الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

الجيش الليبي - أرشيفية

تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد. وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس". وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.

وتابع: "الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات محددة"، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي على دراية تامة بكل ما يجري داخل مواقع الميليشيات، مشددا على أن الميليشيات لن تنفعهم أموالهم؛ لأن قوات الجيش الليبي تقاتل بناءً على عقيدة عسكرية وقضيتها وطن. وأشار الإعلام الحربي إلى