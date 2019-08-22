روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي

حظرت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987 جميع صواريخ كروز التي تطلق من منصات أرضية، والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 310 ميلا و3400 ميل

تحرير:أحمد سليمان ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

بعد ظهر يوم 18 أغسطس الجاري، اشتعل اللهب والدخان داخل نظام الإطلاق العمودي "مارك 41"، في الوقت الذي كان ينطلق فيه صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي من طراز "كروز". مع ارتفاع الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من القاذفة المحمولة على مقطورة، سقطت عنه المحركات الأولية، وبدأ محركه التوربيني "إف 107" بالعمل. في نهاية المطاف، أصبح الصاروخ في مسار أفقي، وقامت زعانف التوجيه بقيادة الصاروخ في دائرة تبلغ مساحتها أكثر من 300 ميل قبل أن ينهي رحلته وينفجر بالقرب من موقع الاختبار الصاروخي، في جزيرة سان نيكولاس، على بعد سبعين ميلا جنوب غرب لوس أنجلوس.

وتقول مجلة "فوربس" الأمريكية، إن صواريخ كروز "توماهوك بي إم جي 109"، القادرة على التفجير على بعد آلاف الأميال برؤوس حربية بوزن نصف طن، أصبحت لاعبا رئيسا في خطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التي تعتمد على التكنولوجيا. فمنذ عام 1991، أطلقت السفن الحربية والغواصات الأمريكية والبريطانية نحو 2300 من

وتقول مجلة "فوربس" الأمريكية، إن صواريخ كروز "توماهوك بي إم جي 109"، القادرة على التفجير على بعد آلاف الأميال برؤوس حربية بوزن نصف طن، أصبحت لاعبا رئيسا في خطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التي تعتمد على التكنولوجيا.

فمنذ عام 1991، أطلقت السفن الحربية والغواصات الأمريكية والبريطانية نحو 2300 من هذه الصواريخ التي بلغت قيمتها 1.4 مليون دولار في المعارك المختلفة، لكن لم يحدث أن أطلقتها من قاذفة أرضية.

لقد تغير ذلك في شهر أغسطس وذلك بعد أن أصبحت معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى التي وقعتها كل من روسيا والولايات المتحدة غير معمول بها.

فبعد مرور ما يزيد قليلا على أسبوعين، كان الغرض من اختبار هذا الصاروخ الذي تم إطلاقه من نظام الإطلاق "مارك 41" على البر، هو إغاظة موسكو، والتي لم تتردد في التعبير عن اعتراضها على الاختبار.

السبب وراء ذلك، هو قيام سلاح الجو الأمريكي، في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بنشر أكثر من 400 صاروخ من طراز "توماهوك بي إم جي 109 جريفونز" ذات الرؤوس النووية على شاحنات تحمل منصات إطلاق بأربع فوهات في المملكة المتحدة وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا.

هذه الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى في أوروبا، أثارت غضب الكرملين؛ ما دفعها إلى الانسحاب من محادثات الحد من التسلح، كما كانت المجتمعات الأوروبية التي تستضيف الصواريخ أقل من سعيدة.

في نهاية المطاف، أقنعت حالة القلق بشأن الأعداد المتصاعدة للصواريخ متوسطة المدى النووية في أوروبا، كل من ريجان وجورباتشوف بالموافقة على التخلص الجماعي منها جميعا.

حيث حظرت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987 جميع صواريخ كروز التي تطلق من منصات أرضية، والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 310 ميلا و3400 ميل.

وبحلول عام 1991، تم تدمير جميع صواريخ "جريفونز" و"بيرشينج" الأمريكية، ومنصات إطلاقها، بالإضافة إلى ستة أنواع من الصواريخ السوفيتية.

لهذا السبب لم تنشر الولايات المتحدة منذ ذلك الحين صواريخ "توماهوك" سوى في الغواصات والسفن الحربية الأمريكية.

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لسوء الحظ، بحلول عام 2010، أشارت الاستخبارات الأمريكية إلى أن روسيا قد نشرت صاروخ كروز طويل المدى يستخدم على الغواصات وهو أمر مسموح به بموجب الاتفاقية، إلا أن هذه المرة كان على شاحنة صواريخ من طراز "إسكندر كيه" البرية، وهو ما يعد انتهاك لشروط الاتفاقية.

