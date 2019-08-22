رياضة

مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تحرير:محمد جمال ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
نيمار
نيمار
تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
الصحافة الإسبانية، أشارت إلى أن إدارة المرينجى، استعدت لتقديم عرض لضم نيمار بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 لاعبين من النادي وهم خيمس رودريجيز، والحارس كيلور نافاس ولوكا يوفيتش الوافد الجديد من إينتراخت فرانكفورت. على الجانب الآخر أشارت الصحف الفرنسية إلى أن إدارة الـ"بى أس جى" تحاول أن تضغط على
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تحديد موعد إقامة لقاءات الزمالك على استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بعدما حظيت بشرف تنظيم بطولة كان 2019 والتي أقيمت ما بين بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب منتخب السنغال، بعدما حقق الفوز عليه في المواجهة النهائية بهدف نظيف، جاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.
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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب بدور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020 أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان والتي يحتضنها استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وستنقل المباراة على قناة الأهلي حصريا عبر شاشتها. وكانت قناة أون سبورت قد نقلت مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع برة على الهواء مباشرة.
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أعلن نادي أندرلخت البلجيكي إعفاء فينسينت كومباني، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد البداية السيئة في بطولة الدوري البلجيكي، أثناء قيادته للفريق كلاعب ومدرب، حيث فشل في تحقيق أي انتصار، خلال الجولات الأربع الأولى، إذ خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، يحصد بهما نقطتين، ليكتب البداية الأسوأ في تاريخ النادي البنفسجي محليًّا، ليتم تعيين مساعده المدرب الويلزي سيمون ديفيس مديرًا فنيًّا للفريق على أن يظل كومباني لاعبًا وقائدًا لأندرلخت خلال المباريات.
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تطورات جديدة في قرار نيمار للرحيل عن سان جيرمان

كشف بابلو سارابيا، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، عن الوجهة المقبلة لزميله في الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وقال ناشئ ريال مدريد السابق، خلال تصريحاته لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أرى نيمار هادئًا في الوقت الحالي في باريس، ووجهته المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة؟ أعلم أنه كان هناك في برشلونة، وسوف يُفضل العودة". ويسعى برشلونة بكل قوته خلال الميركاتو الحالي، لإقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن خدمات نيمار، وتتجه المفاوضات حاليًا لاستعارته مع خيار الشراء بشكل إلزامي بنهاية مدة الإعارة.
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
نيمار

رئيس برشلونة يغيب عن اجتماع "تحديد مصير نيمار"

كشف برنامج "El Chiringuito de Jugones" الإسبانى عبر حسابه الرسمى على "تويتر" أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادى برشلونة الإسبانى لن يحضر المؤتمر الذى يجمع رؤساء رابطة الأندية الأوروبية الودى الذي سيقام يوم الجمعة فى مدينة ليفربول. وكان من المقرر أن يلتقى رئيس الفريق الكتالونى بناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان لحسم صفقة انتقال البرازيلى نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الباريسي والذى كان محور اهتمام الصحف العالمية وذلك بعد أنباء عن رجوعه إلى صفوف البلوجرانا خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية.
نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
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