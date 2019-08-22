الجيش الليبي يتقدم بمحاور القتال في ضواحي طرابلس
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
الجيش الليبي - أرشيفية
تمكن الجيش الليبي، اليوم الخميس، من تحقيق تقدم ملحوظ في محاور القتال بطرابلس، والتقدم في محور السبيعة بعد انهيار الميليشيات المسلحة وتكبيدها خسائر كبيرة في المعدات والأفراد.
وقال الإعلام الحربي للجيش الليبي في بيان: إن "القوات المسلحة الليبية تمكنت من تدمير 9 آليات عسكرية للميليشيات المسلحة والقضاء على 10 مسلحين في معارك القتال بضواحي طرابلس".
وأكد البيان استهداف 4 مواقع للميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس، موضحا أن كل من يؤوي الميليشيات المسلحة أينما كان سيكون هدفًا مشروعًا لقوات الجيش الليبي.
وتابع: "الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات محددة"، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي على دراية تامة بكل ما يجري داخل مواقع الميليشيات، مشددا على أن الميليشيات لن تنفعهم أموالهم؛ لأن قوات الجيش الليبي تقاتل بناءً على عقيدة عسكرية وقضيتها وطن.
وأشار الإعلام الحربي إلى
وتابع: "الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الليبية تتحرك ضمن خطة محكمة وتعليمات محددة"، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي على دراية تامة بكل ما يجري داخل مواقع الميليشيات، مشددا على أن الميليشيات لن تنفعهم أموالهم؛ لأن قوات الجيش الليبي تقاتل بناءً على عقيدة عسكرية وقضيتها وطن.
وأشار الإعلام الحربي إلى أن القوات ترصد مئات المخطوفين على الهوية وغيرهم من المدنيين داخل سجون سرية عشوائية بالعاصمة طرابلس، منوها إلى أن كل من كان وراء عمليات الخطف وانتهاك الممتلكات سيكون هدفًا واضحًا ومباشرًا لوحدات الجيش الليبى في البر والجو.
فيما تصدت وحدات اللواء 73 مشاة التابعة للجيش الليبى لهجوم الميليشيات المسلحة بعد الدخول في اشتباكات في ساعات الصباح الأولى في محاولة لتقدمهم بمحور كازيرما.