وقالت المجلة الأمريكية إنه عند الضغط على روسيا بسبب انتهاكات المعاهدة، ردت موسكو باتهام أمريكا بأن أنظمة الدفاع الجوي البرية الأمريكية "إيجيس آشور" التي نشرت في بولندا ورومانيا، والتي تتكون من قاذفات "مارك 41" الأرضية محملة بصواريخ "إس إم 3" لاعتراض الصواريخ البالستية، يمكن أن يعاد تحضيرها بسهولة لإطلاق صواريخ "توماهوك"، وهو ما نفاه "البنتاجون".

مع انتهاء معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، أظهر الاختبار الأمريكي الأخير أن البنتاجون أثبت سريعا أنه بإمكانه الآن أن يحول قلق روسيا من قدرات الضربات البرية الأمريكية الافتراضية إلى واقع ملموس.

يذكر أن صواريخ "توماهوك" يمكن أن تطير بسرعة 550 ميلا في الساعة، وهي تقريبًا نفس سرعة تحليق طائرة بوينج 737.

واعتمدت النماذج المبكرة على أنظمة ملاحة القصور الذاتي والرادارات التي تتبع التضاريس للتوجيه، ولكن في بعض الأحيان حلقت هذه الصواريخ بعيدًا عن مسارها عندما حلقت فوق المناطق عديمة التضاريس مثل الصحاري المفتوحة في العراق.

النسخ الحديثة من صواريخ "توماهوك" اعتمدت على أنظمة توجيه متطورة ساعدت في إصابة الأهداف بمعدل خطأ 10 أمتار، كما أصبح بالإمكان إعادة توجيه الصاروخ في منتصف الطريق لمهاجمة هدف مختلف.

وعلى الرغم من أن صواريخ "توماهوك" قد لا تحتوي على قدرات شبحية، مما يعني أن الأهداف المحتملة قد تمتلك فرصة للتحذير قبل الضربة، إلا أن "صواريخ الهجوم الأرضي، لا ترتفع سوى بضع عشرات الأمتار فوق سطح الأرض، مما يعني أن الرادارات قد لا تكتشفها إلا بعد اقترابها من الهدف، وهو ما يحرم بطاريات الدفاع الجوي من فرصة إسقاطها.

ومن جانبها، طورت روسيا دفاعات جوية قصيرة المدى مثل نظام صواريخ "تور" ومركبة "بانتسير إس" التي يمكن أن تسقط صواريخ كروز القادمة.

إلا أنه على عكس المزاعم المذهلة التي قدمتها سوريا، هناك القليل من الأدلة على أن الأنظمة الروسية الصنع قد نجحت في تخفيف الهجمات الصاروخية الأمريكية والإسرائيلية على سوريا بشكل كبير.

وتقول "فوربس" إن صواريخ كروز مفيدة في ضرب القواعد الجوية والبحرية للعدو، ومراكز القيادة والسيطرة، وبطاريات الصواريخ، ومستودعات الوقود والأسلحة، والأهداف الثابتة الأخرى في عمق خطوط العدو.

ورغم أن صواريخ "توماهوك" التي تطلق من الأرض ليست بنفس كفاءة تلك التي تطلق من منصات بحرية، لكنها تمثل ناقلا جديدا وأرخص، وفي بعض الحالات قد يكون إخفاؤها أسهل.

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لذا من الناحية الواقعية، كان نشر صواريخ "توماهوك" على قاذفات "مارك 41" هو أسرع وأسهل طريقة تمكن البنتاجون من تشغيل صواريخ كروز التي تطلق من الأرض.

وقد صرح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، بأنه يأمل في نشر صواريخ أرضية في آسيا خلال "أشهر" لمواجهة بطاريات الصواريخ الصينية.

ومع ذلك، فإنه من غير الواضح ما إذا كان البنتاجون سيدخل أنظمة صواريخ "توماهوك" البرية إلى الخدمة فعليا، حيث لا تتضمن الميزانية العسكرية التي مررها مجلس النواب الأمريكي مبلغ 96 مليون دولار اللازم لتطوير الصواريخ الأرضية.

المشكلة الكبيرة الأخرى هي أنه على عكس "توماهوك" المتمركزة في البحر، لا يمكن للولايات المتحدة الاستفادة من صواريخ "توماهوك" البرية إلا إذا كانت هناك دول في محيط روسيا والصين ترغب في استضافتها.

كان هذا مثار جدل كبير خلال الحرب الباردة، وسيكون أكثر اليوم، فعلى سبيل المثال، أخبر القادة الأستراليون "البنتاجون" مؤخرًا بأنهم لا يرغبون في أن يتورطوا في أي صراع مع روسيا أو الصين، من خلال استضافة صواريخ أمريكية.