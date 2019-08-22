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رئيس هيئة قناة السويس الجديد يتعهد بزيادة عائداتها

تحرير:الإسماعيلية محمد مصباح ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة لقناة السويس وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف، ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وفي بداية كلمته رحب رئيس الهيئة بالوفد الذي يحمل رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقا لمفاهيم الإسلام السمحة.
وهنأ ربيع، الفريق مهاب مميش لتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس، مشيدا بالدور البارز الذي لعبه في إنجاح مشروع قناة السويس الجديدة في هذه المدة القياسية. كما قدم التهنئة للمهندس يحيى زكي على ثقة القيادة السياسية وتعيينه رئيسا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية. وأكد ربيع أن الدولة
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البرنامج-القيادي-للدعاة-في-زيارة-لهيئة-قناة-السويس (2)

البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (2)

التعليم: زيادة درجات 23 ألف تظلم من نتائج الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، أمس الأربعاء، وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 هو 119 ألفا و24 طالبا، وبلغ إجمالى عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها 339 ألفا و117 كراسة إجابة، مشيرا إلى أن 23 ألفا و573 كراسة تم زيادة درجاتها.
مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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محافظ-بورسعيد-وألاف-المواطنين-يؤدون-صلاة-العيد (3)

أوقاف القليوبية تحذر من إلقاء خطبة العيد دون تصريح

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 475 ساحة لصلاة عيد الأضحى على مستوى قرى ومدن المحافظة، وتكليف نخبة من أفضل الدعاة الأكفاء بإلقاء خطبة العيد، وجرى الانتهاء من إعداد الكشوف الخاصة بأسماء الأئمة والخطباء، حيث تم تخصيص 950 إماما وخطيبا لأداء شعائر صلاة العيد. وقال الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، إن المديرية وضعت خطيبا أساسيا وآخر احتياطيا لكل ساحة تحسبا للظروف، لافتا إلى التنسيق مع مديرية الأمن وإخطارها بالساحات القانونية لتأمينها حرصا على سلامة المصلين.
الفريق-مهاب-مميش

مميش: صرف قيمة شهادات قناة السويس بالبنوك 4 سبتمبر

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إنه منذ افتتاح القناة الجديدة "حققنا أرقاما قياسية في العائدات وإعداد السفن والحمولات العابرة، ما يدحض كل الشائعات والأقاويل التي تناولت بالنقد هذا المشروع العملاق"، مشيرا إلى أنه "سوف يتم بدءا من يوم 4 سبتمبر المقبل، صرف قيمة شهادات الاستثمار لقناة السويس الجديدة". جاء ذلك، خلال مؤتمر بقاعة مركز المحاكاة التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات.
الفريق-مهاب-مميش-يتفقد-حركة-الملاحة

مميش: 104.2 مليار جنيه عائدات قناة السويس هذا العام

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن مشروع قناة السويس الجديد خدم العالم كله "لأننا أصبحنا نوصل الأكل والأدوية لكل العالم بشكل أسرع وكنا محتاجين لحفر قناة السويس من أجل استيعاب الجيل الجديد من السفن وقمنا بحفر ما يوازي السد العالي 10 مرات والفترة القادمة مع افتتاح طريق الحرير ستكون قناة السويس مركز التجارة العالمية مما يتيح فرص عمل للشباب المصري". وأضاف: "حققنا عائدات هذا العام بلغت 104.2 مليار جنيه، وعبرت القناة منذ أيام 81 سفينة، وغدًا سيعبر القناة 79 سفينة لنحقق أعلى معدل السفن خلال الفترة الماضية".
الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس يشهد عبور حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

مميش: نستهدف مليون فرصة عمل بالمنطقة الاقتصادية

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم، تأكيداً على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، وبخاصة مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية في مجال النقل البحري. وسجلت حركة الملاحة في قناة السويس يوم 2 أغسطس 2019 أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخها بعبور 81 سفينة بحمولات تجاوزت 6.1 مليون طن.
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