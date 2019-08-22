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يُفعل في 2020.. السيسي يصدر قانون التأمينات والمعاشات

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، والذي حدد يوم 1 يناير 2020، موعدا رسميا لبدء العمل بالقانون، في ما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة
ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة
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البنك-المركزي

البنك المركزي يعلن تخفيض أسعار الفائدة 1.5%

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%،، ليصبح سعر الفائدة عند الإيداع 14.25% و15.25% عند الإقراض، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما دعم قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري، واستئناف البنك دورته التيسيرية، إذ انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018.
السيسي (2)

قرار جمهوري.. تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدي إبراهيم السيد ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محي الدين ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد ممثلا لوزارة الإنتاج الحربي.
المسجد-الأقصى (1)

الأزهر في ذكرى حريق الأقصى: موقفنا ثابت تجاه القدس

تتجدد في هذه الأيام الذكرى الأليمة لمحاولة حرق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني، ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.. وتحل الذكرى الـ50 لحريق الأقصى، حيث شب في الجناح الشرقي للجامع القبْلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى حريقا ضخما في 21 أغسطس 1969، التهمت نيرانه كامل محتويات الجناح بما في ذلك منبره التاريخي المعروف بمنبر صلاح الدين.
البرنامج-القيادي-للدعاة-في-زيارة-لهيئة-قناة-السويس (2)

البرنامج القيادي للدعاة في زيارة لهيئة قناة السويس

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، اليوم الخميس، وكان في الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس واللواء خالد العزازي مستشار السيد الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات البرنامج. بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.
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دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أول تحرك برلماني حول تحصيل رسوم ضمن «قوائم الانتظار»

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى المواطنين الخاصة بالقرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة، في طلب احاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.
مشاركة السيد الرئيس في جلسة مواجهة ارتفاع الأسعار في مؤتمر الشباب بالاسماعيلية-4

برلمانيون: «مؤتمرات الشباب» نافذة للحوار معهم

انطلقت اليوم، الثلاثاء، أعمال المؤتمر الوطنى السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونخبة من الشخصيات البارزة في الدولة، ويشارك فى المؤتمر 1500 شاب يمثلون جميع الفئات على مستوى الجمهورية، كما يشارك شباب الجامعات والأحزاب والبرنامج الرئاسي المبدعين والمبتكرين، كما يشهد المؤتمر حفل تخرج الدفعة الأولى من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي APLP. ويرى عدد من النواب أن مؤتمرات الشباب تعكس مدى اهتمام الدولة بهذ الفئة العمرية.
اجتماع-الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-مع-الحكومة

السيسي يوجه بإعداد اللاعبين للمنافسة في «طوكيو 2020»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطورات مشروع الموهبة والبطل الأولمبي، والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية. ووجه السيسي، باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم؛ من أجل المنافسة الجادة في أولمبياد طوكيو 2020.
مميش -مصر-تسير بخطىء-متسارعة-الاستفادة-من-موقع-قناة-السويس

مميش: مصر تسير بخطى متسارعة للاستفادة من قناة السويس

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تحظى بمكانة استراتيجية لا مثيل لها على المستوى الإقليمي والعالمي جعلها محور الأحداث فيما مضى وبوابة التنمية للمستقبل، لاسيما ونحن نمتلك كافة المقومات اللازمة للنجاح فنحظى بإرادة سياسية واعية تدرك قيمة القناة ومكانتها، ولا ريب أن مشروع القناة الجديدة خير مثال على ذلك فدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتفاف جميع فئات الشعب المصري على قلب رجل واحد لمساندته وتمويله كان مفتاح نجاح المشروع القومي العملاق الذي فتح لنا آفاقا أرحب في خدمة حركة التجارة العالمية، وحمل لنا الخير في خطط طموحة.
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