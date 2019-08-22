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118 ألف حالة.. هل يوقف الزواج الإلكتروني زواج القاصرات؟

مساعٍ حكومية للتحول الرقمي ووقف زواج القاصرات بالزواج الإلكتروني..ونقيب المأذونين:الالتفاف بتوثيق عقد زواج عرفي..والأزهري: أهل الفتاة القاصرة لا يذهبون إلى المأذون كثيرًا
تحرير:صابر العربي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
زواج القاصرات- أرشيفية
زواج القاصرات- أرشيفية
زواج القاصرات مشكلة اجتماعية تتفاقم يوما عن يوم، تحت وطأة الفقر المدقع الذي أخذ يحارب المواطنين في كل ما يجنونه من أموال، والتي لا تفي بما يكفي لسد رمق بطون أبنائهم لا بطونهم هم، جراء الأزمات المالية الحالية التي تعاني منها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تعويم الجنيه أمام الدولار، بهدف إحداث طفرة وإصلاح اقتصادي ينتشل الفقير من فقره ويرفع قدر كل مصري خلال سنوات قليلة مقبلة، ورغم الفقر المتزايد، تحارب الدولة زواج القاصرات عبر مشاريع قوانين تارة مقدمة من الحكومة للنواب لإقرارها، وتارة أخرى من وزارات الدولة المختصة لوقف تلك الظاهرة البغيضة.
وحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، فنسب زواج القاصرات فى مصر سجلت 118 ألف حالة سنويًّا، بما يعادل نحو 40% من إجمالي حالات الزواج فى مصر، ومن بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرملة، ويُقصد  بالقاصر، الفتاة التي لم تبلغ سن الرشد، وفي العادة يكون هذا السن ما قبل
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المسجد-الأقصى (1)

الأزهر في ذكرى حريق الأقصى: موقفنا ثابت تجاه القدس

تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حرق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.. وتحل الذكرى الـ50 لحريق الأقصى، حيث شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريقا ضخما في 21 أغسطس 1969، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.
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البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
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التعليم: زيادة درجات 23 ألف تظلم من نتائج الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، أمس الأربعاء، وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 هو 119 ألفا و24 طالبا، وبلغ إجمالى عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها 339 ألفا و117 كراسة إجابة، مشيرا إلى أن 23 ألفا و573 كراسة تم زيادة درجاتها.
الفريق أسامة ربيع (2)

رئيس هيئة قناة السويس الجديد يتعهد بزيادة عائداتها

تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة لقناة السويس وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف، ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وفي بداية كلمته رحب رئيس الهيئة بالوفد الذي يحمل رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقا لمفاهيم الإسلام السمحة.
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صني

الأسعار تغيّرت.. أرخص 15 سيارة ملاكي في مصر

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، ومنها «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، شيفروليه أفيو، ونيسان صني».
ابقار-جاموس

كيف تواجه الحكومة العجز في الإنتاج الحيواني؟

يبلغ الإنتاج الحيوانى فى مصر من 20 إلى 30% من جملة الإنتاج الزراعى ويقل نصيب الفرد من الإنتاج الحيوانى ليصل إلى 8 كجم سنويا، بينما فى بعض الدول الأخرى يزداد بدرجة كبيرة ليصل إلى 40 كجم سنويًّا ويرتفع عن ذلك فى الأرجنتين ليصل إلى 123 كجم سنويا. وترجع أسباب العجز في الإنتاج الحيواني إلى نقص أعداد الحيوانات، وسوء حالتها الصحية، بالإضافة لضعف تركيبها الوراثى وسوء حالتها الغذائية فضلا عن استخدام الحيوانات فى العمل. ويبلغ الحد الصحي للإنسان من البروتين الحيواني 33 جم والمتاح في مصر هو 11 جم.
نمو-اقتصاد

بنك أوف أمريكا محذرا.. هل تحاصر المخاطر اقتصاد مصر؟

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش من مخاطر احتمال حدوث فجوة تمويلية في مصر أو انخفاض تدفقات الأجانب في محافظ الأوراق المالية في مصر، في ظل ارتفاع حيازات الأجانب من أذون الخزانة بنهاية مارس الماضي، لتلامس 15 مليار دولار بعدما شهد العام الماضي خروج أكثر من 1.8 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين المحلي. فهل تعاني مصر من هذه المخاطر خلال الفترة المقبلة؟ أم تظل مخاطر على ورق وتوقعات لا ترتقي للواقع وتخالف الحقيقة؟ وماذا عن موقف الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين؟
سياحة (2)

هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
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