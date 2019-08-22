جريمة

حبس المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
حبس متهمين - تعبيرية
حبس متهمين - تعبيرية
أمر المستشار محمد سليمان رئيس نيابة مشتول السوق العامة، اليوم الخميس، بحبس خمسة شباب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ميكانيكي يُدعى "حسام.م"؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب متحدي الإعاقة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بعد وساطة سعى لها أهل المتهمين وكبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، وأخلت النيابة سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات.
في وقت سابق، مأمورية من مركز شرطة مشتول السوق نقلت المتهمين إلى سراي النيابة العامة؛ للتحقيق معهم في اتهامهم بالاعتداء على مصطفى رضا عبدالحميد، 17 سنة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى. وصلة ضرب وتعدٍّ تعرض لها "مصطفى" داخل صالون حلاقة القرية، والتي تحمل اسم «كفر إبراش»
اقرأ المزيد
المشاجرة -بين -الاهلى-بوسط البلد

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
كلب-يهاجم-الناس (1)

إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.
مطار-القاهرة (2)

ضبط 3 سودانيات حاولن تهريب 11 سبيكة ذهبية بالمطار

تباشر نيابة النزهة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة محاولة تهريب 3 كيلو ونصف من السبائك الذهبية أخفتها 3 سودانيات الجنسية، في أماكن حساسة بأجسادهن فور وصولهن لمطار القاهرة قادمات من الخرطوم، وتكشفت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة تاركو للطيران رحلة رقم 112 القادمة من الخرطوم ، بعدما اشتبه مأمور الضبط والتفتيش فى 3 راكبات سودانيات، فقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبات ضمت مأمور الجمرك تحت إشراف مدير الحركة لم يتم العثور على أشياء داخل الحقائب، فتمت تفتيشهن على يد مأمورة التفتيش فعثرت على المضبوطات.
إطلاق-نار

الفرح تحول لمأتم..طلقة طائشة تودي بحياة طفل بالشرقية

لقي طفل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وذلك في أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك نتيجة إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالعرس، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
فلوس (2)

30 بلاغا ضد مستريح السويس.. والحصيلة 40 مليون جنيه

ارتفع عدد البلاغات المقدمة من مواطنين بالسويس يتهمون موظفا بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها في شراء الشاليهات بالعين السخنة والخردة وبضائع الحاويات، إلى 30 بلاغا، ومن خلال البلاغات التى وردت إلى النيابة تبين استيلاء المتهم على ما يقرب من 40 مليون جنيه من المواطنين. وكان 20 مواطنا تقدموا ببلاغات تتهم "ع. أ" بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها، ثم ارتفع عدد البلاغات والمحاضر المحررة إلى 30، بقيام 10 مواطنين جدد بتحرير محاضر على مدار الساعات الماضية.
طعن-بالسكين

أب يذبح ابنته وعشيقها ثالث يوم العيد بالبحيرة

شهدت قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى، بعد أن قام مزارع بذبح ابنته وعشيقها، بعد أن وجدهما متلبسين بالفعل الحرام فى غرفة ابنته بمنزله، وسط حالة من الفزع والخوف بين أهالي القرية، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور العام، بعد انتداب فريق من النيابة العامة بمركز دمنهور لمعاينة مكان الحادث، وجار انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثتين لذويهما لدفنهما في مقابر العائلة، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
إطلاق-نار (1)

عيال ورصاص| حبس 2 ضربا جيرانهما بالنار في الشرقية

أصدرت نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس اثنين من عائلة «أبو شعير» المعروفة بعزبة «عيد» التابعة لقرية «ميت معلا» بدائرة مركز شرطة بلبيس، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بإطلاق النيران على ستة أشخاص من أبناء عائلة «عيد» وإصابتهم في أنحاء متفرقة بالجسد، على أثر نشوب خلافات بين الطرفين بسبب مشاجرة بين أطفال من أبناء العائلتين بذات الناحية.
مصر-للطيران (2)

سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org