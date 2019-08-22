جريمة

سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ومحمد حفيظ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
المتهم
المتهم
كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".
وتبين أن الدافع الرئيسي للمتهم هو الحصول على أموال ومتعلقات السيدات المُسنات، حيث يقوم باستهدافهن في مناطق مهجورة أو زراعات ثم يقدم على خنقهن للحصول على ما معهم من متعلقات مالية أو مصوغات ذهبية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن
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تجديد حبس أمين «الأعلى للإعلام» السابق «في الرشوة»

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس أحمد سليم ، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
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المشدد 15 سنة لـ 21 متهما في أحداث «وسط البلد»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الخميس، 21 متهمًا، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانتهم بالبلطجة واستعراض القوة بمنطقة وسط البلد، وكشفت التحقيقات أن المتهمين الـ21 في 23 أبريل 2019 قاموا بأنفسهم وبواسطة غيرهم مجهولين باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد عدد كبير من الأبرياء مما تصادف وجودهم بمكان الواقعة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم لفرض السطوة،مما كان من شأنه إلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم للخطر مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء.
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حبس المعتدين على شاب من «ذوي الاحتياجات» بالشرقية

أمر المستشار محمد سليمان رئيس نيابة مشتول السوق العامة، اليوم الخميس، بحبس خمسة شباب، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل ميكانيكي يُدعى "حسام.م"؛ وذلك على خلفية اتهامهم بالاعتداء على شاب متحدي الإعاقة داخل صالون حلاقة بقرية كفر "إبراش" بمحافظة الشرقية، جاء ذلك بعد وساطة سعى لها أهل المتهمين وكبار القرية وأحد أعضاء مجلس النواب السابقين، وأخلت النيابة سبيل الميكانيكي بعد ثبوت عدم تورطه في ارتكاب الواقعة بعد حالة من الغضب انتابت الرأي العام لدى تداول مقطع فيديو يرصد تلك التجاوزات.
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إخلاء سبيل جزار سحل «كلب» وقطع جسده بسكين في الشرقية

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الخميس، قرارا بإخلاء سبيل جزار بكفالة مالية قدرها ألفي جنيه على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بسحل كلب وتعذيبه وتقطيعه بواسطة سلاح أبيض «سكين» في الطريق العام أمام المارة بمنطقة "العصلوجي" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقاويق، قبل أن يقوم بجره بواسطة دراجة بخارية "موتوسيكل"، وأرجع المتهم خلال التحقيقات سبب ارتكابه الواقعة إلى أن الكلب سبق وعقر نجله مرتين، ما تسبب في حالة من الخوف والهلع الدائم لطفله الصغير.
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«أم و4 شياطين».. جريمة قتل مزارع في حي الجناين

منزل متواضع في قرية «شندورة» بحى الجناين في محافظة السويس، شاهد على تواضع حال قاطنيه، جدران هشة وأثاث بالٍ، وعلى أريكة قديمة جلس «صبري» في إحدى الليالي واضعا يده فوق رأسه يشكو حاله للزمن بوجه شاحب وتجاعيد حصيلة دموع سطرتها الأيام تحكي عن مرارة يضيق بها صدره بعدما انحرف أولاده الثلاثة، وسلكوا طريق الشيطان، لم يخطر في ذهن الرجل الذي وقف على مشارف الستين أن حياته ستنتهي على يد فلذة كبده بعدما انضم أبناؤه إلى صف والدتهم وراحوا يعدون الخطة للتخلص من والدهم بعدما صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة.
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حبس محاسب تخفى في نقاب لسرقة شركة بشبرا الخيمة

قرر زياد الباسل وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة أحمد البلتاجي مدير نياية قسم ثان شبرا الخيمة حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مبلغ من شركة بشبرا وهو يرتدي النقاب، كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التزوير. تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتمكن الأهالي من ضبط أحد الأشخاص مرتديا ملابس نسائية "نقاب" في أثناء القيام بسرقة إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم خاصة بـ"صاحب شركة لتجارة المواد البترولية".
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جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
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سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
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