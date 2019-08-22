هل تصمد «هواوي» في مواجهة «ترامب» وقراراته؟

كانت وزارة التجارة الأميركية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أميركية الصنع في مايو، بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء

تحرير:أحمد البرماوي ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٦ م

إلى من يعتقدون أن الأزمة بين شركة هواوي الصينية عملاق صناعة التكنولوجيا وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتلخص في وصول تحديثات أندرويد إلى هواتف هواوي الذكية، عليهم إعادة التفكير والنظر بشكل أوسع على الخلاف وأبعاده المتشعبة، حيث إن هواوي لا يشغلها كثيرا وصول تحديثات أندوريد بقدر ما يشغلها وجودها في قائمة الحظر التي وضعتها أمريكا، وهو الأمر الذي يعطل كثيرا من صناعة الشركة، كما يحظرها في تركيب شبكات الجيل الخامس في أمريكا، وهو حجم أعمال كبير بالنسبة لهواوي لا تريد أن تفرط فيه بسهولة، خاصة إذا كان سيتبع أمريكا بعض الدول الأوربية في نفس الموقف.

قال مؤسس هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، إنه لا يتوقع إلغاء القيود الأمريكية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها. وصرح رين تشينغ، أمس الثلاثاء، بأنه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأمريكية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في

قال مؤسس هواوي، عملاق التكنولوجيا الصيني، إنه لا يتوقع إلغاء القيود الأمريكية الخاصة بالتصدير بسبب الأجواء السياسية في واشنطن، إلا أنه أعرب عن ثقته في أن الشركة ستزدهر لأنها تطور تقنياتها بنفسها.

وصرح رين تشينغ، أمس الثلاثاء، بأنه لا يرغب في إلغاء العقوبات الأمريكية إذا كان ذلك يتطلب تنازلات صينية في حرب التعريفة الجمركية، حتى إذا كان ذلك يعني مواجهة ابنته لصراع قانوني أطول أمدا، وهي الآن قيد الإقامة الجبرية في كندا في تهم جنائية وجهتها لها محكمة أمريكية.

وتوقع رين، في مقابلة مع اسوشيتد برس، استمرار القيود الأمريكية على مبيعات التكنولوجيا لدى هواوي رغم الإعلان بمد المهلة 90 يوما أخرى.



وأضاف أنه لا أحد في واشنطن سيخاطر بالوقوف في صف شركته.



ومددت واشنطن، أول أمس الإثنين، مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية بشراء مكونات من شركات أمريكية لمدة 90 يوما.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح بأنه لا يرغب في إجراء أي أعمال تجارية مع شركة هواوي الصينية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك أجزاء صغيرة من أعمال هواوي يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، لكن ذلك سيكون معقدًا جدًّا، ولم يوضح ما إذا كانت إدارته ستمدد أو توسع الترخيص العام المؤقت.

ووضعت وزارة التجارة شركة هواوي على قائمة سوداء في شهر مايو، بعد أن أعلن ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب تهديدات التكنولوجيا الأمريكية. وتمنع القائمة السوداء الشركات الأمريكية من بيع أو نقل التكنولوجيا إلى هواوي ما لم يتم منحها ترخيصًا خاصًّا.

وردت هواوي في بيان جاء فيه تحفظها على قرار وزارة التجارة الأمريكية بإضافة 46 من الشركات التابعة لهواوي إلى قائمة الكيانات الخطيرة لديها (القائمة السوداء).

ورجحت أن توقيت صدور القرار له دوافع سياسية، ولا علاقة له بالأمن الوطني. وشددت على أن هذه الأفعال تخل بمبادئ وقوانين المنافسة في السوق الحرة، كما أنها لا تصب فى مصلحة أي من الطرفين بما في ذلك الشركات الأمريكية.

وأكدت أن محاولات قمع أعمال هواوي لن تحقق الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة، وناشدت الشركة الحكومة الأمريكية وضع حدٍّ لهذه الممارسات التى وصفتها بـ"المشينة"، وتطالب برفع شركاتها التابعة من القائمة السوداء.

وصرحت الشركة بأن مد الرخصة العامة المؤقتة الخاصة بهواوي لا تغير حقيقة المعاملة غير العادلة التي تتلقاها، وأضافت أن هذا القرار الأخير لن يؤثر على أعمالها في جميع الأحوال، مؤكدة أنها ستستمر في تطوير وتوفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائها في جميع أنحاء العالم.

هواوي أفضل الخدمات السحابية عالميًّا

تجدر الإشارة إلى أن سحابة هواوي الحوسبية نجحت في الدخول ضمن شريحة "الشركات قوية الأداء"، لتصبح خدماتها الأنسب للشركات التي تسعى للحصول على تأثير قوي مفتوح المصدر وخدمات السحابة المختلطة، وذلك وفقا لتقرير شركة "فوريستر"، المتخصصة عالميًّا في مجال البحوث والاستشارات، بعنوان "منصات السحابة العامة للشركات للربع الثالث من 2019" الصادر عن "فوريستر نيو ويف".

