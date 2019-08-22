البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل صناديق استثمار ومؤسسات مالية وبعض من الأفراد على أغلبية أسهم السوق؛ نتيجة ظهور بوادر لعمليات جني أرباح، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.2 مليار، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 17 0 % بما يعادل 24 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14333 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70" بنسبة 04.0% بما يعادل 2. 0 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 553 نقطة.

جاء ذلك وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 670.6 مليون جنيه، بتداول نحو 191.9 مليون ورقة مالية تمت من خلال تنفيذ 20.2 ألف صفقة بيع وشراء.تجدر الإشارة إلى أن سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية حقق ارتفاع بنحو 38% خلال تعاملات الأسبوع الأول من بدء تداولاته بالبورصة، ليغلق عند 8.92 جنيه بنهاية