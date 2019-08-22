رياضة

تدريبات منفردة لثلاثي الأهلي استعدادًا لـ اطلع برة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:١٨ م
الأهلي
الأهلي
عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق، قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث حرص «يوسف» على الحديث عن بعض الأمور الفنية مع اللاعب، وذلك في المران الأخير للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الغد أمام «اطلع برّة» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا. ويعلن يوسف، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى برج العرب للمبيت بها استعدادًا لمواجهة الغد عقب انتهاء المران المسائي.
وخاض سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، ثلاثي الفريق، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، حيث قاد طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني، تدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق. واكتفى محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على
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مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (26)

مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة «اطلع برّة»

أعلن محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق لمواجهة فريق «اطلع برّة» بطل جنوب السودان المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ، الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إياب الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت القائمة الظهور الأول للوافدين الجديدين محمود متولي، وأليو ديانج، وغياب وليد أزارو، ومروان محسن، ورمضان صبحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصالح جمعة، وشريف إكرامي.
التصويت-على جائزرة أحسن لاعب 1

لاعبو مصر يشاركون فى اختيار أفضل لاعب فى العالم

شارك أكثر من 500 لاعب من الأندية المصرية اليوم الخميس، في التصويت السنوى لاختيار أفضل لاعب وأفضل 11 لاعبا على مستوى العالم فى الاستفتاء الذى يجريه الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين (الفيبرو)، وذلك عن طريق جمعية اللاعبين المحترفين بمصر التي يترأسها مجدي عبدالغني عضو اتحاد الكرة السابق. وتلقت الجمعية المصرية الاستمارات الخاصة بالتصويت التي يرسلها الاتحاد الدولي للاعبين الفيبرو بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليقوم اللاعبون المصريون بالتصويت عليها.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بتروسبورت يستضيف مباراة بيراميدز وحرس الحدود بالكأس

قررت لجنة المسابقات إقامة مباراة بيراميدز أمام فريق حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 اغسطس الجارى بملعب بتروسبورت بدلا من ملعب الجيش ببرج العرب، وفى حالة انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يلعب الفريقان وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين واذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز، ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة.
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وليد ازارو مباراة الأهلى واطلع برة تصوير سامح أبو حسن (24)

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي واطلع برة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الإياب بدور الـ64 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا 2019- 2020 أمام فريق اطلع برة بطل جنوب السودان والتي يحتضنها استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي وستنقل المباراة على قناة الأهلي حصريا عبر شاشتها. وكانت قناة أون سبورت قد نقلت مباراة الذهاب بين الأهلي واطلع برة على الهواء مباشرة.
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رسالة مؤثرة من لاسارتي للاعبي الأهلي في حفل وداعه

أقام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حفل وداع للأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للفريق، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي الذي أقيم على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، وذلك عقب إقالته بعد الهزيمة من بيراميدز بهدف دون رد وتوديع كأس مصر من دور الـ16. وأحضر مسؤولو فريق الكرة بالنادي تورتة وودعوا لاسارتي، وقال الأوروجوياني للاعبين: "أشكركم جميعا على الفترة السابقة والجهد الكبير المبذول، الأهلي فريق عظيم واشتركنا واجتهدنا طوال الفترة السابقة وأنصحكم بالتكاتف وأن تظلوا مترابطين دائما لاستمرار مسيرة الانتصارات".
احمد علاء (3)

أحمد علاء في طلائع الجيش لمدة موسمين

وقع أحمد علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقود انتقاله لصفوف فريق طلائع الجيش، لمدة موسمين على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وانضم اللاعب للأهلي مطلع الموسم الماضي قادماً من فريق الداخلية مقابل 10 ملايين جنيه. وحضر أحمد علاء لمقر النادي في وجود أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بالنادي العسكري، واتفقا على بنود التعاقد، حيث فضل النادي الأهلي خروج اللاعب في إعارة لنادي الطلائع في ظل عدم احتياج الفريق لخدمات اللاعب في الفترة الحالية بالإضافة إلى تقليص قائمة الفريق إلى 30 لاعبا فقط.
كابتن-محسن-صالح

محسن صالح يتحدث عن رباعية الأهلي في «اطلع بره»

علق محسن صالح، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني على الفوز الكبير الذي حققه فريق النادي الأهلي على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، حيث قال محسن صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في مثل هذه المباريات عندما تكون الفوارق كبيرة بين فريقين والفوز فيها محسوم، ومعروف مين (حيطلع بره) ومين حيكمل ومكانه في الدور التاني مضمون، سلامة اللاعبين وقوة الأداء ووفرة الأهداف مطلب منطقي ومقبول، لكن المبالغة والحديث عن الفوز يجب ألا يطول، المشوار لسة طويل وصعب ويا رب الفرحة تدوم".
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