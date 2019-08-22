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تامر حسني يحيي حفلا بالساحل في هذا الموعد

تحرير:التحرير ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
تامر حسني
تامر حسني
يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل غنائي، تزامنًا مع موسم حفلات الصيف، يوم الجمعة، الموافق 30 أغسطس الحالي، وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يغني تامر عددًا من أشهر أغنياته، ولم تحدد بعد أسعار التذاكر. وعلى الجانب الاَخر، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، حيث يشاركه في البطولة كلٌّ من زينة، وخالد الصاوى، وعائشة بن أحمد، والعمل تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج سعيد الماروق.
وخرج الفنان تامر حسنى، بفيلمه «الفلوس» من المنافسة خلال موسم عيد الأضحى الماضي، رغم حرصه على نشر الإعلان الرسمي للفيلم، والتأكيد على عرضه، بعد أن استقر أخيرًا صناع الفيلم على اسم «الفلوس» بدلا من «كل سنة وأنت طيب»، ليس هذا فقط بل قام أيضا بنشر كواليس تصوير المشهد
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أوباما

«أمريكان فاكتوري».. باراك أوباما وزوجته بفيلم وثائقي

ظهر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل من خلال فيلم وثائقي تم تصويره في هوليوود بالمنطقة الصناعية بأوهايو. يتناول فيلم "المصنع الأمريكي" (أمريكان فاكتوري) قصة استحواذ شركة صينية على مصنع مهجور لشركة جنرال موتورز، وهو باكورة الإنتاج المشترك بين نتفليكس وشركة هاير جر. يرصد الفيلم الوثائقي حياة آلاف العمال الذين تقرر تسريحهم من قطاع صناعة السيارات في مورين بولاية أوهايو خلال الركود الاقتصادي في 2008 والذين أعادت شركة فوياو جلاس أمريكا الصينية لتصنيع زجاج السيارات توظيف بعضهم في ذات المصنع بعد ست سنوات.
كارول-سماحة (2)

كارول سماحة تروج لأغنية من فيلمها الجديد «بالصدفة»

روجت المطربة كارول سماحة لأحدث أغانيها التى تحمل اسم "بتآمن بالصدفة"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام:"حصريا أغنية الفيلم الجديدة بتآمن بالصدفة، قريبا". وكانت قد نشرت كارول سماحة عبر حسابها بالموقع ذاته الفيديو التشويقي للفيلم اللبناني "بالصدفة"، المنتظر عرضه بدءا من 26 سبتمبر المقبل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.
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منهم علي الحجار.. تعرف على حفلات «محكى القلعة»

يحيي المطرب علي الحجار، حفلًا بصحبة فرقته الموسيقية، فى العاشرة مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويشدو الحجار بباقة من أجمل أغانيه، منها: "عارفة، ريشة، بنت وولد، أعذريني، ضحكة المساجين، داري العيون، كناريا، من غير ما تتكلمي، عم بطاطا، صلينا الفجر فين"، ويسبقه عرض موسيقي لصوليست فرقة أوبرا القاهرة بمصاحبة البيانو ويقام فى الثامنة مساء، ويليله حفل لفرقة ويف جاز باند.
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خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

إيرادات أفلام العيد.. «الفيل الأزرق» في المقدمة

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات وصلت إلى 83 مليونا و706 آلاف جنيه منذ طرحه بدور العرض يوم 25 يوليو الماضي، ليتصدر بذلك إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى بعد مُضي 10 أيام. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وهند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد. بينما حقق فيلم "ولاد رزق 2" إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، ليكون في المرتبة الثانية. الفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 60 مليون جنيه في 11 يومًا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الأحد، 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوم عرض، 60 مليونا و850 ألف جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه فى نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
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