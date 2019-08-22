رغم الابتسامات.. فشل جولة جونسون في ألمانيا وفرنسا

وفي الوقت الذي قدم كل من ميركل وماكرون كلمات مشجعة لجونسون، إلا أنه من الواضح أن وراء هذه الابتسامات تأكيدا على أنهم ليسوا مستعدين لتغيير أساسيات اتفاق البريكست
في إطار محاولاته لتحسين ظروف خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، قام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بجولة مهمة في ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين في الاتحاد الأوروبي.
إلا أن جولته لم تكلل بالنجاح، حيث أعطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أملا ضئيلا لجونسون بأنه مستعد للتفاوض مرة أخرى حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن أي تغييرات في الصفقة الحالية لن تكون كبيرة.
فبعد يوم من عقد جونسون محادثات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، ناقش رئيس الوزراء البريطاني مع ماكرون في باريس كيفية حل مأزق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن جونسون طالما هدد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق.
واقترحت ميركل أنه قد يكون من الممكن إيجاد حل خلال الشهر المقبل إذا كان بإمكان جونسون تقديم أفكار واقعية؛ مما دفع رئيس الوزراء البريطاني إلى الإشادة "بروح التعاون"، لكن تصريحات
وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن جونسون طالما هدد بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق.
واقترحت ميركل أنه قد يكون من الممكن إيجاد حل خلال الشهر المقبل إذا كان بإمكان جونسون تقديم أفكار واقعية؛ مما دفع رئيس الوزراء البريطاني إلى الإشادة "بروح التعاون"، لكن تصريحات ماكرون أضعفت من هذا التفاؤل.
وقال ماكرون للصحفيين وهو يقف إلى جانب جونسون: "اسمحوا لي أن أكون واضحا للغاية، لن يكون هناك اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي، مختلفة تماما عن ذلك الموجود، خلال 30 يوما"، وأضاف: "علينا احترام ما تم التفاوض عليه".
وكان البرلمان البريطاني قد رفض ثلاث مرات، الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، مع حكومات الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى.
ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بإلغاء ما يسمى بالخطة البديلة، وهي الآلية المصممة لإبقاء الحدود الأيرلندية خالية من الإجراءات المعقدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي البنود التي تعد جزءا أساسيا من الاتفاق.
وفي الوقت الذي قدم كل من ميركل وماكرون كلمات مشجعة لجونسون، إلا أنه من الواضح أن وراء هذه الابتسامات تأكيدا على أنهم ليسوا مستعدين لتغيير أساسيات اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وهذا يشير إلى أنه ما لم يتراجع جونسون، فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، لا يزال يبدو السيناريو الأكثر احتمالا.
الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل
ونقلت الشبكة الأمريكية عن جونسون قوله: "أريد اتفاقا، وأعتقد أنه يمكننا الحصول على اتفاق جيد"، إلا أن المشكلة هي أن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد أن لديه بديلا واقعيا للخطة البديلة للحدود الأيرلندية.
ومرة أخرى، أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى سلسلة من الإجراءات التي يعتقد أنها قد تساعد في استبدال الخطة البديلة، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا وأنظمة التجار الموثوق بهم، لكن ماكرون لم يعلق على هذا.
وكان قد تم رفض هذه الأفكار باعتبارها غير مرضية من قبل الاتحاد الأوروبي عدة مرات خلال العامين الماضيين.
ويرفض العديد من المتشددين ضد الاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي يرأسه جونسون، لأنها ستبقي بريطانيا مرتبطة بالعديد من قواعد الجمارك والتجارة الأوروبية.
وترى "بلومبرج" أن جونسون فهم تصريح ميركل حول مهلة الثلاثين يوما، يوم الأربعاء، كإشارة على استعدادها لإعطاء الفرصة للمملكة المتحدة وبعض الوقت لتغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إلا أن تصريحاتها تشير إلى أنها كانت متشككة في احتمالية حدوث ذلك، وأنها لن تتنازل عن الخطة البديلة باعتبارها الضمانة الرئيسة لعدم وجود حدود صلبة في أيرلندا.
في باريس، اليوم الخميس، بدا ماكرون متشككا هو الآخر، ولكن دون استبعاد فرص حدوث انفراجة، حيث قال إنه يتعين على الجانبين "الاستفادة القصوى" من الوقت لمحاولة "إيجاد حلول".
وأضاف: "إنني مثل المستشارة ميركل تماما، واثق جدا من أنه بفضل المعلومات المشتركة، يجب أن نكون قادرين على العثور على حل ذكي في غضون 30 يوما، إذا كانت هناك نوايا حسنة من كلا الجانبين".
تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق
ومن المقرر أن يتناول جونسون قضيته في قمة مجموعة السبع، والتي تبدأ يوم السبت في فرنسا، حيث سيلتقي ميركل وماكرون مرة أخرى، وسيجري محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك يوم الأحد.