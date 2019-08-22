غزة تحت النار.. تهديد إسرائيلي بشن عملية عسكرية

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٥٦ م

الاحتلال في غزة

قال عوفير أكونيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والفضاء الإسرائيلي: إن "إسرائيل تقترب من عملية عسكرية قوية في قطاع غزة"، دون الإشارة إلى موعد تنفيذها. وأضاف أكونيس، عضو الكابينت السابق، أننا قد وصلنا إلى وضع لا نريد فيه الحرب، لكن مهمتنا كحكومة أولا توفير الأمن لمواطنينا، بحسب "i24NEWS". وأوضح أنه "لا يؤيد احتلال غزة، أنا لا أستبعد هذا، لكن هذا بالطبع ليس الإمكانية الوحيدة"، مضيفا: "من الممكن أن نتنياهو تجنب عملية عسكرية في قطاع غزة لاعتبارات انتخابية".

وقامت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليلة الخميس، للمرة الثانية باستهداف عدد من المواقع التابعة لحركة حماس شمالي قطاع غزة، وجاء الهجوم ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت الليلة من غزة، سقطت بمنطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي "شاعر هنيغف"، ولم يتم التنويه إلى وقوع أضرار أو إصابات. كان الجيش الإسرائيلي، أعلن