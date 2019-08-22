البنك المركزي يعلن تخفيض أسعار الفائدة 1.5%

٢٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٣١ م

البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تخفيض معدل الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5%،، ليصبح سعر الفائدة عند الإيداع 14.25% و15.25% عند الإقراض، وذلك بعد التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وهو ما دعم قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية العام الجاري، واستئناف البنك دورته التيسيرية، إذ انخفض معدل التضخم السنوي خلال شهر يوليو الماضي مسجلا نحو 7.8%، في مقابل نحو 8.9% خلال شهر يونيو السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 13% خلال شهر يوليو من العام الماضي 2018.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض أيضا معدل التضخم الأساسي خلال يونيو الماضي ليصل إلى 5.9% مقابل 6.4% في يونيو، وانخفض بذلك المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل مستمر في الشهور الخمسة الأخيرة، متراجعا من 9.2% في فبراير الماضي. ولا يتضمن التضخم الأساسى سلعا مثل الفاكهة والخضراوات