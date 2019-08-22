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تقنيات جديدة في السيارات تستحق أموالك

تراهن العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من التقنيات الجديدة، التي قد يستحق بعضها أموال العملاء الراغبين في شراء تلك السيارات
تحرير:محمود نبيل ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
تقنيات السيارات
تقنيات السيارات
على مدى السنوات القليلة الماضية، اتضح أن رهان الشركات العالمية المصنعة للسيارات بات على التقنيات الحديثة في تلك الصناعة، والتي بدورها تكون من العوامل الرئيسة القادرة على جذب فئات مختلفة من الجماهير على مستوى كل الأسواق العالمية. وخلال الأعوام الماضية، ظهرت العشرات من التقنيات الجديدة في صناعة السيارات، والتي تسعى من خلالها الشركات العالمية لجذب الجمهور، وبالفعل لاقت قبولا كبيرا من الجمهور والخبراء على حد سواء، وهو الأمر الذي جعلها تستحق الأموال.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات خلال الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من التقنيات الحديثة في تلك الصناعة، والتي تستحق أموال الراغبين في الشراء. المفتاح الذكي يوفر المفتاح الذكي للسيارات العديد من الإمكانات الضخمة للمستخدمين، والتي يحتاج إليها كل من اضطر للتنقل خلال
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