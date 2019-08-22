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«شعبة الملابس» تتوقع ارتفاع أسعار «الزي المدرسي» 15%

بدأت الأسواق في الاستعدادا للموسم الدراسي للعام الجديد لتمتلئ الشوارع بالزى المدرسي وتبدأ حركة البيع والشراء التى ستصل إلى أوجها الأسبوع المقبل.
تحرير:أسماء فتحى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
الملابس
الملابس
الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت أن الزي المدرسي ينطبق عليه نفس شروط وظروف الملابس التقليدية وما يقع عليه من مؤثرات فى السعر وحركة البيع هى نفسها المؤثرات التى تقع على كاهل قطاع الملابس الجاهزة بشكل عام من ارتفاع وانخفاض للأسعار تأثرا بحركة المبيعات وحجمها وغيرها، مما يضفى على السوق حالة من الترقب الحذر يتخللها محاولات جاهدة من التجار لجزب المواطنين بتصميمات جديدة وترويج دعائي كبير منذ بدء الموسم حتى الانتهاء منه فى الأسبوع الأول من بدء الدراسة رسميا.
شعبة الملابس الجاهزة: 15% ارتفاعا مرتقبا في أسعار الزى المدرسي يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية قال إن أسعار الزي المدرسي للعام الجاري ستشهد ارتفاعا يقدر بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة لـ التحرير أن هناك عددا من الأسباب الموضوعية تتسبب فى هذا
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بورصة (2)

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل صناديق استثمار ومؤسسات مالية وبعض من الأفراد على أغلبية أسهم السوق؛ نتيجة ظهور بوادر لعمليات جني أرباح، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.2 مليار، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 17 0 % بما يعادل 24 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14333 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70" بنسبة 04.0% بما يعادل 2. 0 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 553 نقطة.
لحوم (1)

لهذه الأسباب انخفضت أسعار اللحوم والدواجن

حالة من الاستقرار النسبي سيطرت على السوق المحلى خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت اللحوم الحمراء بنحو 7 لـ 10 جنيهات فى الكيلو الواحد رغم انتشار المخاوف مع مطلع الشهر الجاري بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار تأثرا بزيادة الطلب فى عيد الأضحى، إلا أنه ووفقا لما أكده التجار فالأسعار تراجعت. انخفضت أيضا أسعار الدواجن بنحو 5% وذلك نتيجة الركود الشديد فضلا عن زيادة حجم المطروح منها بالأسواق، مقابل نقص الطلب عليها وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الخميس 22 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك المشرق، وبنك عودة، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الخميس 22 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1506 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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اختيار-الملابس

مد الأوكازيون الصيفى شهرا..وتحرير 319 محضرا حتى الآن

أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية قال إن الوزارة أعلنت مد فترة الأوكازيون حتى 22 سبتمبر المقبل وذلك فى إطار محاولات الوزارة الدائمة للسعى من أجل تخفيف العبء على المواطن من جهة ومساعدة التجار فى الترويج للملابس خاصة أنها ذات طبيعة موسمية وهناك مؤثرات عليها سواء على مستوى الموضة أو الأحوال الجوية أو حتى تعرض الخامات للتلف جراء التخزين، معتبرا أن الموسم الحالى للأوكازيون أكثر انتعاشا وبه زيادة ملحوظة فى عدد التجار المشتركين فى الأوكازيون الصيفي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.
مظاهرات في السودان

السودان.. تعليق الدراسة بجميع المدارس لأجل غير مسمى

أصدرت السلطات السودانية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية، ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مراسلها، إن مدير عام وزارة التربية والتوجيه المكلف محيي الدين الجعلي، أصدر قرارا إداريا يقضي بـ"تعليق الدارسة بجميع المراحل التعليمية وبكافة المحليات إلى أجل غير مسمى". وأكد مفاوضون في حركة الاحتجاج عدم إجراء جلسة المفاوضات المقررة مع المجلس العسكري، الثلاثاء، بسبب تواجد الفريق التفاوضي للحركة في الأُبيض.
تخفيضات-ملابس (1)

بتخفيض 50%| هل ينجح الأوكازيون الصيفي في كسر الركود؟

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الجمعة، العمل بالأوكازيون الصيفي لمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات بأسعار مخفضة، وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، القرار الوزاري رقم 153 لسنة 2019 بشأن بدء التصفية الموسمية "الأوكازيون الصيفي" الثانية لعام 2019، وإلزام الجهات المشاركة في التصفية الحصول مسبقا على موافقة مديريات التموين الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، منوها بضرورة قيام الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
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