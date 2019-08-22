الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م

حجاج - صورة أرشيفية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جهته، أشار الدكتور عمرو قنديل الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية، إلى دخول 254 حالة للمستشفيات السعودية، بينما غادرت 199 حالة بعد تمام شفائها ولا زالت هناك 55 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.وقال قنديل: "إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية بعدد 288 جلسة غسيل