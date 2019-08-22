الكرملين يرحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
الكرملين
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا ترحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون، وتعتبرها انتصارا على الإرهاب.
وتمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، حسبما ذكر تليفزيون "روسيا اليوم".
وتمكن الجيش السوري، أول من أمس الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وتخلل تقدم القوات السورية معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وثبت الجيش نقاطا له في المواقع التي حررها من
وتمكن الجيش السوري، أول من أمس الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وتخلل تقدم القوات السورية معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وثبت الجيش نقاطا له في المواقع التي حررها من قبضة "النصرة" وحلفائها من الفصائل في خان شيخون.
يأتي هذا التطور بعدما أعلنت أنقرة، الإثنين الماضي، تعرض تعزيزات عسكرية أرسلتها إلى جنوب إدلب لضربة جوية، تسببت في مقتل 3 أشخاص؛ ما أدى إلى توقفها في شمال خان شيخون.
وتكمن أهمية خان شيخون في موقعها الجغرافي، الذي يقع على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق، وتعتبر من أكبر مدن محافظة إدلب.