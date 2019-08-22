يُفعل في 2020.. السيسي يصدر قانون التأمينات والمعاشات

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 148 لسنة 2019، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون في عددها رقم 33 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019، والذي حدد يوم 1 يناير 2020، موعدا رسميا لبدء العمل بالقانون، في ما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار.. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيا، في يوليو الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة

ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة