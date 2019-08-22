مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تحرير:محمد جمال ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.

الصحافة الإسبانية، أشارت إلى أن إدارة المرينجى، استعدت لتقديم عرض لضم نيمار بقيمة 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 لاعبين من النادي وهم خيمس رودريجيز، والحارس كيلور نافاس ولوكا يوفيتش الوافد الجديد من إينتراخت فرانكفورت. على الجانب الآخر أشارت الصحف الفرنسية إلى أن إدارة الـ"بى أس جى" تحاول أن تضغط على