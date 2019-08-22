حبس المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

حبس متهمين - تعبيرية

أمر المستشار محمد سليمان رئيس نيابة مشتول السوق العامة، اليوم الخميس، بحبس خمسة شباب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ميكانيكي يُدعى "حسام.م"؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب متحدي الإعاقة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بعد وساطة سعى لها أهل المتهمين وكبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، وأخلت النيابة سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات.

في وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وصلة ضرب وتعدٍّ تعرض لها "مصطفى" داخل صالون حلاقة القرية، والتي تحمل اسم «كفر إبراش»