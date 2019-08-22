تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

تحرير:التحرير ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.

وخرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة خلال موسم عيد الأضحى الماضي، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم، والتأكيد على عرضه، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد

وخرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة خلال موسم عيد الأضحى الماضي، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم، والتأكيد على عرضه، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد الذى سيجمع بينه وبين الفنان أحمد السقا، خلال الفيلم، والذى يظهر كضيف شرف، لكن الشركة قررت تأجيل طرحه ولم تحدد بعد موعد نزوله.



وربما يعود الأمر إلى المنافسة الشرسة التي شهدها الموسم، الذي يتصدره إلى الآن فيلم "الفيل الأزرق 2" ويقترب بقوة من تحقيق رقم قياسي في تاريخ السينما المصرية، ويأتي من بعده الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق".