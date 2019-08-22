الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

الأهلي وأطلع برة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب بدور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020 أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان والتي يحتضنها استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وستنقل المباراة على قناة الأهلي حصريا عبر شاشتها. وكانت قناة أون سبورت قد نقلت مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع برة على الهواء مباشرة.

وحقق فريق النادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره اطلع برة، بطل جنوب السودان برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ذهاب الدور التمهيدي (الـ64) من دوري أبطال إفريقيا، سجل علي معلول في الدقيقة 17 ووليد أزارو في الدقيقتين 32 و48 على الترتيب. وكان فريق