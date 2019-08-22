جريمة

المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م
أحداث عنف- أرشيفية
أحداث عنف- أرشيفية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
دلت التحقيقات أن المحكوم عليهم، معروف عنهم ممارسة أعمال البلطجة، ومطلوبين للتنفيذ عليهم في قضايا ضرب، وأنهم استعانوا بأنصارهم يوم الواقعة، وتجمهروا في منطقة وسط البلد على أثر خلافا نشب بينهم وبين صاحب احد المحلاتت التجارية. كما بينت التحريات الأمنية والقضائية في القضية أن المتهمين أتلفوا أموالا ثابتة
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المتهمين (1)

حبس المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أمر المستشار محمد سليمان رئيس نيابة مشتول السوق العامة، اليوم الخميس، بحبس خمسة شباب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ميكانيكي يُدعى "حسام.م"؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب متحدي الإعاقة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بعد وساطة سعى لها أهل المتهمين وكبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، وأخلت النيابة سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات.
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إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.
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ضبط 3 سودانيات حاولن تهريب 11 سبيكة ذهبية بالمطار

تباشر نيابة النزهة، اليوم الخميس، تحقيقاتها في واقعة محاولة تهريب 3 كيلو ونصف من السبائك الذهبية أخفتها 3 سودانيات الجنسية، في أماكن حساسة بأجسادهن فور وصولهن لمطار القاهرة قادمات من الخرطوم، وتكشفت الواقعة أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة شركة تاركو للطيران رحلة رقم 112 القادمة من الخرطوم ، بعدما اشتبه مأمور الضبط والتفتيش فى 3 راكبات سودانيات، فقرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكبات ضمت مأمور الجمرك تحت إشراف مدير الحركة لم يتم العثور على أشياء داخل الحقائب، فتمت تفتيشهن على يد مأمورة التفتيش فعثرت على المضبوطات.
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الفرح تحول لمأتم..طلقة طائشة تودي بحياة طفل بالشرقية

لقي طفل مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر إصابته بطلق خرطوش في البطن من الجهة اليمنى، وذلك في أثناء حضوره حفل "حنة" بقرية "كفر أكياد" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية؛ وذلك نتيجة إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بالعرس، وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبدالعاطي، وتحت إشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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«شيكولاتة وملابس داخلية» لقطات مهمة بقضية بيت المقدس

من جديد، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، سماع مرافعات دفاع المتهمين في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما خطرا، والمعروفة إعلاميا بـ«تنظيم بيت المقدس»، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديرتي أمن القاهرة والدقهلية، ومهاجمة رجال الشرطة والقوات المسلحة، والتحريض على قلب نظام الحكم.
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سرقوا نصف مليون.. إحالة 3 موظفين بمصر للطيران للمحاكمة

وافق النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، على إحالة 3 موظفين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي وآخر إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على نصف مليون جنيه من مهام عملهم، بالمخالفة للقانون، وتبين أن المتهمين ارتكبوا جرائم التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، كما زوروا في محررين لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها ببنك المصرف المتحد، ومن المقرر إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.
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غياب المتهمين يؤجل «بيت المقدس» لـ17 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة داخل مجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 213 متهما من قيادات وأعضاء جماعة أنصار بيت المقدس، وعلى رأسهم الإرهابي هشام عشماوي، إلى جلسة 17 من أغسطس الجاري، لتعذر ترحيل المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم.
محكمة

تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأييد إخلاء سبيل الصحفية شروق أمجد، بتدابير احترازية، في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بعدما رفضت المحكمة استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيلها، فيما أمرت المحكمة بتجديد حبس كل من: فريد شوقي، ورباب حسين، وأحمد سعد، وأحمد محمد كامل، وحسني بشير، 45 يوما جديدة، على خلفية اتهامهم بذات القضية.
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