سياسة التخلص من المعارضة تفتح نيران النقد ضد أردوغان
واجه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلسلة من الانتقادات الواسعة، وذلك بعد أن أقالت سلطاته مجموعة العمد الذين ينتمون للمعارضة وتعيين غيرهم يدينون بالولاء له
تحرير:محمود نبيل
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥١ م
أردوغان
شن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان حملة موسعة ضد عدد من المسؤولين الأكراد جنوب شرق البلاد، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على أنه من ضمن الممارسات المرفوضة دوليًّا من قبل نظام الرئيس التركي، والذي بالفعل يعاني انتقادات لاذعة في الوقت الحالي.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، رأى الرئيس التركي ضرورة الدخول في صراعات مباشرة مع العديد من الأطراف، بما في ذلك الأكراد، من أجل توطيد حكمه الذي تلقى عدة ضربات مختلفة، كان أبرزها خسارة منصب العمدة في عدد من المدن التركية المهمة.
وفي هذا السياق، حذر وزير الداخلية التركي عمدة إسطنبول ونقاد آخرون من انتقاد الحكومة، مشددًا على ضرورة التزامهم الصمت بشأن إقالة المسؤولين المنتخبين في جنوب شرق البلاد، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن حملة حكومية محتملة على رؤساء البلديات المعارضين الذين تم التصويت لصالحهم من أجل الفوز بتلك المناصب مؤخرًا.
أردوغان
وفي هذا السياق، حذر وزير الداخلية التركي عمدة إسطنبول ونقاد آخرون من انتقاد الحكومة، مشددًا على ضرورة التزامهم الصمت بشأن إقالة المسؤولين المنتخبين في جنوب شرق البلاد، الأمر الذي زاد من المخاوف بشأن حملة حكومية محتملة على رؤساء البلديات المعارضين الذين تم التصويت لصالحهم من أجل الفوز بتلك المناصب مؤخرًا.
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وخلال لقاء مطول مع الصحفيين الدوليين، دافع سليمان صويلو عن قرار الحكومة التركية المثير للجدل بتعليق سلطات ثلاثة رؤساء بلديات كرديين منتخبين يوم الإثنين واستبدالهم بتعيينات مباشرة من قبل الحكومة.
وأكد صويلو تلك الإجراءات بأنها خطوة مبررة قانونًا لمواجهة حزب العمال الكردستاني الانفصالي المحظور، والذي تم وضعه على قائمة تركيا السوداء كمنظمة إرهابية.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من رئيس بلدية إسطنبول المنتخب حديثًا إكرام إمام أوغلو، والذي كتب على تويتر أن "تجاهل إرادة الشعب أمر غير مقبول"، في إشارة واضحة إلى سياسات الرئيس التركي الأخيرة.
وأشعلت القرارات احتجاجات واسعة في العديد من المدن، وبالأخص تلك التي يتواجد فيها الأكراد بشكل مكثف، حيث تم اعتقال العشرات في الاحتجاجات عقب تطبيق تلك القرارات، كما استهدفت الشرطة المتظاهرين في إسطنبول بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وردًّا على سؤال من صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عما إذا كان هؤلاء المسؤولون الذين يعربون عن دعمهم لرؤساء البلديات المخلوعين يمكن اتهامهم أيضًا بالتعاطف مع الجماعات الإرهابية، فإن صويلو- الذي يشرف على تحركات وزارة الداخلية في تلك البلديات- رفض انتقاداتهم ووصفها بأنها مواقف سياسية.
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وأضاف صويلو: "إلى أي مدى ينبغي على رؤساء البلديات الانخراط في التعليق السياسي، ولذلك فإن نصيحتي لهم هي أن يهتموا بأعمالهم وألا يصدروا تعليقات سخيفة حول الأشياء التي لا يفهمونها".
التحركات التركية أثارت أيضًا العديد من المخاوف بشأن محاولات الرئيس التركي إعاقة تقدم إمام أوغلو، والذي تراه بعض الأوساط السياسية داخل البلاد وخارجها، بمثابة خطر سياسي على أردوغان، لا سيما أن الأخير فقد الكثير من شعبيته بعد سلسلة من الهزات الاقتصادية المستمرة منذ العام الماضي.
وأوضحت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعانيها تركيا في ظل سيادة حزب العدالة التنمية، أثرت بشكل كبير على سيطرته في العديد من المدن الحيوية في البلاد، وهو الأمر الذي اتضح من خلال نجاح المعارضة في إنهاء سيطرة دامت 25 عامًا من حكم حزب أردوغان على المدينتين الأكبر والأكثر تأثيرًا في تركيا.
وتأتي إقالة العمد بعد أشهر قليلة من انتخاب إمام أوغلو، الذي تغلب على مرشح حزب العدالة والتنمية في يونيو الماضي، بعد فوزه الأول في نهاية مارس، وهو ما كان بمثابة هزة للمشهد السياسي في تركيا، كما أنه يُنظر إلى إمام أوغلو على أنه نجم المعارضة التركية.