ريهام سعيد عن منتقديها بسبب «تصريحات السمنة»: إخوان
تحرير:التحرير٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
ريهام سعيد
انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات.
وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، مما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها. وعلّقت: "الفنان محمود حميدة جرحني بس فوقني، والناس اللي بتاخد جزء من كلامي شوفوا الفيديو كله".
وأضافت في مقطع فيديو نشرته أنها مريضة سمنة، وعانت منها لفترات من حياتها، وقررت أن تواجه المرض بالحقيقة، متهمة منتقديها بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، الذين رفضوا دعمها لحملة مكافحة السمنة، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين، مشيرة إلى سعادتها باهتمام
وأضافت في مقطع فيديو نشرته أنها مريضة سمنة، وعانت منها لفترات من حياتها، وقررت أن تواجه المرض بالحقيقة، متهمة منتقديها بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، الذين رفضوا دعمها لحملة مكافحة السمنة، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين، مشيرة إلى سعادتها باهتمام المسئولين في مصر بالتوعية الصحية.
واختتمت حديثها مطالبة جمهورها بالتحقق من صحة حديثها والرجوع إلى الحلقات الكاملة لمعرفة سياق الكلام، والتأكد من مصادر الأخبار التي يتابعونها، حتى لا يقعوا في فخ الأخبار المضللة.
كانت ريهام قد قالت في برنامجها "صبايا": "الناس التخينة ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر، يعني وانتي ماشية بالعباية ولا بالإسدال ومش قادرة تمشي وبتعرقي، فقدتي أنوثتك، وكل حاجة".