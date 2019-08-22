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اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
شينزو آبي وبوتين
شينزو آبي وبوتين
دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".
من ناحية أخرى، أكد مسؤول في الخارجية اليابانية، أنه من المهم إشراك روسيا في حل القضايا الدولية المهمة؛ لأنها تلعب أيضًا دورًا مهمًّا في المجتمع الدولي، موضحا أن مسألة توسيع العضوية يجب أن تكون منسقة بشكل وثيق مع البلدان الأخرى. في الوقت ذاته، لم تحدد وزارة الخارجية اليابانية حتى الآن موقف طوكيو في دعم
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بوريس-جونسون (1.) (2)

رغم الابتسامات.. فشل جولة جونسون في ألمانيا وفرنسا

في إطار محاولاته لتحسين ظروف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة مهمة في ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي. إلا أن جولته لم تكلل بالنجاح، حيث أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أملا ضئيلا لجونسون بأنه مستعد للتفاوض مرة أخرى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن أي تغييرات في الصفقة الحالية لن تكون كبيرة. فبعد يوم من عقد جونسون محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ناقش رئيس الوزراء البريطاني مع ماكرون في باريس كيفية حل مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
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سياسة التخلص من المعارضة تفتح نيران النقد ضد أردوغان

شن النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان حملة موسعة ضد عدد من المسؤولين الأكراد جنوب شرق البلاد، وهو الأمر الذي يُنظر إليه على أنه من ضمن الممارسات المرفوضة دوليًّا من قبل نظام الرئيس التركي، والذي بالفعل يعاني انتقادات لاذعة في الوقت الحالي. وخلال الأشهر القليلة الماضية، رأى الرئيس التركي ضرورة الدخول في صراعات مباشرة مع العديد من الأطراف، بما في ذلك الأكراد، من أجل توطيد حكمه الذي تلقى عدة ضربات مختلفة، كان أبرزها خسارة منصب العمدة في عدد من المدن التركية المهمة.
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ماكرون من الإليزيه: نحترم قرار بريطانيا حول بريكست

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن موقف فرنسا تجاه مسألة "بريكست". وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على العلاقة المهمة مع المملكة البريطانية بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي، وعلى ضرورة تعزيزها وتعميقها، قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".
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بريطانيا تعلن موعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن "بلاده عازمة على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع حلول موعد 31 أكتوبر المقبل، مؤكدا على ضرورة حماية مصالح الشعب والشركات البريطانية. وأضاف جونسون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ماكرون من أمام قصر الإليزيه، اليوم الخميس: "نريد أن يتم الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل منسجم من أجل الحفاظ على مصالح شركاتنا". وتابع: "نريد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 من شهر أكتوبر المقبل في كل الأحوال من خلال اتفاق أو من دون اتفاق".
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علم-الاتحاد-الأوروبي

أوروبا ترفض عودة روسيا إلى مجموعة الثمانية الكبار

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن معارضته لتوجيه أي دعوة "غيرمشروطة" إلى روسيا للعودة إلى مجموعة الثمانية الكبار. وقال مسؤول أوروبي كبير تعليقا على اقتراح ترامب بعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار": إن "الاتحاد الأوروبي يعارض توجيه أي دعوة غير مشروطة لروسيا للسماح لها بالانضمام إلى المحادثات بين زعماء مجموعة السبع"، وفقا لـ"رويترز". واعتبر المسؤول أن أسباب استبعاد موسكو لا تزال موجودة، وأن أي عرض للعودة سيكون ذو نتائج عكسية ودليل على الضعف.
بوتين

بوتين: سنرد على اختبار أمريكا لصاروخ جديد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن اختبار الولايات المتحدة لصاروخ جديد مؤخرًا أثار مخاوف جديدة لدى روسيا، معتبره أمرًا يستدعي ردا لذلك. وأضاف بوتين، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأربعاء بعد محادثاته مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، أن الاختبار الأمريكي يشير إلى أن واشنطن بدأت العمل على تطوير الصاروخ قبل فترة كبيرة من إعلانها نيتها الانسحاب من المعاهدة، في إشارة إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، موضحًا أن الاختبار يعني لروسيا "ظهور تهديدات جديدة سنرد عليها وفقا لذلك".
ترامب-وبوتين-قمة العشرين

ترامب يؤيد عودة روسيا لمجموعة «الثمانية الكبار»

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تأييده لعودة روسيا إلى مجموعة "الثمانية الكبار"، التي تحولت إلى "السبعة الكبار" بعد مغادرتها للمجموعة في عام 2014، بحسب "روسيا اليوم". وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في أواخر يونيو 2018، أن ترامب، مقتنع تماما بعودة روسيا لمجموعة الثماني الكبرى "G8". وأوردت وكالة "نوفوستي" عن بومبيو قوله: "أعتقد أن تعليق ترامب واضح، فهو مقتنع تماما أن حضور روسيا كطرف في النقاشات الجيوسياسية الهامة أمر لا مفر منه". وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى استعداد واشنطن لتحديد "الخيارات التوفيقية" للمفاوضات مع موسكو.
الشرطة-الفرنسية

توقيف 5 أشخاص خططوا للهجوم على فندق بباريس

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق تقيم فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز جنوب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وسيشارك فيها الدول الصناعية الكبار. ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقال في تصريح: إن "هناك صداقة عميقة ودائمة تربط فرنسا وكندا"، مؤكدا أن قيادة فرنسا للقمة فرصة لإحراز مزيد من التقدم بشأن القضايا الحاسمة التي دافعت عنها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي.
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