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روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي

حظرت معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة عام 1987 جميع صواريخ كروز التي تطلق من منصات أرضية، والصواريخ الباليستية التي يتراوح مداها بين 310 ميلا و3400 ميل
تحرير:أحمد سليمان ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
بعد ظهر يوم 18 أغسطس الجاري، اشتعل اللهب والدخان داخل نظام الإطلاق العمودي "مارك 41"، في الوقت الذي كان ينطلق فيه صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي من طراز "كروز". مع ارتفاع الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من القاذفة المحمولة على مقطورة، سقطت عنه المحركات الأولية، وبدأ محركه التوربيني "إف 107" بالعمل. في نهاية المطاف، أصبح الصاروخ في مسار أفقي، وقامت زعانف التوجيه بقيادة الصاروخ في دائرة تبلغ مساحتها أكثر من 300 ميل قبل أن ينهي رحلته وينفجر بالقرب من موقع الاختبار الصاروخي، في جزيرة سان نيكولاس، على بعد سبعين ميلا جنوب غرب لوس أنجلوس.
وتقول مجلة "فوربس" الأمريكية، إن صواريخ كروز "توماهوك بي إم جي 109"، القادرة على التفجير على بعد آلاف الأميال برؤوس حربية بوزن نصف طن، أصبحت لاعبا رئيسا في خطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" التي تعتمد على التكنولوجيا. فمنذ عام 1991، أطلقت السفن الحربية والغواصات الأمريكية والبريطانية نحو 2300 من
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ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
قوات-الحشد الشعبى

أمريكا تنفي مسؤوليتها عن تفجير مخازن الحشد الشعبي

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أي علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت في مستودعات الذخيرة التابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة تؤيد سيادة العراق، وتتقيد بتوجيهات الحكومة العراقية بشأن استخدام المجال الجوي للعراق. واتهمت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التى شهدتها مقراتها في العراق.
دونالد ترامب

ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم. وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا". وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.
ترامب

بسبب جزيرة «جرينلاند».. ترامب يوجه رسالة قاسية للدنمارك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يتطلع إلى زيارة الدنمارك قريبا إلا أن تصريحات رئيسة وزرائها "مته فريدريكسن" تعليقا على رغبته في شراء جزيرة "جرينلاند" كانت "كريهة وغير ملائمة". وقال ترامب في تصريحات نقلها تلفزيون "سي إن إن" الأمريكي، اليوم الأربعاء، "كان عليها فقط أن تقول لسنا مهتمين ببيع الجزيرة"، مضيفا أنه لن يتم السماح بمعاملة الولايات المتحدة بالطريقة التي تم التعامل بها معها تحت حكم الرئيس السابق باراك أوباما. وتابع ترامب "أن طريقة الرفض من طرفهم لم تكن "لطيفة" كان عليهم فقط أن يقولوا "لا" وليس وصف الفكرة بـ "السخيفة"،
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بوتين

بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
صاروخ-ايراني

أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".
بوتين وترامب

ترامب يخطر بوتين باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون هانتسمان. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "أخبر الرئيس ترامب في اتصال هاتفي الرئيس بوتين، بأن استقالة السفير جون هانتسمان ستكون في وقت قريب". بدوره أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بفترة عمل هانتسمان رئيسا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، إذ اجتاز البلدان واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات الثنائية.
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الصين لأمريكا: لا تحشروا أنوفكم في هونج كونج

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونج كونج". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة.. هونج كونج شأن داخلي صيني بحت"، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي". ووصف شو لوين، المتحدث الرسمي باسم مستشارية شؤون هونج كونج وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا". وشهد مطار هونج كونج أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين، ووقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
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