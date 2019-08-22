سفاح العواجيز.. القبض على المتهم بقتل 4 سيدات في بني سويف

تحرير:محمد أبو زيد ومحمد حفيظ ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

المتهم

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تفاصيل القبض على مسجل خطر متهم بقتل 4 سيدات مسنات في بني سويف، بعد رصد 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها. وأسفرت جهود أجهزة الوزارة عن تحديد مرتكب تلك الوقائع وهو«م. أ. ع» 53 عاما، مسجل شقى خطر، مزارع، مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز، مسجل جنائى سرقات مواشى، وسبق اتهامه فى 36 قضية: "سرقة بالإكراه، وشروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".

وتبين أن الدافع الرئيسي للمتهم هو الحصول على أموال ومتعلقات السيدات المُسنات، حيث يقوم باستهدافهن في مناطق مهجورة أو زراعات ثم يقدم على خنقهن للحصول على ما معهم من متعلقات مالية أو مصوغات ذهبية. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن