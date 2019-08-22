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ماكرون من الإليزيه: نحترم قرار بريطانيا حول بريكست

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن موقف فرنسا تجاه مسألة "بريكست". وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على العلاقة المهمة مع المملكة البريطانية بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي، وعلى ضرورة تعزيزها وتعميقها، قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".
واعتبر ماكرون أن كل السيناريوهات مطروحة لخروج المملكة البريطانية من الاتحاد وعلى رأسها سيناريو الخروج من دون اتفاق، وفي هذا الصدد قال: "نتحضر لكل السيناريوهات ومنها الخروج من دون اتفاق لكن نحن لا نأمل أن يحدث هذا السيناريو الأخير". وأكد على ضرورة حماية السوق الواحدة، معتبرا أن مستقبل المملكة البريطانية
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بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
شرطة-هونج-كونج (1)

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لتضامنهم مع الأكراد.. تركيا تعتقل 26 محاميا في إزمير

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بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
بوريس-جونسون

شبح الكوارث يسيطر على رحلة جونسون الخارجية الأولى

على الرغم من إصراره الواضح على خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل، فلا يزال رئيس الحكومة بوريس جونسون يعول على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بروكسل خلال الشهرين المتبقيين، خاصة أنه يسعى خلال جولته الأوروبية لطمأنة أوروبا بشأن النتائج المترتبة على خروج لندن من الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يخبر بوريس جونسون قادة الاتحاد الأوروبي، بأنه حريص على التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك عندما يقوم بأول رحلة له في الخارج كرئيس للوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
بوريس-جونسون (1.) (2)

صدام متوقع بين جونسون ومجلس العموم حول «البريكست»

على الرغم من حزم بوريس جونسون، رئيس الحكومة البريطانية الجديد، في التعامل مع ملف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًّا باسم "البريكست"، فإنه لا يرغب في الدخول بمواجهة مع مجلس العموم البريطاني لسبب يتعلق بهذا الملف الشائك. بوريس جونسون، الذي أعلن عزمه خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في نهاية أكتوبر المقبل، قد يصطدم في مواجهة مع مجلس العموم، والذي لا يزال يملك حق القبول أو الرفض لهذا المقترح في غضون الشهرين المتبقيين على موعد الخروج الرسمي من اليورو.
بوريس جونسون

الدواعي الأمنية تهدد خروج بريطانيا من أوروبا بلا اتفاق

على مدى السنوات القليلة الماضية، حاولت حكومة تيريزا ماي في بريطانيا الابتعاد عن أي اتجاه قد يقودها للخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الملف الذي يعرف عالميا بالبريكست، دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف المعنية، وعلى رأسها مجلس العموم البريطاني.. الخروج بلا اتفاق، وإن لم يكن خيارًا مطروحًا لدى الحكومة البريطانية السابقة، بات الآن شبحا يهدد العديد من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية في بريطانيا، خاصة أن بوريس جونسون رئيس الحكومة الجديدة يُصر على الخروج في الموعد النهائي للبريكست بنهاية أكتوبر المقبل.
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