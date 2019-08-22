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تايوان تشعل حربًا جديدة بين الصين وأمريكا

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
هددت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات صارمة للدفاع عن مصالحها، حال عدم التخلي عن خططها لبيع مقاتلات بقيمة مليارات الدولارات إلى تايوان. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية كنج شوانج، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، عن معارضة بكين الشديدة للخطة الأمريكية لبيع مقاتلات إلى تايوان، مشيرًا إلى أن الصين قدمت إلى الجانب الأمريكي احتجاجا رسميا بهذا الشأن. وأشار شوانج إلى أن الخطة الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخا للقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات الدولية.
ولفت إلى أن مسألة تايوان تتعلق بسيادة الصين وأمن أراضيها ومرتبطة بمصالح الصين الرئيسة. وتابع: "صفقة كهذه ستشكل تدخلا صارخًا في شؤون البلاد الداخلية وتقويضا لسيادتها ومصالحها الأمنية"، مبديًا إصرار الصين على حماية سيادتها الوطنية ووحدتها وأمنها. وحث متحدث الخارجية الصينية، واشنطن على الالتزام بمبدأ "صين
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ترامب وبوتين

روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي

بعد ظهر يوم 18 أغسطس الجاري، اشتعل اللهب والدخان داخل نظام الإطلاق العمودي "مارك 41"، في الوقت الذي كان ينطلق فيه صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي من طراز "كروز". مع ارتفاع الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من القاذفة المحمولة على مقطورة، سقطت عنه المحركات الأولية، وبدأ محركه التوربيني "إف 107" بالعمل. في نهاية المطاف، أصبح الصاروخ في مسار أفقي، وقامت زعانف التوجيه بقيادة الصاروخ في دائرة تبلغ مساحتها أكثر من 300 ميل قبل أن ينهي رحلته وينفجر بالقرب من موقع الاختبار الصاروخي، في جزيرة سان نيكولاس، على بعد سبعين ميلا جنوب غرب لوس أنجلوس.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
قوات-الحشد الشعبى

أمريكا تنفي مسؤوليتها عن تفجير مخازن الحشد الشعبي

نفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أي علاقة للولايات المتحدة بالانفجارات التي وقعت في مستودعات الذخيرة التابعة لميليشيات الحشد الشعبي في العراق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة تؤيد سيادة العراق، وتتقيد بتوجيهات الحكومة العراقية بشأن استخدام المجال الجوي للعراق. واتهمت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالمسؤولية عن التفجيرات التى شهدتها مقراتها في العراق.
دونالد ترامب

ترامب يهدد أوروبا: سنرسل أسرى داعش إلى بلادهم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، تهديدًا مباشرًا إلى الدول الأوروبية بتسليمها مقاتلي "داعش" الأسرى الذين يحملون جنسياتها، في حال لم ترغب بعض الدول باستعادتهم. وأبلغ ترامب، الصحفيين في البيت الأبيض، وفقا لقناة "سكاي نيوز": "إذا لم تستعد أوروبا مقاتلي داعش الأسرى فسنضطر لتسليمهم للدول التي قدموا منها مثل ألمانيا وفرنسا". وأضاف، أنه "سيتعين على دول أخرى تحمل عبء قتال تنظيم داعش"، مشيرًا إلى روسيا وباكستان وإيران كأمثلة لتلك الدول.
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ترامب وبوتين

روسيا كلمة السر وراء الاختبار الصاروخي الأمريكي

بعد ظهر يوم 18 أغسطس الجاري، اشتعل اللهب والدخان داخل نظام الإطلاق العمودي "مارك 41"، في الوقت الذي كان ينطلق فيه صاروخ توماهوك للهجوم الأرضي من طراز "كروز". مع ارتفاع الصاروخ الذي يبلغ طوله ستة أمتار، من القاذفة المحمولة على مقطورة، سقطت عنه المحركات الأولية، وبدأ محركه التوربيني "إف 107" بالعمل. في نهاية المطاف، أصبح الصاروخ في مسار أفقي، وقامت زعانف التوجيه بقيادة الصاروخ في دائرة تبلغ مساحتها أكثر من 300 ميل قبل أن ينهي رحلته وينفجر بالقرب من موقع الاختبار الصاروخي، في جزيرة سان نيكولاس، على بعد سبعين ميلا جنوب غرب لوس أنجلوس.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: أنا المختار من الله لخوض الحرب مع الصين

لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق سيلًا من التصريحات، آخرها تلك التصريحات التى قد تثير الجدل، حين أعلن، الأربعاء، أن الحرب التجارية التي يخوضها مع الصين ليست حربه، وأن رؤساء آخرين سبقوه إلى البيت الأبيض كان يجب أن يخوضوها، لكنّه هو «المختار» من الله لأداء هذه المهمة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مطول عقده فجأة في حديقة البيت الأبيض: «هذه ليست حربي التجارية.. هذه حرب تجارية كان يجب أن يخوضها منذ وقت طويل رؤساء آخرون».
القوات-الجوية-التايوانية

الصين تحذر.. ترامب يوافق على بيع 66 مقاتلة لتايوان

أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، الكونجرس رسميا بخططها للترخيص ببيع 66 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16" بقيمة 8 مليارات دولار إلى تايوان، على الرغم من اعتراضات بكين، في خطوة تجعل الصفقة أقرب للحدوث. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها وافقت على طلب مكتب التمثيل الاقتصادي والثقافي التابع لتايبيه في الولايات المتحدة، وسفارة تايوان الموجودة بحكم الواقع، ووكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع، لشراء المقاتلات، وسلمت إخطارا رسميا إلى الكونجرس، وهي خطوات أساسية لإكمال مثل هذه الصفقات.
ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
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