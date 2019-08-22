الكرملين يرحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

الكرملين

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن روسيا ترحب بسيطرة الجيش السوري على خان شيخون، وتعتبرها انتصارا على الإرهاب. وتمكنت وحدات الجيش السوري، اليوم الخميس، من السيطرة على مدينة (خان شيخون) في ريف إدلب الجنوبي، وأفاد مصدر ميداني سوري بأن وحدات الجيش السوري، بدأت عمليات التمشيط لمدينة (خان شيخون) وفك الألغام التي قامت بزراعتها الجماعات المسلحة الإرهابية بعد دخول المدينة، أمس الأربعاء، حسبما ذكر تليفزيون "روسيا اليوم".

وتمكن الجيش السوري، أول من أمس الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وتخلل تقدم القوات السورية معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان، وثبت الجيش نقاطا له في المواقع التي حررها من