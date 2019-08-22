اليابان تدعو لإشراك روسيا في المشاكل الدولية

تحرير:وكالات ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

شينزو آبي وبوتين

دعت اليابان، اليوم الخميس، إلى إشراك روسيا في حل المشاكل الدولية بشكل أكثر فاعلية، وذلك غداة الدعوة الموجهة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحضور قمة مجموعة الدول السبع الكبار العام المقبل. وصرح مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية: "من أجل أن تلعب روسيا دورًا بناءً في حل المشاكل الدولية، من الضروري إجراء حوار مع روسيا وإشراكها في هذه الأمور، وهذا هو الموقف الرئيس لبلدنا.. سنواصل مناقشة هذه المسألة مع الأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبار"، بحسب "سبوتنيك".

من ناحية أخرى، أكد مسؤول في الخارجية اليابانية، أنه من المهم إشراك روسيا في حل القضايا الدولية المهمة؛ لأنها تلعب أيضًا دورًا مهمًّا في المجتمع الدولي، موضحا أن مسألة توسيع العضوية يجب أن تكون منسقة بشكل وثيق مع البلدان الأخرى. في الوقت ذاته، لم تحدد وزارة الخارجية اليابانية حتى الآن موقف طوكيو في دعم