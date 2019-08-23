1340 محضر سحب.. الإسكان تلاحق المُلاك وتسترد الشقق

تسيطر حالة من القلق الشديد على مشروع الإسكان الاجتماعي بكل المدن الجديدة، بسبب سحب وزارة الإسكان وموظفيها الشقق السكنية المخالف أصحابها بسبب تأجيرها أو بيعها لآخرين

تحرير:كريم ربيع ٢٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

إذا كنت تعتقد أنك أذكى من الجميع، وتستطيع بيع أو شراء شقة إسكان اجتماعي محظور بيعها قانونًا، والهروب من مأموري الضبط بالتحايل أو الرشاوى، فلن تستطيع فعل ذلك، بسبب قانون الإسكان الاجتماعي الذي يحظر البيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات. وتم منح عدد من موظفي أجهزة المدن الجديدة الضبطية القضائية لسحب الوحدات السكنية المخالف أصحابها للقانون، فهل تنجح "الإسكان" في فرض سيطرتها على المشروع الضخم، أم سينتصر السماسرة والمستفيدون من المشروع؟ وما موقف مَن اشتروا الوحدات بالمخالفة للقانون؟

وزير العدل يمنح موظفي المدن الجديدة «الضبطية القضائية» وافق وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، وصندوق التمويل العقاري، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو

وزير العدل يمنح موظفي المدن الجديدة «الضبطية القضائية»

وافق وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومديريات الإسكان، وصندوق التمويل العقاري، بإجمالي 186 مأمور ضبط قضائي بالقرار رقم 11449 لسنة 2018، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف في الوحدة السكنية.

وقد تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأموري الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأموري الضبط القضائي إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة.

الإسكان للمواطنين: «بلغوا عن المخالفين»

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تلقي 13 شكوى حتى الآن، عبر الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/reporting/، لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، في حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية، مع الخط الساخن رقم 1180.

وناشد وزير الإسكان جميع المواطنين، الإبلاغ عن أى مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإلكتروني، من أجل إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، لإيصال الدعم لمستحقيه

التمويل العقاري: 1340 محضرا و309 دعاوى قضائية

أكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سرية جميع البيانات المقدمة من المواطنين، مشددة على أهمية دور المواطنين فى تفعيل الرقابة.

وقالت مى عبد الحميد: «بلغ عدد المحاضر المحررة من مأموري الضبط القضائي بمديريات الإسكان حتى الآن، 930 محضرا، تصدرت فيها محافظة أسيوط بـ333 محضرا، ومحافظة المنوفية بـ166 محضرا، و30 محضرا بالشرقية، و4 محاضر بالإسماعيلية، و73 محضرا بمحافظة الدقهلية، و46 ببني سويف، و7 بكفر الشيخ، و10 محاضر بالمنيا، و45 محضرا بالوادي الجديد، و60 محضرا بالقاهرة، و61 محضرا ببورسعيد، و27 محضرا بأسوان، و42 محضرا بالقليوبية، و22 محضرا بالسويس، و4 محاضر بمطروح».

وتابعت: «بينما بلغ عدد المحاضر المحررة من مأموري الضبط القضائي بأجهزة المدن الجديدة نحو 410 محاضر، 54 محضرا بمدينة حدائق أكتوبر، و25 محضرا بمدينة برج العرب الجديدة، و84 محضرا بمدينة بدر، و22 محضرا بمدينة السادات، و9 محاضر بمدينة بني سويف الجديدة، و81 محضرا بالعاشر من رمضان، و123 محضرا بأسيوط الجديدة، و9 محاضر بمدينة الشروق، ومحضرين بمدينة العبور، ومحضر واحد بمدينة المنيا الجديدة».

وبهذا يصبح إجمالي عدد المحاضر المحررة حتى الآن 1340 محضرا، مضيفة أنه تم تحريك 309 دعاوى قضائية ضد المخالفين حتى الآن.

القلق يسيطر على المُلاك

قال سامح الجوهري، أحد مُلاك مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر، إن هناك عددا من المستفيدين من شقق المشروع باعوا وحداتهم، ويقوم آخرون بتأجير وحداتهم، رغم علمهم بمخالفة ذلك للقانون، كما أنهم لا تفرق معهم نوعية المستأجرين، وكثير منهم يتسببون في مشكلات كثيرة للسكان.

وأضاف أنه سيقوم بالإبلاغ عن أي صاحب وحدة سيخالف القانون إما ببيع وحدته، وإما تأجيرها.

في المقابل، يعترض هشام السيد، مالك وحدة بالمشروع بمدينة 15 مايو، على سحب الوحدات المؤجرة، رغم التزام المالك بدفع الأقساط في مواعيدها، ما دام المؤجر لا يفتعل أي مشكلات، كما أن كثيرين لا يستطيعون شراء الوحدات، فلا يجدون أمامهم سوى الإيجار.