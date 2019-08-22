البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

تلا ذلك القيام بجولة في القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكباري العائمة الموجودة مثل كوبري الشهيد المنسي. ثم القيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التي تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلى سيناء. الجدير بالذكر أن البرنامج القيادي للدعاة قد أطلقته الأكاديمية الوطنية