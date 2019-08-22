رئيس هيئة قناة السويس الجديد يتعهد بزيادة عائداتها

تحرير:الإسماعيلية محمد مصباح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة لقناة السويس وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف، ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وفي بداية كلمته رحب رئيس الهيئة بالوفد الذي يحمل رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقا لمفاهيم الإسلام السمحة.

وهنأ ربيع، الفريق مهاب مميش لتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، مشيدا بالدور البارز الذي لعبه في إنجاح مشروع قناة السويس الجديدة في هذه المدة القياسية. كما قدم التهنئة للمهندس يحيى زكي على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. وأكد ربيع أن الدولة