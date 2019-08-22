ماكرون من الإليزيه: نحترم قرار بريطانيا حول بريكست

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

إيمانويل ماكرون

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن موقف فرنسا تجاه مسألة "بريكست". وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على العلاقة المهمة مع المملكة البريطانية بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي، وعلى ضرورة تعزيزها وتعميقها، قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".

واعتبر ماكرون أن كل السيناريوهات مطروحة لخروج المملكة البريطانية من الاتحاد وعلى رأسها سيناريو الخروج من دون اتفاق، وفي هذا الصدد قال: "نتحضر لكل السيناريوهات ومنها الخروج من دون اتفاق لكن نحن لا نأمل أن يحدث هذا السيناريو الأخير". وأكد على ضرورة حماية السوق الواحدة، معتبرا أن مستقبل المملكة البريطانية