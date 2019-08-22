118 ألف حالة.. هل يوقف الزواج الإلكتروني زواج القاصرات؟

مساعٍ حكومية للتحول الرقمي ووقف زواج القاصرات بالزواج الإلكتروني..ونقيب المأذونين:الالتفاف بتوثيق عقد زواج عرفي..والأزهري: أهل الفتاة القاصرة لا يذهبون إلى المأذون كثيرًا

تحرير:صابر العربي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

زواج القاصرات مشكلة اجتماعية تتفاقم يوما عن يوم، تحت وطأة الفقر المدقع الذي أخذ يحارب المواطنين في كل ما يجنونه من أموال، والتي لا تفي بما يكفي لسد رمق بطون أبنائهم لا بطونهم هم، جراء الأزمات المالية الحالية التي تعاني منها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تعويم الجنيه أمام الدولار، بهدف إحداث طفرة وإصلاح اقتصادي ينتشل الفقير من فقره ويرفع قدر كل مصري خلال سنوات قليلة مقبلة، ورغم الفقر المتزايد، تحارب الدولة زواج القاصرات عبر مشاريع قوانين تارة مقدمة من الحكومة للنواب لإقرارها، وتارة أخرى من وزارات الدولة المختصة لوقف تلك الظاهرة البغيضة.

وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، فنسب زواج القاصرات فى مصر سجلت 118 ألف حالة سنويًّا، بما يعادل نحو 40% من إجمالي حالات الزواج فى مصر، ومن بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرملة، ويُقصد بالقاصر، الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد، وفي العادة يكون هذا السن ما قبل

وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، فنسب زواج القاصرات فى مصر سجلت 118 ألف حالة سنويًّا، بما يعادل نحو 40% من إجمالي حالات الزواج فى مصر، ومن بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرملة، ويُقصد بالقاصر، الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد، وفي العادة يكون هذا السن ما قبل الـ18 عامًا، وهو شامل للذكور والإناث على الحد سواء.

الزواج بالتابلت

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، فإن إطلاق منظومة الزواج الإلكترونى فى محافظة بورسعيد، يأتى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى توثيق عقود الزواج، موضحا في تصريحاته الصحفية أن الوزارة بدأت منذ فترة فى تدريب المأذونين بمحافظة بورسعيد على استخدام التابلت لإدخال بيانات الرقم القومي للزوجين والشهود عبر برنامج مثبت لديه ومتصل عبر الإنترنت جرى تصميمه من قبل وزارة الاتصالات على أن يحصل الزوجان فى نفس الوقت على عقد الزواج المميكن.

ويعرف "الزواج الإلكتروني" بأنه توثيق للبيانات الخاصة بالزوجين، إلكترونيا، كبديل عن العقود الورقية، مع ربط الجهاز الخاص بالمأذون، بقاعدة بيانات الدولة الخاصة بالمواطنين، وفور التصديق على عقود الزواج الإلكترونية، يتم ربطها مباشرة بالأحوال الشخصية، ولا يتم العقد الإلكتروني إلا بالرقم القومي للزوجين.

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هل ينجح الزواج الإلكتروني في وقف ظاهرة زواج القاصرات؟ ويجيب إسلام عامر، نقيب المأذونين، بأن التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج لن يقضي على قضية زواج القاصرات أو انتشار الزواج العرفي، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إلى تشريع لتجريم زواج القاصرات، مشيرا إلى أن الأمر منتشر بكثرة في الريف.

السجن 10 سنوات بدلًا من 7

وتتجه الحكومة لتغليظ العقوبات المرتبطة بزواج القاصرات، بحيث يُعاقَب كلُّ متورِّط بالسجن لمدة عشرة أعوام بدلا من سبعة مع غرامة مالية بقيمة 100 ألف جنيه، والمتورِّط هو كلُّ من اشترك في "الجريمة"، سواء أكان المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات، وطلب وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم من قطاع التشريع مراجعة مشروع قانون يغلّظ عقوبة الزواج المبكر بهدف عرضه على مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان للموافقة عليه.

وأضاف نقيب المأذونين أن حال تطبيق الزواج الإلكتروني بجميع محافظات الجمهورية، لا يمكن أن يوثق مأذون حالة زواج لفتاة دون سن الـ18، لأن البرنامج الخاص بالنظام الجديد سيرفض تسجيل البيانات، إلا أن من يرغب في إتمام الزيجة لن يجد صعوبة في إتمامها؛ لأنه يمكن الالتفاف بتوثيق عقد زواج عرفي.