تتميز هواوي بخبرة كبيرة في خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم، كما قدمت مساهمات ضخمة في مشاريع عالمية مفتوحة المصدر مثل KubeEdge وIstio. يتيح نظام تشغيل المايكروسوفت وعروض خدمات السحابة الخاصة، وظائف السحابة الأصلية في البيئات السحابية المختلطة، كما تتميز بالأمان وبرنامج إدارة دورة حياة التطبيق (ALM).

توفر هواوي تغطية أمنية واسعة، مثل خاصية منع الهروب والتحكم في حركة المرور الإلكترونية عبر طبقات مختلفة. تعمل ميزة Ci / CD و microservice على دعم التنمية السحابية المحلية.





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وخلال فعاليات "مؤتمر مطوري هواوي" الذي انتهى منذ أيام، أعلنت هواوي إطلاق تحديث واجهة المستخدم EMUI10 وأصبح المستخدمون متحمسين لتجربة واجهة الاستخدام الجديدة من هواوي والتي تحمل الكثير من المزايا التي يتطلع إليها المستخدمون.

تطور هواوي واجهة استخدامها EMUI جيلا بعد جيل، حيث تزودها باستمرار بمزيد من المزايا المتقدمة التي تستهدف مواكبة متطلبات جميع مستويات المستخدمين، حتى أنها أصبت مشهورة بسلاسة التعامل معها ومزاياها ووظائفها القوية التي تعمل دون تعثّر أو أعطال.

يعتمد على هذه الواجهة اليوم أكثر من 500 مليون مستخدم يوميًّا في 216 دولة، وتوفر دعمًا لأكثر من 77 لغة، ووصلت بها هواوي إلى محطات متقدمة منذ أن أطلقت إصدارها الأول في العام 2012.

ومؤخرًا خصتها الشركة باستثمارات ضخمة بهدف تطويرها إلى مستويات جديدة، وإضافة ميزات متقدمة تقدم للمستخدم تجربة لا نظير لها، فكانت النتيجة إطلاق الإصدار الجديد كليًّا EMUI10، والذي يمثل آخر تحديث لبرامج هواتف هواوي الذكية التي ستطلقها على هواتفها الذكية قريبًا.

تصميم أحدث لتطبيق الكاميرا

من أهم ما يميز هواوي في هواتفها الذكية هي الكاميرات، لذا يضيف تحديث EMUI10 مزايا إضافية وتعديلات دقيقة متطورة إلى واجهة الكاميرا، أصبحت خلفية تطبيق الكاميرا أبسط وأوضح، أضافت هواوي 11 فلترًا جديدًا تتضمن خيارات الألوان الأحادية بالإضافة إلى أن مستوى تأثير بوكيه أصبح مدرجًا على شكل f-stop بدلا من مجرد رقم في تطبيق الكاميرا الجديد.

نمط الألوان الداكنة Dark Mode الجديد كلياً

نمط الألوان الداكنة أحد أكثر المزايا الجديدة جاذبية للمستخدمين في نظام Android Q، فهو يمنح الواجهة كاملة مستوى أعلى من الراحة البصرية.

وعملت هواوي على تطوير هذا النمط إلى مستويات أفضل في واجهتها EMUI10، لتقدم أكثر من مجرد تحويل كل شيء على الشاشة إلى اللون الأسود، فهو يقدم راحة بصرية أعلى بفضل طريقة فريدة لضبط التباين حتى في حالات الإضاءة المتغيرة، وهو حصيلة أبحاث أجرتها هواوي اختبرت فيها سهولة القراءة والراحة الشخصية للمستخدمين خلال استخدام هواتفهم ضمن أربعة مستويات إضاءة مختلفة، فوجدت ضرورة لإضافة أربع سمات ألوان في EMUI10 كي تناسب ظروف الإضاءة المختلفة.







تجربة استخدام أكثر أمنًا وحماية

من ناحية أخرى، تولي هواوي اهتمامًا كبيرًا بمستويات الأمان، فبالإضافة إلى تحسين تجربة المنتجات، تعمل الشركة على ابتكار نظام أمني مُوزع يواكب جميع السيناريوهات والتهديدات المحتملة، بالإضافة إلى تعزيز نظام الدفاع الأمني العميق عبر استخدام مكوّنات ماديّة وبرمجيات مطورة من هواوي، فضلا عن تسخير بنية نظام رقائق المعالجة ونواة الأنظمة كأساسٍ لضمان مستويات فائقة من الأمان والموثوقية.

ويمكن فقط للهواتف المُصادق عليها من قبل المستخدم أن يتم توصيلها إلى أجهزةٍ أخرى، كما يتم تشفير الاتصال بين الأجهزة باستخدام نظام تشفير تام بين طرفين، وذلك لضمان أقصى درجات الأمان عند نقل البيانات.