رياضة

أجوجو.. حكاية حلم لم يتحقق بسبب السكتة الدماغية

«فجأة جلست ولم أعد قادرًا على التحدث أو التفكير، ذهبت إلى عالم آخر لا معنى له، وتم نقلي إلى المستشفى وأجروا لي أشعة على المخ ليكتشف الأطباء وجود جلطة دموية في دماغي»
تحرير:كريم مليم ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
جونيور أجوجو
جونيور أجوجو
«وُلد في الأول من أغسطس لعام 1979 في أكرا، ثم انتقل مع عائلته إلى المملكة المتحدة، لكنه عاد إلى غانا لمدة 3 سنوات، حيث التحق بمدرسة سانت أوجسطين، ولم يلعب في فريق كرة القدم في أوجسطين، لكنه بدلا من ذلك مثل المدرسة في مسابقات الرقص، واكتشف حبه وموهبته لكرة القدم أثناء اللعب مع أشقائه وأصدقائه، لكن والده، شجعه على الدراسة بدلا من ممارسة الرياضة، وخلال مقابلة في 2008 كشف أنه يعتزم فتح مطعمه الخاص بعد انتهاء مسيرته الكروية، ومع ذلك بدأ عمله في تدريب اللياقة البدنية، بدلا من فتح مطعمه الخاص».. هو الغاني جونيور أجوجو
بدأ مسيرته الكروية مع شيفيلد وينزداي في 1997، ولعب معهم حتى عام 2000، وشارك معهم في مباراتين، وخلال هذه الفترة أعير إلى أكثر من نادٍ، حيث أعير إلى أولدهام أثلتيك في 1999، ولعب معهم مباراتين. 1999 أعير إلى تشستر سيتي الإنجليزي، ولعب معهم 10 مباريات وسجل 6 أهداف، وتم اختيار هدفه ضد شلتنهام تاون في أكتوبر
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفة رسمية، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على ترك لاعبي الفريقين الصاعدين للنهائي للمشاركة مع فرقهما ثم العودة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر المقبل، وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن نهائي الكأس سيقام في برج العرب بالإسكندرية.
تييرى-هنرى

هنري: لا أفكر بالألم والفشل ولا أحب الأمور السهلة

يأمل المهاجم الدولي الفرنسي السابق تيري هنري أن يحصل على فرصة ثانية لكي يبرهن قدراته كمدرب بعد محاولة أولى فاشلة مع فريقه السابق موناكو، وذلك حسبما أفاد في مقابلة مع صحيفة دايلي تيليجراف الإنجليزية. ويقول هنري: "بإمكانكم أن تقولوا عني أني مجنون، ولكني أعشق كرة القدم وأنا مؤمن أنني سأكون مدربا ناجحا، وأنا لا أفكر بالألم، ولا بالفشل. لا أحب الأمور السهلة.. وأحب أن أقود والأمر يعتمد عليّ لتحقيق ذلك. الأمر نفسه عندما انضممت إلى أرسنال كلاعب، وتكرر الأمر ذاته عندما تعاقدت مع منتخب بلجيكا إلى جانب روبرتو (مارتينيز). إنه تطور".
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-طائرة

الفراعنة في ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة

حقق المنتخب المصري لناشئي كرة الطائرة، فوزه الثاني، في بطولة العالم تحت 19 عامًا، على حساب منتخب الأرجنتين، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، ليحقق انتصاره الثاني بعد الفوز على ألمانيا بطل أوروبا في الجولة الافتتاحية، في البطولة المقامة بتونس في الفترة من 21 إلى 30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبًا مقسمين على أربع مجموعات، وانفرد منتخب الفراعنة بصدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب مرور جولتين، حيث يقع منتخب الناشئين في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات ألمانيا والمكسيك والأرجنتين واليابان.
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الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (7)

الزمالك يكتسح المتحدة للإسكان استعدادًا لبطل الصومال

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق المتحدة للإسكان بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب النادي اليوم في إطار استعدادات الفريق لخوض مواجهة ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا أمام بطل الصومال. سجل أهداف اللقاء كريم بامبو في الدقيقة 10، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 12، وسجل عمر السعيد الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 36 من الشوط الأول واختتم خالد بوطيب بالهدف الرابع في الدقيقة 27 من الشوط الثاني.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

ثنائي الزمالك يواصلان التأهيل استعدادًا لبطل الصومال

قام محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بأداء تدريبات خاصة قبل انطلاق المباراة الودية للفريق أمام فريق المتحدة للإسكان اليوم بملعب النادي وذلك تحت إشراف عمرو المطراوي، حيث يستعد فريق الزمالك تحت قيادة طارق يحيى المدير الفني الذي يتولى قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، خاصة أن الفريق ينافس على العديد من البطولات أبرزها بطولتا السوبر المصري والإفريقي وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد.
محمد صلاح مدرب الزمالك

إف سي مصر يكشف سبب رحيل محمد صلاح عن قيادة الفريق

كشف مصدر مطلع داخل نادي إف سي مصر أسباب تقدم محمد صلاح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر بالاستقالة وتعيين أسامة نبيه خلفًا له في مهمة الفريق الأولى بالدوري الممتاز. وأكد المصدر أن محمد صلاح تقدم باستقالته بعد عدة مناقشات حول التدعيمات الجديدة في صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز. وأضاف أن إدارة نادي إف سي مصر لا تمتلك الدعم المادي القوي ولم يتم تنفيذ رغبات المدير الفني وحاجاته من اللاعبين ليظهر الفريق بشكل قوي خلال منافسات الدوري الممتاز.
محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

عبدالشافي وعلاء يواصلان التأهيل في الزمالك

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة طارق يحيى، فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبدالشافي لاعب الفريق وهي عبارة عن ركض حول الملعب وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي، حيث يأتي ذلك ضمن برنامج وضع لعبدالشافي لتجهيزه للفتره المقبلة. كما يؤدي محمود علاء مدافع الزمالك تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجيمانيزيوم النادي وحرص طارق يحيى وجهازه المعاون على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران المقام حاليا خفيفة.
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