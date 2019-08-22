مصر تواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية
تحرير:علي الزيني
٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
ياسين الشماع
حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية، وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.
وفي فئة السيدات، حصدت هانيا مورو الميدالية الذهبية بسباق 200 متر حرة، بزمن قدره دقيقتين و4 ثوانٍ و31 جزءا من الثانية، لتحصد ميداليتها الذهبية الثانية بعد أن توجت أمس بسباق 1500 متر حرة.
وفي سباق 100 متر صدر، حصدت سارة سليمان الميدالية البرونزية، بزمن قدره دقيقة واحدة و13 ثانية و36 جزءا من الثانية.
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وفي فئة السيدات، حصدت هانيا مورو الميدالية الذهبية بسباق 200 متر حرة، بزمن قدره دقيقتين و4 ثوانٍ و31 جزءا من الثانية، لتحصد ميداليتها الذهبية الثانية بعد أن توجت أمس بسباق 1500 متر حرة.
وفي سباق 100 متر صدر، حصدت سارة سليمان الميدالية البرونزية، بزمن قدره دقيقة واحدة و13 ثانية و36 جزءا من الثانية.
وفي التجديف، فازت دارين حجازي بالميدالية الفضية، في سباق 500 متر فردي، وحصدت مريم عبداللطيف الميدالية البرونزية بحلولها ثالثة، وهو نفس المركز الذي احتلته في منافسات سباق 1000 متر يوم أمس.
وعن فئة الرجال في التجديف، حصد عبدالخالق البنا الميدالية الفضية في سباق 500 متر فردي، بعد أن حصد بدوره فضية سباق 1000 متر، وفاز محمد قوطة الميدالية البرونزية عن سباق 500 متر.