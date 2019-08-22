ريهام سعيد عن منتقديها بسبب «تصريحات السمنة»: إخوان

تحرير:التحرير ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م

ريهام سعيد

انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات. وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، مما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها. وعلّقت: "الفنان محمود حميدة جرحني بس فوقني، والناس اللي بتاخد جزء من كلامي شوفوا الفيديو كله".

وأضافت في مقطع فيديو نشرته أنها مريضة سمنة، وعانت منها لفترات من حياتها، وقررت أن تواجه المرض بالحقيقة، متهمة منتقديها بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، الذين رفضوا دعمها لحملة مكافحة السمنة، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين، مشيرة إلى سعادتها باهتمام