الأمن في الساحل الإفريقي وتتعاون معها في مناطق أخرى مثل سوريا". وطمأن جونسون الرئيس الفرنسي بأن المملكة المتحدة لن تضع نقاط تفتيش على حدودها ومنها الحدود