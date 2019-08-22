رياضة

سوء النتائج.. أندرلخت يعفي كومباني من قيادة الفريق

تحرير:علي الزيني ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
كومباني
كومباني
أعلن نادي أندرلخت البلجيكي إعفاء فينسينت كومباني، من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد البداية السيئة في بطولة الدوري البلجيكي، أثناء قيادته للفريق كلاعب ومدرب، حيث فشل في تحقيق أي انتصار، خلال الجولات الأربع الأولى، إذ خسر مباراتين وتعادل في مثلهما، يحصد بهما نقطتين، ليكتب البداية الأسوأ في تاريخ النادي البنفسجي محليًّا، ليتم تعيين مساعده المدرب الويلزي سيمون ديفيس مديرًا فنيًّا للفريق على أن يظل كومباني لاعبًا وقائدًا لأندرلخت خلال المباريات.
وتحدث ديفيس عن بداية كومباني أثناء تقديمه قبل مباراة جينك المقرر إقامتها غدًا في خامس جولات الدوري البلجيكي قائلا: "كومباني يحب النادي كثيرًا ويريد تقديم كل شيء للنادي، الأهم أنه سيكمل مشواره كلاعب وقائد للتركيز في المباريات". واختتم: "أمتلك لاعبا وقائدا في الميدان، سوف يركز في الملعب وأركز أنا على
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