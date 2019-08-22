سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

مجلس الوزراء: استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، لما لها من إمكانيات وخبرات تتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء
اقرأ المزيد
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
السيسي (5)

تعيين الدكتور محمد عفيفي رئيسا لوكالة الفضاء المصرية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان له، اليوم الخميس، عن صدور قرار جمهوري رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام. وقالت الوزارة، إن القوصي أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية والتي جرى التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.
الرئيس-السيسى

مدير الصحة العالمية: نشكر السيسي على «100 مليون صحة»

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية تادروس أدهانوم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لمبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، مؤكدا أن ـبرز عوامل نجاح حملة 100 مليون صحة هو شعور الدولة بالمسؤولية القصوى نحو مواطنيها، معربا عن شكره وتقديره للرئيس على تحمله المسؤولية، كما أن المنظمة تدرس كيفية الاستغلال الأمثل لحملة 100 مليون صحة خارجيا، وستناقش المنظمة الحملة، وتتعرف على التقدم الذي أحرزته مصر، ومستقبل الحملة وما يمكن تعلمه منها، إذ أن مصر لديها رغبة قوية في مساعدة الدول الأخرى.
رئاسة-مجلس-الوزراء

مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
مصطفى-مدبولى

مدبولي: السيسي يتابع مشروع تطوير محور ترعة الطوارئ

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير محور ترعة الطوارئ أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهناك بعض التحديات التى يتم العمل على إزالتها لتسريع الخطى في تنفيذ هذا المشروع المهم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال تطوير محور الترعة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربى، طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، علاء مرزوق محافظ القليوبية، خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.
مصطفى-مدبولي

قرار وزاري بالاستيلاء المباشر على أراضِ لصالح المترو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ه) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1843 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ.
انفجار سيارة بجوار مبنى معهد الاورام (19)

الحكومة تقف دقيقة حداد على أرواح شهداء معهد الأورام

انطلق اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة للمرة الثانية، وبدأت الحكومة اجتماعها بدقيقة حداد على شهداء ضحايا حادث معهد الأورام الذي وقع الأحد الماضي، وأسفر عن عدد من الضحايا ما بين شهداء ومصابين. وكان قد أكد رئيس الوزراء، أن هناك توجها للدولة أن تصبح مدينة العلمين الجديدة مستدامة بمعنى أن تعمل طوال العام، وليس مصيفا فقط، وبالتالي ستقوم الحكومة بعقد عدد من الاجتماعات في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org