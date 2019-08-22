قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد
مجلس الوزراء: استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، لما لها من إمكانيات وخبرات تتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، لما لها من إمكانيات وخبرات تتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق، إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من 3 طوابق (بـ4 مستويات تخزين) إلى 4 طوابق بـ5 مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.
ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان تعادل 212 ألفا و893 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة لإستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر بيطرية، ومجازر آلية)، نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.
ووافق مجلس الوزراء، على مد فترة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي الذين ثبت جديتهم في التنفيذ، وتأخروا في الانتهاء لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القرار رقم 2914 لسنة 2016 في هذا الشأن، تنص على أنه يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المختصة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر في منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.
كما وافق المجلس على إنابة بنك المعرفة المصري، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع شركة (CDSM) لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لتوريد وتوليف وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بعد، وذلك لإدارة ومراقبة عملية التعلم لأطباء وموظفي وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للوصول إلى التدريب والمواد العلمية بشكل مستمر وفقاً للاحتياجات المهنية، والتغلب على القيود الجغرافية، وتوحيد المواد التعليمية من خلال إنشاء دورات ماجستير وقائمة تدريب محددة.
وأيضا وافق على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها؛ بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين؛ وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفي ظل قيام الوزارة بتطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة. وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه الموافقة هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.