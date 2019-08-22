ضبط 3 سودانيات حاولن تهريب 11 سبيكة ذهبية بالمطار

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

مطار القاهرة- صورة أرشيفية

تباشر نيابة النزهة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة محاولة تهريب 3 كيلو ونصف من السبائك الذهبية أخفتها 3 سودانيات الجنسية، في أماكن حساسة بأجسادهن فور وصولهن لمطار القاهرة قادمات من الخرطوم، وتكشفت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة تاركو للطيران رحلة رقم 112 القادمة من الخرطوم ، بعدما اشتبه مأمور الضبط والتفتيش فى 3 راكبات سودانيات، فقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبات ضمت مأمور الجمرك تحت إشراف مدير الحركة لم يتم العثور على أشياء داخل الحقائب، فتمت تفتيشهن على يد مأمورة التفتيش فعثرت على المضبوطات.

أوضحت التحقيقات أنه جرى تفتيش السيدات السودانيات ذاتيا بمعرفة مأمورة التفتيش، فتبين وجود 4 سبائك ذهبية بوزن 1185 جراما مع الراكبة الأولى، و3 سبائك ذهبية وزنت 1180 جراما مع الراكبة الثانية، و4 سبائك ذهبية أخرى وزنت 1090 جراما مع الراكبة الثالثة، بإجمالي 11 سبيكة بوزن 3 كيلو ونصف من الذهب، مخفاة على أجسادهن