الجلوس لأكثر من 9 ساعات يزيد من فرص الموت المبكر
تحرير:فيروز ياسر
٢٤ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
مخاطر الجلوس طويلا
كل شيء إذا زاد على الحد انقلب إلى الضد، وتشير دراسة إلى أن الجلوس لأكثر من 9 ساعات ونصف في اليوم يزيد من خطر الوفاة مبكرا.
ويرتبط القيام بأنشطة منتظمة بانخفاض خطر الوفاة المبكرة، فالأشخاص الأكثر نشاطا والممارسون للرياضة أقل عرضة بنسبة 70% للموت في وقت مبكر.
كما حلل العلماء بيانات آلاف البالغين بمتوسط عمر 62 عامًا، وصنفت الدراسة مستويات نشاط المشاركين من الأقل نشاطًا إلى الأكثر نشاطًا، ومات ما يقرب من 6% من المشاركين خلال فترة متابعة متوسطها 5.8 سنوات، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
كانت الوفيات الأقل نشاطا 5 أضعاف الذين يتحركون أكثر من غيرهم، كما قال أولف إيكلوند، قائد الدراسة: "تقدم نتائجنا أدلة علمية واضحة على أن المستويات الأعلى من النشاط البدني الكلي -بغض النظر عن مستوى الشدة- والوقت الأقل من الجلوس ترتبط بانخفاض خطر الوفيات المبكرة".
كما قال الباحثون إن النتائج توفر بيانات
كانت الوفيات الأقل نشاطا 5 أضعاف الذين يتحركون أكثر من غيرهم، كما قال أولف إيكلوند، قائد الدراسة: "تقدم نتائجنا أدلة علمية واضحة على أن المستويات الأعلى من النشاط البدني الكلي -بغض النظر عن مستوى الشدة- والوقت الأقل من الجلوس ترتبط بانخفاض خطر الوفيات المبكرة".
كما قال الباحثون إن النتائج توفر بيانات مهمة تكشف أنه يجب الجلوس قليلا والتحرك كثيرا، واستخدم العلماء مقاييس التسارع -أجهزة يمكن ارتداؤها تتعقب حجم وشدة النشاط أثناء ساعات الاستيقاظ- لقياس نشاط المشاركين في الدقيقة.
تم تقسيم آلية النشاط إلى ضوء، منها معتدلة وقوية، مع الوقت الذي يقضيه، ونشاط شدة الضوء يشمل المشي ببطء أو الطهي.
كان النشاط المعتدل يشمل المشي السريع، أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية أو القص في الحديقة، في حين أن النشاط السريع يشمل الجري ورفع الأحمال الثقيلة.