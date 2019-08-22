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التعليم: زيادة درجات 23 ألف تظلم من نتائج الثانوية

تحرير:أمينة محمود ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، أمس الأربعاء، وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019 هو 119 ألفا و24 طالبا، وبلغ إجمالى عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها 339 ألفا و117 كراسة إجابة، مشيرا إلى أن 23 ألفا و573 كراسة تم زيادة درجاتها.
يذكر أن الوزارة فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 وامتدت حتى أمس الأربعاء، إذ تم مد فترة التقدم للتظلمات بدلا من أجازة عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة القانونية للتظلمات والمحددة بشهر من إعلان النتيجة.وأدى اليوم الخميس، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى
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البرنامج-القيادي-للدعاة-في-زيارة-لهيئة-قناة-السويس (2)

البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
الفريق أسامة ربيع (2)

رئيس هيئة قناة السويس الجديد يتعهد بزيادة عائداتها

تعهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة لقناة السويس وتعظيم عائداتها، جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف، ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية. وفي بداية كلمته رحب رئيس الهيئة بالوفد الذي يحمل رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقا لمفاهيم الإسلام السمحة.
مصطفى-مدبولي

قرارات من الوزراء بشأن المتحف الكبير والسكة الحديد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عقد بمقر المجلس بمدينة العلمين الجديدة، على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عقد مؤخرا، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالا لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.
.الحجاج (7)

الصحة: الكشف على 74 ألف حاج في البعثة الطبية

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم الخميس، إنه تم الكشف على 74 ألفا و530 حاجا مصريا حتى الآن، وصرف العلاج اللازم لهم خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات من بينها 69 ألفا و492 حالة بمكة المكرمة و5038 حالة بالمدينة المنورة، مؤكدا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا، للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (3)

ضبط 7 حالات غش باستخدام المحمول في 6محافظات

أدى اليوم الخميس، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، امتحان الفيزياء لشعبة العلمي (علوم - رياضيات) بإجمالي عدد 3 آلاف و558 طالبا، وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية بإجمالي عدد 7 آلاف و92 طالبا في 278 لجنة على مستوى الجمهورية، وذلك في سادس أيام امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019. كما أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الثانية) بإجمالي عدد طالب واحد.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

بحد أدنى 50%.. انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق 2019

تنطلق، بعد غد السبت، المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2019، بحد أدنى 205 درجات بواقع 50%. وأعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها، اليوم الخميس، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة من التنسيق يبلغ 84 ألفا و872 طالبا موزعين بمعدل 63 ألفا و318 طالبا بالشعبة العلمية و21 ألفا و554 طالبا بالشعبة الأدبية، مؤكدة أنه سيتم إرجاء الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019 ، وبعدها سيتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

تنسيق الثانوية.. أماكن شاغرة بهندسة وألسن لطلاب علمي

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (9)

تنسيق الثانوية العامة.. 98.4% للطب و97.8% للصيدلة

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالدور الأول لعام 2019، صباح اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي، بمقر الوزارة، الحد الأدنى للقبول بكلية الطب هو 403.5 بنسبة 98.4%، طب الأسنان 403 درجات بنسبة 98.29%، الصيدلة 401 درجة بنسبة 97.8%، العلاج الطبيعي 400.5 درجة بنسبة 97.68%، الطب البيطري 398 درجة بنسبة 97.07%، متابعا أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 395 درجة بنسبة 96.34%.
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