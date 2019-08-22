رياضة

مصر تواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية

تحرير:علي الزيني ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٨ م
ياسين الشماع
ياسين الشماع
حصد مروان القماش، لاعب المنتخب الوطني للسباحة، ذهبية 200 متر حرة عن منافسات الرجال، خلال دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، بعد أن حقق زمنا قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و10 أجزاء من الثانية، كما حصد مواطنه ياسين الشماع الميدالية البرونزية في نفس السباق، باحتلاله المركز الثالث بزمن قدره دقيقة واحدة و49 ثانية و40 جزءا من الثانية، وفي سباق 100 متر صدر، فاز محمد عيساوي بالميدالية الفضية، بزمن قدره دقيقة واحدة و3 ثوانٍ و24 جزءا من الثانية.
وفي فئة السيدات، حصدت هانيا مورو الميدالية الذهبية بسباق 200 متر حرة، بزمن قدره دقيقتين و4 ثوانٍ و31 جزءا من الثانية، لتحصد ميداليتها الذهبية الثانية بعد أن توجت أمس بسباق 1500 متر حرة. وفي سباق 100 متر صدر، حصدت سارة سليمان الميدالية البرونزية، بزمن قدره دقيقة واحدة و13 ثانية و36 جزءا من الثانية. وفي
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
التصويت-على جائزرة أحسن لاعب 1

لاعبو مصر يشاركون فى اختيار أفضل لاعب فى العالم

شارك أكثر من 500 لاعب من الأندية المصرية اليوم الخميس، في التصويت السنوى لاختيار أفضل لاعب وأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم فى الاستفتاء الذى يجريه الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيبرو)، وذلك عن طريق جمعية اللاعبين المحترفين بمصر التي يترأسها مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق. وتلقت الجمعية المصرية الاستمارات الخاصة بالتصويت التي يرسلها الاتحاد الدولي للاعبين الفيبرو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليقوم اللاعبون المصريون بالتصويت عليها.
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بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
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فريدة عثمان تحصد ميدالية فضية بدورة الألعاب الإفريقية

حققت فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، الميدالية الأولى لها في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، بعدما حصلت على المركز الثاني في سباق 100 متر حرة، وفازت فريدة بالميدالية الفضية بعدما أنهت السباق في زمن 55 ثانية و62 جزءا من الثانية، خلف السباحة الجنوب إفريقية إيرين التي فازت بالميدالية الذهبية، ليرتفع رصيد البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية إلى 16 ميدالية بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات. وتشارك فريدة عثمان في سباقات 50 مترا حرة وفراشة خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية.
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«يد الفراعنة» تكتسح غينيا في دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر لكرة اليد، فوزًا كبيرًا على نظيره غينيا بنتيجة (42 - 22)، في إطار أولى مواجهات دورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليًا، وتستمر حتى يوم 31 أغسطس الجاري، حيث انتهى الشوط الأول بفوز الفراعنة بنتيجة 21 مقابل 8، ليحصد الفريق الوطني نقاط اللقاء، في إطار سعيه للاحتفاظ باللقب الذي حققه في دورة الألعاب السابقة بالكونغو برازافيل، وتقام مباريات كرة اليد بمجمع محمد السادس بمدينة الدار البيضاء العاصمة المغربية، حيث يخوض الفريق المصري ثاني مبارياته يوم الجمعة أمام نظيره الزامبي.
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رئيس اتحاد اليد: 1500 جنيه مكافأة لكل لاعب بالمنتخب

كشف هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن المكافأة التي سيحصل عليها لاعبو المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بعد التتويج ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بفوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توج فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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وزير الرياضة يهنئ الرئيس على تتويج مصر بمونديال اليد

وجه أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بحصول المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين على بطولة العالم لكرة اليد للناشئين، التى أقيمت بمقدونيا بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28، ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا عام 1993 في القاهرة، وذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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