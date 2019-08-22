تحديد موعد إقامة لقاءات الزمالك على استاد القاهرة

تحرير:علي الزيني ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

استاد القاهرة

وافقت الجهات الأمنية على استضافة استاد القاهرة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بعدما حظيت بشرف تنظيم بطولة كان 2019 والتي أقيمت ما بين بين 21 يونيو الماضي و19 يوليو الماضي، وتوج بها المنتخب الجزائري على حساب منتخب السنغال، بعدما حقق الفوز عليه في المواجهة النهائية بهدف نظيف، جاء عن طريق بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

ونشر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أكد خلاله أن ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، كلف محمد كساب مدير العلاقات الحكومية بالاتحاد، لحضور الاجتماع الأمني الذي تمت خلاله الموافقة على إقامة مباريات الزمالك عقب انتهاء بطولة الأمم الإفريقية