يوفنتوس يكشف عن تطور الحالة الصحية لساري

تحرير:محمد جمال ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م

ماوريسيو سارى

أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عن تطورات جديدة فى الحالة الصحية لموريسيو سارى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، وكان أصدر البيانكونيرى بيانا فى وقت سابق أوضح فيه إصابة المدير الفنى الإيطالى، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. وقال الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس اليوم الخميس عن تطورات الحالة الصحية لسارى إنه خضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم وتأكد تحسن حالته.

وأضاف البيان أن المدير الفنى سيكون بحاجة لمزيد من الراحة من أجل التعافي، كما أشار النادى إلى أن سارى كان في مكتبه اليوم من أجل متابعة العمل مع فريقه الخاص. وأكمل النادي فى بيان أن المدير الفني لن يكون موجودا خلال مباراتي بارما ونابولي في أول جولتين من الدوري الإيطالي. يعتبر مدرب نابولي وتشيلسي



وأضاف البيان أن المدير الفنى سيكون بحاجة لمزيد من الراحة من أجل التعافي، كما أشار النادى إلى أن سارى كان في مكتبه اليوم من أجل متابعة العمل مع فريقه الخاص.



وأكمل النادي فى بيان أن المدير الفني لن يكون موجودا خلال مباراتي بارما ونابولي في أول جولتين من الدوري الإيطالي.



يعتبر مدرب نابولي وتشيلسي السابق مدخنًا شرها، وقد اعترف مؤخرًا بتدخينه لأكثر من 60 سيجارة يوميًّا، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم آثار أعراض الالتهاب الرئوى.



ويستهل البيانكونيرى مشواره فى الدورى الإيطالى بمواجهة أمام فريق بارما التى من المقرر أن تقام على ملعب إنيو تارديني فى تمام الساعة السادسة يوم السبت المقبل.