حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

هل تصمد «هواوي» في مواجهة «ترامب» وقراراته؟

كانت وزارة التجارة الأميركية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أميركية الصنع في مايو، بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء
تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م
هواوي وترامب
هواوي وترامب
إلى من يعتقدون أن الأزمة بين شركة هواوي الصينية عملاق صناعة التكنولوجيا وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتلخص في وصول تحديثات أندرويد إلى هواتف هواوي الذكية، عليهم إعادة التفكير والنظر بشكل أوسع على الخلاف وأبعاده المتشعبة، حيث إن هواوي لا يشغلها كثيرا وصول تحديثات أندوريد بقدر ما يشغلها وجودها في قائمة الحظر التي وضعتها أمريكا، وهو الأمر الذي يعطل كثيرا من صناعة الشركة، كما يحظرها في تركيب شبكات الجيل الخامس في أمريكا، وهو حجم أعمال كبير بالنسبة لهواوي لا تريد أن تفرط فيه بسهولة، خاصة إذا كان سيتبع أمريكا بعض الدول الأوربية في نفس الموقف.
قال مؤسس هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، إنه لا يتوقع إلغاء القيود الأمريكية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها. وصرح رين تشينغ، أمس الثلاثاء، بأنه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأمريكية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في
اقرأ المزيد
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

فيسبوك تحمي مستخدميها بإطلاق "off-Facebook activity"

لم تتوقف فيسبوك عن طرح مميزاتها الجديدة في ساحة منصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت أكثر تنافسًا في الآونة الأخيرة، فبعد أن سمعنا أن شركة مايكروسوفت قامت بإصدار خاصية جديدة تتعلق بالتصنت على مستخدمي skype، قامت شركة فيسبوك بإطلاق ميزة جديدة تتعلق بحماية بيانات مستخدميها وخصوصياتهم، تتمثل في "مسح سجل المتصفح"، أي تمنح المسستخدمين خاصية مسح السجل الخاص بهم، بما في ذلك المواقع التي دخلوا عليها، كما أنها تتيح لهم بعض المميزات الأخرى، نقلًا عن "nbc12.com".
شركات الموبايل الصينية

بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.
تلف -بطارية-الموبايل

آيفون أو أندرويد.. 5 خطوات لاستعادة سرعة هاتفك الذكي

إذا كنت تستخدم نفس الهاتف الذكي الخاص بك لعدة سنوات، فمن المحتمل أنك لاحظت أن جهازك يصبح أبطأ بمرور الوقت. لكن قبل أن تتخلى عن هاتفك الذكي لتشتري جهازا جديدا هناك عدد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لمنح هاتفك القديم زيادة في السرعة. كشفت صحيفة mirror البريطانية، عن خمس طرق بسيطة لتعزيز سرعة الهاتف الذكي، بما في ذلك إدارة تطبيقاتك ومسح البيانات المخزنة مؤقتًا. قال أفراح مكري، خبير الهواتف الذكية: "الهاتف البطيء هو دائمًا مصدر الإحباط، لكن من السار معرفة أن هناك خطوات سهلة يمكننا اتخاذها لتحسين الأداء دون تكلفة تذكر".
اقرأ المزيد من الأخبار
شركات الموبايل الصينية

بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.
نظام هواوي الجديد

رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
نظام هارموني

رسميا هواوي تكشف عن نظام تشغيل هارموني بديل أندرويد

كشفت شركة هواوي، عملاق صناعة الاتصالات والتكنولوجيا الصينية، عن أحدث أنظمة تشغيلها للهواتف المحمولة باسم "هارموني"، ومن المقرر أن يكون بديلًا لنظام تشغيل أندرويد على الهواتف الذكية، بل إن هواوي أعلنت أن نظامها الجديد هارموني يستهدف في المقام الأول منتجات IoT (مثل الشاشات الذكية، الأجهزة القابلة للارتداء، مكبرات الصوت الذكية، الأجهزة داخل السيارة) وهو نظام مفتوح المصدر ومن المقرر أن يتم طرحه نهاية العام الجاري على شاشات التليفزيون، وسيتم طرحه في الصين في البداية، على أن يتم تعميمه في باقي الدول لاحقا.
نظام هواوي الجديد

تجاوزت الأزمة.. هواوي تحقق 58 مليار دولار في 6 أشهر

أعنلت شركة هواوي عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019 لتظهر نمو في إيراداتها بنسبة 23,2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بمجمل إيردات بلغ 58,3 مليار دولار خلال الستة أشهر، حيث كانت حصة الربع الثاني من إبريل حتى يونيو 32,2 مليار دولارـ فيما يأتي هذا النمو للعملاق الصنيني في ظل قرار الحظر المفروض عليها منذ مايو الماضي، ولتثبث الشركة مجدداً على أنها قادرة على المضي قدماً في تحقيق التوسع عالمياً ولو على المدى القريب حالياٌ، وأوضحت النتائج المالية للشركة أن صافي ربحها قد بلغ 8,7% من مجمل إيراداتها النصف سنوية لهذا العام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org