المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

تحرير:تهامى البندارى ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

أحداث عنف- أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.

دلت التحقيقات أن المحكوم عليهم، معروف عنهم ممارسة أعمال البلطجة، ومطلوبين للتنفيذ عليهم في قضايا ضرب، وأنهم استعانوا بأنصارهم يوم الواقعة، وتجمهروا في منطقة وسط البلد على أثر خلافا نشب بينهم وبين صاحب احد المحلاتت التجارية. كما بينت التحريات الأمنية والقضائية في القضية أن المتهمين أتلفوا أموالا ثابتة