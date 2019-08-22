«شعبة الملابس» تتوقع ارتفاع أسعار «الزي المدرسي» 15%

بدأت الأسواق في الاستعدادا للموسم الدراسي للعام الجديد لتمتلئ الشوارع بالزى المدرسي وتبدأ حركة البيع والشراء التى ستصل إلى أوجها الأسبوع المقبل.

تحرير:أسماء فتحى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت أن الزي المدرسي ينطبق عليه نفس شروط وظروف الملابس التقليدية وما يقع عليه من مؤثرات فى السعر وحركة البيع هى نفسها المؤثرات التى تقع على كاهل قطاع الملابس الجاهزة بشكل عام من ارتفاع وانخفاض للأسعار تأثرا بحركة المبيعات وحجمها وغيرها، مما يضفى على السوق حالة من الترقب الحذر يتخللها محاولات جاهدة من التجار لجزب المواطنين بتصميمات جديدة وترويج دعائي كبير منذ بدء الموسم حتى الانتهاء منه فى الأسبوع الأول من بدء الدراسة رسميا.

شعبة الملابس الجاهزة: 15% ارتفاعا مرتقبا في أسعار الزى المدرسي يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية قال إن أسعار الزي المدرسي للعام الجاري ستشهد ارتفاعا يقدر بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة لـ التحرير أن هناك عددا من الأسباب الموضوعية تتسبب فى هذا

شعبة الملابس الجاهزة: 15% ارتفاعا مرتقبا في أسعار الزى المدرسي

يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية قال إن أسعار الزي المدرسي للعام الجاري ستشهد ارتفاعا يقدر بنحو 15% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف زنانيرى فى تصريحات خاصة لـ التحرير أن هناك عددا من الأسباب الموضوعية تتسبب فى هذا الارتفاع على رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج والخامات، فضلا عن زيادة التكلفة التى يتعرض لها التاجر والأعباء المالية الواقعة على كاهله بعد ارتفاع أسعار الكهرباء وأجر العمالة وغيرها من الالتزامات التى يتم تحميلها على السعر الإجمالى للملابس بشكل عام والزي المدرسي على وجه الخصوص.

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ولفت رئيس شعبة الملابس الجاهزة أن نسبة المبيعات ستصل إلى ذروتها مع نهاية الاسبوع المقبل متوقعا أن يقل حجم المبيعات عن العام الماضى تأثرا بالأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية وعيد الأضحى المبارك وأيضا ارتفاع الأسعار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقريره الصادر فى نوفمبر الجارى، أن صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية من أعلى الصناعات التى شهدت ارتفاعًا فى تكلفة إنتاجها خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث ارتفعت صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 29.4%، بينما ارتفعت صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 26.6%.

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الزي المدرسي لا يخضع للأوكازيون ومع ذلك هناك تخفيضات فردي:

سالم جمال أحد تجار الملابس وعضو شعبة الملابس الجاهزة قال إن هناك عددا كبيرا من التجار فضل تحمل أن تقل ربحيتهم عن ركود الملابس وتخزينها، مؤكدا أن الزي المدرسي موسمي والسباق والمنافسة به لا نهائية وهو الأمر الذى يدفع كل تاجر للتضحية بجزء من الأرباح مقابل بيع ما لديه من منتجات.

فيما أضاف يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن الزي المدرسي لا يخضع للأوكازيون إلا أن مد فترة الأوكازيون ستسمح للتجار بالإعلان عن تخفيضات فردية قد تساهم في إنعاش حركة المبيعات خلال الأيام القليلة القادمة خاصة بعد مد فترة الأوكازيون شهرا جديدا ليستمر مناخ التخفيضات حتى 22 سبتمبر المقبل.

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أفضل أماكن شراء الزي المدرسى:

على عبد الراضى أحد تجار الملابس الجاهزة أكد أن أفضل أماكن شراء الزى المدرسي هى الأسواق الكبيرة والتي يوجد بها كميات كبيرة على رأسها العتبة والموسكى وحارة اليهود ودرب البرابرة فزيادة حجم المعروض يفتح المجال للمنافسة ويخفض الأسعار وعلى الراغبين فى الشراء انتظار حلول الأسبوع المقبل وقصد هذه الأسواق والتى تعرف لكثرة الطلب عليها بالأسواق الشعبية.



وأعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال العام الماضى بنحو 9% لتبلغ 757 مليون دولار، مقارنة بـ697 مليون دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الولايات المتحدة خلال 6 أشهر ارتفاعا بنسبة 10% لتبلغ 373 مليون دولار، مقابل 340 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017، كما زادت الصادرات إلى أوروبا بما نسبته 13%، لتبلغ 254 مليون دولار، مقارنة بـ225 مليون دولار.



وشهدت صادرات الملابس الجاهزة وفقا لما أعلنه المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى باقي دول العالم زيادة بنحو 11% لتبلغ 96 مليون دولار، مقارنة بـ87 مليون دولار خلال 2017، كما زادت صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول الإفريقية بنحو 11% لتسجل 1.5 مليون دولار، مقابل 1.4 مليون دولار.