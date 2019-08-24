الجلوس لأكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الموت المبكر

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

مخاطر الجلوس طويلا

كل شيء إذا زاد على الحد انقلب إلى الضد، وتشير دراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر الوفاة مبكرا. ويرتبط القيام بأنشطة منتظمة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الأكثر نشاطا والممارسون للرياضة أقل عرضة بنسبة 70% للموت في وقت مبكر. كما حلل العلماء بيانات آلاف البالغين بمتوسط عمر 62 عامًا، وصنفت الدراسة مستويات نشاط المشاركين من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا، ومات ما يقرب من 6% من المشاركين خلال فترة متابعة متوسطها 5.8 سنوات، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.

كانت الوفيات الأقل نشاطا 5 أضعاف الذين يتحركون أكثر من غيرهم، كما قال أولف إيكلوند، قائد الدراسة: "تقدم نتائجنا أدلة علمية واضحة على أن المستويات الأعلى من النشاط البدني الكلي -بغض النظر عن مستوى الشدة- والوقت الأقل من الجلوس ترتبط بانخفاض خطر الوفيات المبكرة". كما قال الباحثون إن النتائج توفر بيانات