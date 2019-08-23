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1340 محضر سحب.. الإسكان تلاحق المُلاك وتسترد الشقق

تسيطر حالة من القلق الشديد على مشروع الإسكان الاجتماعي بكل المدن الجديدة، بسبب سحب وزارة الإسكان وموظفيها الشقق السكنية المخالف أصحابها بسبب تأجيرها أو بيعها لآخرين
تحرير:كريم ربيع ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مشروع الإسكان الاجتماعي
مشروع الإسكان الاجتماعي
إذا كنت تعتقد أنك أذكى من الجميع، وتستطيع بيع أو شراء شقة إسكان اجتماعي محظور بيعها قانونًا، والهروب من مأموري الضبط بالتحايل أو الرشاوى، فلن تستطيع فعل ذلك، بسبب قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر البيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات. وتم منح عدد من موظفي أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لسحب الوحدات السكنية المخالف أصحابها للقانون، فهل تنجح "الإسكان" في فرض سيطرتها على المشروع الضخم، أم سينتصر السماسرة والمستفيدون من المشروع؟ وما موقف مَن اشتروا الوحدات بالمخالفة للقانون؟
وزير العدل يمنح موظفي المدن الجديدة «الضبطية القضائية» وافق وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، وصندوق التمويل العقاري، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو
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عصام-الصغير-رئيس هيئة-البريد (2)

هيئة البريد تخفض سعر الفائدة 1% على حسابات التوفير

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها، والتي تتيح للعميل السحب والإيداع خلال العام، بواقع 1% اعتبارا من 23 أغسطس 2019، وذلك بناءً على قرار البنك المركزي تخفيض سعرى عائد الإيداع والإقراض لتصبح الفائدة 9.25% بدلا من 10.25%، موضحًا أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار، ما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.
البنك-المركزي

البنك المركزي يعلن تخفيض أسعار الفائدة 1.5%

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%،، ليصبح سعر الفائدة عند الإيداع 14.25% و15.25% عند الإقراض، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما دعم قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري، واستئناف البنك دورته التيسيرية، إذ انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018.
ملابس-شتوى (4)

«شعبة الملابس» تتوقع ارتفاع أسعار «الزي المدرسي» 15%

الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت أن الزي المدرسي ينطبق عليه نفس شروط وظروف الملابس التقليدية وما يقع عليه من مؤثرات فى السعر وحركة البيع هى نفسها المؤثرات التى تقع على كاهل قطاع الملابس الجاهزة بشكل عام من ارتفاع وانخفاض للأسعار تأثرا بحركة المبيعات وحجمها وغيرها، مما يضفى على السوق حالة من الترقب الحذر يتخللها محاولات جاهدة من التجار لجزب المواطنين بتصميمات جديدة وترويج دعائي كبير منذ بدء الموسم حتى الانتهاء منه فى الأسبوع الأول من بدء الدراسة رسميا.
بورصة (2)

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام جلسات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي، لدى إغلاق معاملات اليوم الخميس - آخر تعاملات الأسبوع - بدعم من عمليات بيع موسعة من قبل صناديق استثمار ومؤسسات مالية وبعض من الأفراد على أغلبية أسهم السوق؛ نتيجة ظهور بوادر لعمليات جني أرباح، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 759.2 مليار، وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 17 0 % بما يعادل 24 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 14333 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "اى جى اكس 70" بنسبة 04.0% بما يعادل 2. 0 نقطة خسارة لينهي التعاملات عند مستوى 553 نقطة.
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مشروع-جنة-دار-مصر (1)

5 سبتمبر.. تسليم 312 شقة بدار مصر في القاهرة الجديدة

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، 5 سبتمبر المقبل، موعدا رسميا لبدء تسليم 13 عمارة تضم 312 وحدة سكنية، بالمرحلة الأولى من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها، مشيرة إلى أن أرقام العمارات المقرر تسليم الوحدات بها، هي: "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 161 – 162 – 163 – 218"، وطالب المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المواطن الفائز بالوحدة بالتوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك.
أراضي-وزارة-الإسكان (2)

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز أراضى القرعة

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تقول فيه إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على منح مهلة شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للمواطنين السابق فوزهم بقطع أراضى (الإسكان الاجتماعي، الإسكان المتميز، الإسكان الأكثر تميزا)، ولم يستكملوا مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يستردوا مقدمات الحجز، للقرعات العلنية المعلن عنها بعد تاريخ 25 يوليو 2017، وقبل القرعة المعلن عنها بتاريخ 17 سبتمبر 2018، وذلك لاستكمال مقدمات الحجز.
الاسكان-الاجتماعى (1)

الإسكان: 1.2 مليار جنيه استثمارات بأسوان الجديدة منذ 2014

أعلنت وزارة الإسكان، حجم الاستثمارات التي تم ضخها في مدينة أسوان الجديدة منذ عام 2014 وحتى الآن، إذ بلغت 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ750 مليون جنيه تم ضخها بالمدينة قبل 2014. وأشارت الوزارة، في بيان، أنه تم الانتهاء من 3120 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وجارِ تنفيذ 3600 وحدة سكنية أخرى بالمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ 1160 وحدة سكنية (58)عمارة فى شهر ديسمبر المقبل، وكذا 840 وحدة (42 عمارة) فى شهر يونيو 2020، كما أنه تم تخصيص 3891 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.
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هل تنجح خطة «الإسكان» في مواجهة الفقر المائي؟

أعلنت وزارة الإسكان تفاصيل خطة ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. وتضم الخطة عددا من المحاور، ومنها: «توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من خلال تحلية المياه في المحافظات الساحلية، إنشاء محطات لاستخراج المياه الجوفية، إعادة استخدام المياه المعالجة في بعض الزراعات، تقليل الفاقد في مياه الشرب وترشيد استهلاك المياه، استخدام القطع الخاصة الموفرة، وضع خطة لتوعية المواطنين». فهل تنجح هذه الخطة في مواجهة الشح المائي الذي تعانيه مصر والبالغ 42 مليار متر مكعب من المياه؟ وهل يوجد قصور في هذه الخطة؟
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