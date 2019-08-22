إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

كلب يهاجم أحد الأشخاص

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام جزار بتعذيب كلب وسحله أمام المواطنين بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق. تبين من التحريات أن "مجدي.ع" وشهرته "مجدي الدكر"، جزار، مُقيم بمنطقة "العصلوجي"،

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بقيام جزار بتعذيب كلب وسحله أمام المواطنين بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق.



تبين من التحريات أن "مجدي.ع" وشهرته "مجدي الدكر"، جزار، مُقيم بمنطقة "العصلوجي"، بتعذيب الكلب وتقطيع جسده بواسطة سكين، قبل أن يقوم بسحله وربطه في دراجة نارية وجره في شوارع المنطقة وسحله أمام المواطنين؛ بسبب خوف نجله من الكلب ونباحه.



جرى ضبط المتهم، وتحرر المحضر رقم 92199 جُنح الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن يأمر قاضي المعارضات بإخلاء سبيله.



