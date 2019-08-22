التعليم: زيادة درجات 23 ألف تظلم من نتائج الثانوية

تحرير:أمينة محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، أمس الأربعاء، وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 هو 119 ألفا و24 طالبا، وبلغ إجمالى عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها 339 ألفا و117 كراسة إجابة، مشيرا إلى أن 23 ألفا و573 كراسة تم زيادة درجاتها.

يذكر أن الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 وامتدت حتى أمس الأربعاء، إذ تم مد فترة التقدم للتظلمات بدلا من أجازة عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة القانونية للتظلمات والمحددة بشهر من إعلان النتيجة.وأدى اليوم الخميس، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى