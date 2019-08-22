رياضة

يوفنتوس يكشف عن تطور الحالة الصحية لساري

تحرير:محمد جمال ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٣ م
ماوريسيو سارى
ماوريسيو سارى
أعلن نادى يوفنتوس الإيطالى عن تطورات جديدة فى الحالة الصحية لموريسيو سارى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، وكان أصدر البيانكونيرى بيانا فى وقت سابق أوضح فيه إصابة المدير الفنى الإيطالى، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. وقال الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس اليوم الخميس عن تطورات الحالة الصحية لسارى إنه خضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم وتأكد تحسن حالته.
وأضاف البيان أن المدير الفنى سيكون بحاجة لمزيد من الراحة من أجل التعافي، كما أشار النادى إلى أن سارى كان في مكتبه اليوم من أجل متابعة العمل مع فريقه الخاص. وأكمل النادي فى بيان أن المدير الفني لن يكون موجودا خلال مباراتي بارما ونابولي في أول جولتين من الدوري الإيطالي.  يعتبر مدرب نابولي وتشيلسي
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
التصويت-على جائزرة أحسن لاعب 1

لاعبو مصر يشاركون فى اختيار أفضل لاعب فى العالم

شارك أكثر من 500 لاعب من الأندية المصرية اليوم الخميس، في التصويت السنوى لاختيار أفضل لاعب وأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم فى الاستفتاء الذى يجريه الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيبرو)، وذلك عن طريق جمعية اللاعبين المحترفين بمصر التي يترأسها مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق. وتلقت الجمعية المصرية الاستمارات الخاصة بالتصويت التي يرسلها الاتحاد الدولي للاعبين الفيبرو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليقوم اللاعبون المصريون بالتصويت عليها.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
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سارى‎

يوفنتوس يعلن إصابة ماوريسيو ساري بمرض رئوي

أصدر نادى يوفنتوس الإيطالى بيانا أوضح فيه إصابة الإيطالى ماوريسيو ساري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم للسيدة العجوز، بالتهاب في الرئة. وأضاف البيان أن سارى أُصيب بالمرض الأسبوع الماضي وتطلب علاجًا طبيًّا في عدة مناسبات، بما في ذلك قبل المباراة الودية مع فريق فيلار بيروسا. واكمل البيان:" "أن ماوريسيو ساري لم يقم برحلة إلى تريستينا لمباراة ودية مساء السبت الماضى، بعد أن حصل على راحة نهاية الأسبوع، حيث يقوم بتنسيق عمل الفريق مع باقى أعضاء الجهاز الفنى".
سامسون-سياسيا‎ (3)

ايقاف المدير الفنى لمنتخب نيجيريا مدى الحياة

قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إيقاف سامسون سياسيا المدير الفنى السابق للمنتخب النجيري مدى الحياة وتغريمه مالياً، وذلك بسبب ثبوت تلقيه رشاوى، وقال "فيفا" اليوم الجمعة فى بيان له: "تم فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على سامسون سياسيا مدرب منتخب نيجيريا السابق بسبب التلاعب في نتائج مباريات، كما تم تغريم سياسيا مبلغ قدره 50 ألف فرنك سويسري (51051 دولارا)" . و جاء فى البيان أن التحقيقات الرسمية بدأت ضد المدرب منذ 11 فبراير 2019 وتم التأكد من قبوله 11 رشوة حتى الآن.
يورجن كلوب‎

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
كريستيانو-رونالدو (7)

ساري عن منح رونالدو الحرية: هو أفضل لاعب في الفريق

حرية مطلقة في أرض الملعب وعدم الالتزام بأي أدوار دفاعية، كيف يخطط مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري لإخراج أفضل ما لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع اليوفي؟ هكذا تساءل موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، بعدما صرح المدرب الإيطالي بأن رونالدو هو اللاعب الوحيد المسموح له بالتحرك بحرية في أرض الملعب، وقال ساري: "كريستيانو هو اللاعب الأفضل في فريقنا بكل تأكيد، وبالتالي علينا تنظيم باقي الـ10 لاعبين في الأدوار الدفاعية، مع منح رونالدو الحرية التامة في الملعب، فهو اللاعب الأفضل ومن الهام منحه تلك الحرية".
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