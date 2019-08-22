تايوان تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

الصين وأمريكا

هددت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، حال عدم التخلي عن خططها لبيع مقاتلات بقيمة مليارات الدولارات إلى تايوان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية كنج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عن معارضة بكين الشديدة للخطة الأمريكية لبيع مقاتلات إلى تايوان، مشيرًا إلى أن الصين قدمت إلى الجانب الأمريكي احتجاجا رسميا بهذا الشأن. وأشار شوانج إلى أن الخطة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.

ولفت إلى أن مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين وأمن أراضيها ومرتبطة بمصالح الصين الرئيسة. وتابع: "صفقة كهذه ستشكل تدخلا صارخًا في شؤون البلاد الداخلية وتقويضا لسيادتها ومصالحها الأمنية"، مبديًا إصرار الصين على حماية سيادتها الوطنية ووحدتها وأمنها. وحث متحدث الخارجية الصينية، واشنطن على الالتزام بمبدأ "صين