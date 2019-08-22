تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي استعدادًا لـ اطلع برة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م

الأهلي

عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث حرص «يوسف» على الحديث عن بعض الأمور الفنية مع اللاعب، وذلك في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الغد أمام «اطلع برّة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. ويعلن يوسف، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب للمبيت بها استعدادًا لمواجهة الغد عقب انتهاء المران المسائي.

وخاض سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، ثلاثي الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث قاد طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق. واكتفى محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على