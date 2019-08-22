قرار جمهوري.. تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٩ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، والمستشار يسري هاشم سليمان الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدي إبراهيم السيد ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محي الدين ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد ممثلا لوزارة الإنتاج الحربي.

ويضم المجلس، أيضا، السفير حاتم السيد كمال الدين ممثلا لرئاسة الجمهورية، وأيمن محمد محمد إمام ممثلا للمخابرات العامة، وأحمد محمد ماهر عبد العزيز ممثلا لهيئة الرقابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين ممثلا للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أيمن محمود محمد أحمد (من ذوي الخبرة)، والدكتور محمد خليل