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الكرملين يرحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
الكرملين
الكرملين
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا ترحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون، وتعتبرها انتصارا على الإرهاب. وتمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، حسبما ذكر تليفزيون "روسيا اليوم".
وتمكن الجيش السوري، أول من أمس الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وتخلل تقدم القوات السورية معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وثبت الجيش نقاطا له في المواقع التي حررها من
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قوات-الاحتلال-فى-غزة (1)

غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".
الجيش-الليبى

الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
توقيع الاتفاقية فى السودان (1)

بعد نحو عامين من الشغب.. الخرطوم على طريق الاستقرار

بعد مشاهد دموية طالت قرابة العامين، منذ اندلاع العديد من المظاهرات ضد حكم البشير بالخرطوم، شهد السودان، خلال الساعات الماضية، قيام الخرطوم باتخاد العديد من الخطوات، عبر وساطات دولية، للمضى قدما تجاه الاستقرار ونبذ الخلافات والصراعات. وعقب توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكرى، وقوى الحرية والتغيير، خرج تشكيل المجلس السيادى للنور، ويحل هذا المجلس محل المجلس العسكري الانتقالي الذي حكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 1 أبريل الماضي، بعد 3 عقود على رأس السلطة.
الجيش-السورى

الجيش السوري يستهدف نقطة مراقبة تركية

فتحت القوات السورية، اليوم الخميس، النار على موقع مراقبة تركي في شمال غرب سوريا، دون وقوع خسائر بشرية، وفقا لـ"رويترز". وكان سلاح الجو استهدف، يوم الاثنين، تقدم رتل عسكري تركي عند معرة النعمان، كان يتجه نحو الجنوب أثناء معارك الجيش السوري ضد التنظيمات المسلحة بالقرب من خان شيخون، لدعم الجماعات المسلحة، فيما استنكرت أنقرة الحادث وقالت: إن "الرتل كان يتجه لنقطة المراقبة التاسعة". وصرح المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، بأن تركيا ستحافظ على وجودها في نقطة المراقبة التاسعة رغم سيطرة الجيش السوري على المنطقة، بحسب "سبوتنيك".
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الجيش السوري - أرشيفية

الجيش السوري يسيطر على خان شيخون بإدلب

تمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، وذلك حسبما ذكر تلفزيون "روسيا اليوم". يذكر أن الجيش السوري بدأ منذ أكثر من شهر عملية عسكرية واسعة النطاق؛ لاستعادة السيطرة على المنطقة، وتمكن من استعادة عدة بلدات وتلال استراتيجية في ريف إدلب.
قوات-الجيش-السورى

الجيش السوري يتقدم في خان شيخون ويطرد «النصرة»

تمكن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن تقدم القوات السورية يتخلله معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان. وتكمن أهمية خان شيخون في موقعها الجغرافي، الذي يقع على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق، وتعتبر من أكبر مدن محافظة إدلب. وأشارت "الوطن" إلى أن الجيش ثبّت نقاطا له في المواقع التي حررها من قبضة "النصرة" وحلفائها من الفصائل في خان شيخون.
الجيش-السورى

الجيش السوري يقترب من تحرير خان شيخون

حقق الجيش السوري نجاحات كبيرة خلال عملياته العسكرية، وتمكن من التقدم بريف إدلب الجنوبي وتحديدا على محور الهبيط خان شيخون، ونجح في السيطرة على بلدة وتل عاس ومزارع المنطار بعد اشتباكات هي الأعنف مع المجموعات المسلحة في المنطقة منذ أسابيع. وقال مصدر في القوات العاملة تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر: إن "الجيش نفذ عملية ليلية اقتحم خلالها مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة على محور الهبيط- خان شيخون، تحت غطاء جوي سوري روسي كثيف، تم خلاله تدمير مواقع وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة، وأسهم في هيمنة القوات على مشارف مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.
بشار الاسد

خطوة واحدة تفصل سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: "إن خطوة واحدة تفصل عن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا". وأضاف بيسكوف، في تصريحات صحفية: "على الرغم من أن العمل على وشك الانتهاء، فإننا في الواقع على بُعد خطوة واحدة من وضع اللمسات الأخيرة على العمل على إنشاء لجنة دستورية". كان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جينادي جاتيلوف، أعلن، الجمعة الماضية، عن آمال موسكو في إمكانية عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في سبتمبر بجنيف.
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