وأشار نقيب المأذونين إلى أن الجهات المعنية بالأمر حتى الآن، لم تخاطب نقابة المأذونين حول تطبيق نظام الزواج الإلكتروني، على الرغم من أنه كان من الأجدر استشارتنا في هذا الأمر، لأن أهل الاختصاص هم أولى بعيوب ومميزات كل نظام، لافتًا إلى أن فكرة التحول الرقمي لجميع الجهات والمؤسسات الخاصة بالدولة جيدة، ولكن قبل أن تتم عملية التطبيق، يجب البحث أولا عن آليات التنفيذ، حتى لا يفشل النظام منذ بدايته.

نعشق الالتفاف على القوانين

ورفضت -أيضًا- الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، الزواج الإلكتروني، وحذرت من عدم استيفاء الضوابط الشرعية للميثاق الغليظ في الشكل الجديد للعقد، والتي تشمل "الشهادة، وموافقة ولي الأمر، والمهر، والقبول والإيجاب بين طرفي الزواج".



وأضافت نصير أنه في حالة توافرت كل تلك الضوابط بوضوح وبدقة وبصدق دون تلاعب، حينها يكمن أن نؤيده، منوهة بأنه قد يغيب طرف من تلك الأطراف، في الشكل الجديد، وللأسف التلاعب في الإلكتروني سهل للغاية، فنحن نعشق الالتفاف على القوانين.

آراء الرفض لم تكن وحدها، بل كانت هناك آراء مؤيدة للزواج الإلكتروني، وقال الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة تدريس الأزهر الشريف، إن التوثيق الإلكتروني خطوة في طريق الدولة للتحول الرقمي، وتحول مهم في وثيقة الزواج، مطالبا بضرورة تدريب المأذونين على تلك الخطوة قبل تعميمها بجميع المحافظات.

لم يرد أي نص يحرم التوثيق

وأضاف الأزهري ليس في الزواج الإلكتروني أدنى مخالفة، فهو من باب المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، ما لم يرد أي نص يحرم، وشأن التوثيق، شأن استخراج البطاقات والتوثيق في الشهر العقاري وتوثيق البيع والشراء، ولضمان الحقوق كافة.

وطالب الأزهري بضرورة وجود آليات لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات، لافتًا إلى أن مسألة التوثيق الإلكتروني لن تقضي على زواج القاصرات، وذلك لعدة أسباب، منها، أن أهل الفتاة القاصرة لا يذهبون إلى المأذون كثيرًا، وإنما منهم من يذهب إلى محامي لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويكون زواج القاصرات أيضًا بين الأسرتين "سرًّا" مقابل مبلغ مالي كبير.

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وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمود السماسيري، أستاذ الصحافة والإعلام بجامعة سوهاج، إن وسائل الإعلام سواء المرئي أو المسموع أو المقروء، قادرة على إنجاح تلك التجربة كما ساهمت في نجاح تجربة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، ودعمت تلك التجربة بالاستعانة بالخبراء المتخصصين في هذا المجال الذين أوضحوا كم النجاحات التي ستحقق من تلك التجربة.

زواج القاصرات بمساعدة معاون المأذون

وأضاف السماسيري أن تجربة الزواج الإلكتروني، تساهم كثيرًا في الحد من زواج القاصرات مع توافر المعلومات على التابلت سيصبح أمر التزوير في الأوراق الرسمية صعبًا، في ظل توافر كل المعلومات للجهات الأمنية المعنية بالأنظمة المستحدثة، مشددًا على أن جرائم زواج القاصرات يقوم به معاون المأذون وخاصة في المناطق الريفية بالمحافظات، مشيرا إلى أن تلك الفكرة تقضي على مثل هذه الجرائم.



وأشار أستاذ الصحافة والإعلام إلى أن هناك بعض المخاوف قد تراود المواطنين من تلك التجربة منها ضمانات سرية المعلومات والبيانات الخاصة بهم على التابلت، ولهذا لا بد على الحكومة والجهات المتخصصة الرد على مخاوف المواطنين من خلال خبراء متخصصين في أمن المعلومات.