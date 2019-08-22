تقنيات جديدة في السيارات تستحق أموالك

تراهن العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على العديد من التقنيات الجديدة، التي قد يستحق بعضها أموال العملاء الراغبين في شراء تلك السيارات
على مدى السنوات القليلة الماضية، اتضح أن رهان الشركات العالمية المصنعة للسيارات بات على التقنيات الحديثة في تلك الصناعة، والتي بدورها تكون من العوامل الرئيسة القادرة على جذب فئات مختلفة من الجماهير على مستوى كل الأسواق العالمية.
وخلال الأعوام الماضية، ظهرت العشرات من التقنيات الجديدة في صناعة السيارات، والتي تسعى من خلالها الشركات العالمية لجذب الجمهور، وبالفعل لاقت قبولا كبيرا من الجمهور والخبراء على حد سواء، وهو الأمر الذي جعلها تستحق الأموال.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات خلال الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من التقنيات الحديثة في تلك الصناعة، والتي تستحق أموال الراغبين في الشراء.
المفتاح الذكي
يوفر المفتاح الذكي للسيارات العديد من الإمكانات الضخمة للمستخدمين، والتي يحتاج إليها كل من اضطر للتنقل خلال
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات خلال الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من التقنيات الحديثة في تلك الصناعة، والتي تستحق أموال الراغبين في الشراء.
المفتاح الذكي
يوفر المفتاح الذكي للسيارات العديد من الإمكانات الضخمة للمستخدمين، والتي يحتاج إليها كل من اضطر للتنقل خلال الشتاء البارد، حيث تساعدهم تلك التقنيات على تدفئة السيارات وإعدادها بشكل واضح للبدء في التشغيل، وهو الأمر الذي يجعلهم قادرين على البدء في السير بشكل جيد، خاصة أن محرك السيارة يحتاج إلى وقت حتى تسخن بعض أجزائه الحيوية، وهو الأمر الذي يجعل تلك التقنيات أساسية في حياة الراغبين في شراء تلك الموديلات الجديدة.
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تبريد المقاعد
باتت العشرات من السيارات تتمتع بوسائل تكييف المقاعد الخلفية والأمامية بشكل يتناسب مع حرارة الجو داخل المركبة، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على توفير الأجواء المناسبة للركاب.
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ولا شك أن تلك الميزة تكون في أهم حالاتها خلال فصل الصيف، لا سيما أن الحرارة التي تكتسبها السيارة من الأجواء العامة، تكون من الأمور التي يصعب تحملها، خاصة في فصل الصيف، وبالتحديد عندما يقوم السائق بصف السيارة في أماكن ذات درجات حرارة مرتفعة.
فرش المقاعد
قد يكون الأمر من الأشياء المعتاد تواجدها في العشرات من الموديلات الحديثة، إلا أن فرش مقاعد السيارة الجلد يعد من بين أهم الأمور التي يجب تواجدها في السيارات الحديثة خلال الفترة الحالية، لا سيما أنها من بين الأمور التي يمكن أن تسهل من عملية تنظيف السيارة.
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وعلى الرغم من الإمكانات التي يوفرها فرش السيارة الجلد للمقاعد، فإن من الأمور السلبية -أيضًا- أنها تحتفظ بدرجات الحرارة، وهو الأمر الذي يصعب تحمله للوهلة الأولى، خاصة في فصل الصيف والأجواء الحارة.
مراقبة الإطارات
على الرغم من أن هذه التقنية موجودة في عدد من السيارات ذات المستوى المتوسط، والتي تعرض في الأسواق العالمية بأسعار معقولة، إلا أنها ارتبطت أيضًا بمجموعة من السيارات الفاخرة من الدرجة الأولى.
وتوفر هذه التقنية نظاما كاملا لمراقبة الإطارات وضغط الهواء ومقداره، كما أنه يمنح إشارات واضحة إلى السائق من أجل تزويده أو حتى تعديل الضغط وفقًا لدرجة الحرارة المحيطة بالسيارة، وهو الأمر الذي يعد من أهم التقنيات في السيارات بشكل واضح.
مساعد الركنة
على الرغم من انتشار هذه الميزة في العديد من السيارات معقولة السعر بالأسواق العالمية، إلا أن ذلك لم يجعل السيارات الفاخرة تستغنى عن هذه التقنيات العادية، والتي تسهم في إراحة الجمهور ومساعدته على صف السيارة بسهولة، وبالأخص في الأماكن الضيقة، وخاصة أنها توفر الحل الأمثل للسائقين الذين لا يجيدون صف السيارات على النحو الأمثل، وبالأخص في الأماكن الضيقة.