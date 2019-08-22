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ريهام سعيد عن منتقديها بسبب «تصريحات السمنة»: إخوان

تحرير:التحرير ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٣٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
انتقادات كثيرة طالت الإعلامية ريهام سعيد بعد حديثها خلال حلقة من برنامجها "صبايا" منتقدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما دفعها اليوم إلى نشر مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الخميس، ردت فيه على تلك الانتقادات. وقالت إنها كانت تعيش بوزن زائد حتى انتقدها الفنان محمود حميدة بطريقة جارحة أثناء مشاركتها معه في إحدى المسرحيات، مما تسبب في اتخاذها قرار فقدان وزنها. وعلّقت: "الفنان محمود حميدة جرحني بس فوقني، والناس اللي بتاخد جزء من كلامي شوفوا الفيديو كله".
وأضافت في مقطع فيديو نشرته أنها مريضة سمنة، وعانت منها لفترات من حياتها، وقررت أن تواجه المرض بالحقيقة، متهمة منتقديها بأنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان، الذين رفضوا دعمها لحملة مكافحة السمنة، استجابة لمبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بصحة المواطنين، مشيرة إلى سعادتها باهتمام
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اشرف-عبد الباقي

منها "جريما فى المعادى"..تعرف على عروض القومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الخميس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، هي "نزهة في أرض المعركة" بمركز الإبداع، بينما تعرض مسرحية "الشاطئ"، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تعرض مسرحية "سندريلا المصرية"، بقاعة سيد درويش، وعلى مسرح النهار، يقام العرض المسرحي "علاء الدين"، بينما تعرض مسرحية "عيد المهرجين" على مسرح ميامي، ومسرحية "صراع في الكانيولا"، فتعرض على مسرح العرائس، كما تعرض مسرحية "نابولي مليونيرة"، بقاعة زكي طليمات.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
السيسي-مع-فريق-اليد (5)

صلاح عبد الله عن أبطال اليد: يستاهلوا مكافآت مادية

شارك الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا لتكريم أبطال كأس العالم للناشئين في كرة اليد، اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى. وكتب صلاح عبد الله، معلقا على تلك الصور: "الرئيس يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، طبعًا يستاهلوا، ويستاهلوا مكافآت مادية توازي حجم الإنجاز، ويستاهلوا كل الدعم والرعاية من الشركات المصرية العملاقة وكبار رجال الأعمال المصريين الوطنيين".
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السيسي-مع-فريق-اليد (5)

صلاح عبد الله عن أبطال اليد: يستاهلوا مكافآت مادية

شارك الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، صورا لتكريم أبطال كأس العالم للناشئين في كرة اليد، اليوم الثلاثاء، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي منحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى. وكتب صلاح عبد الله، معلقا على تلك الصور: "الرئيس يمنح أبطال العالم وسام الرياضة من الطبقة الأولى، طبعًا يستاهلوا، ويستاهلوا مكافآت مادية توازي حجم الإنجاز، ويستاهلوا كل الدعم والرعاية من الشركات المصرية العملاقة وكبار رجال الأعمال المصريين الوطنيين".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
سوسن بدر بشكل جديد

سوسن بدر لـ«التحرير»: تكريمى بالقومي للمسرح شرف

أعربت الفنانة سوسن بدر، عن سعادتها بتكريمها خلال فعاليات الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح المصرى، الذي انطلقت فعالياته أمس السبت بحفل كبير أقيم بدار الأوبرا وسط حضور كوكبة من النجوم، ويستمر حتى 30 من الشهر الجاري، تحت رئاسة الفنان أحمد عبد العزيز. وقالت "بدر" فى تصريحات لـ"التحرير": "هذه المرة من أسعد المرات اللي جيت فيها المسرح، وشرف لي أكون مشاركة كمكرمة وفي دورة مهداة للراحل كرم مطاوع"، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التى تكرم فيها، ولكن تكريم القومي للمسرح له مذاق خاص كما وصفته.
محمد-رمضان (1)

محمد رمضان يرد على ريهام سعيد: كنت بطمن عليك على طول

قبل يومين، عادت الإعلامية ريهام سعيد إلى الظهور مرة أخرى على الشاشة ببرنامج «صبايا» المذاع على قناة الحياة، بعد انقطاع دام أكثر من شهر؛ لظروف مرضها، وخلال الحلقة توجهت بالشكر للكثيرين من الفنانين الذين ساندوها ودعموها خلال أزماتها الأخيرة، ولكنها أكدت أن الفنان محمد رمضان رغم صداقتهما، فإنه لم يسأل عنها، وهو ما دفع النجم الأسمر للخروج والرد عليها، إذ قام بإعادة نشر الفيديو الذى تتحدث فيه عنه، من خلال حسابه على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كنت بطمن عليكِ على طول من ياسر سليم، وكلمتك على كل أرقامك اللي معايا وكانوا مقفولين».
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